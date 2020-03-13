Минздрав рассказал, что нужно знать о коронавирусе

На сайте даны ответы на самые распространенные вопросы о заболевании.

Например, какие симптомы наблюдаются у пациентов с COVID-19. Среди основных симптомов названы:

- Повышение температуры тела в >90% случаев.

- Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев.

- Одышка в 55% случаях.

- Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20% случаев.

Как проводится диагностика заболевания?

- Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза,

- Медицинский осмотр.

Далее – по назначению врача:

- Лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР).

- Лабораторная диагностика общая (клинический анализ крови, биохимический анализ крови и др.).

- Инструментальная диагностика.

Что нужно делать, чтобы не заразиться?

- Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.

- Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).

- Избегайте мест массового скопления людей.

- Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.

- Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.

- По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

- Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.

- Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

- Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

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Внимание: Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов.

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