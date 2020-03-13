Минздрав рассказал, что нужно знать о коронавирусе

На
сайте даны ответы на самые распространенные вопросы о заболевании.
Например,
какие симптомы наблюдаются у пациентов с
COVID-19.
Среди основных симптомов названы:
-
Повышение температуры тела в >90% случаев.
-
Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев.
-
Одышка в 55% случаях.
-
Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20% случаев.
Как проводится
диагностика заболевания?
-
Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза,
-
Медицинский осмотр.
Далее
– по назначению врача:
-
Лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР).
-
Лабораторная диагностика общая (клинический анализ крови, биохимический анализ
крови и др.).
-
Инструментальная диагностика.
Что нужно делать,
чтобы не заразиться?
-
Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной
инфекции.
-
Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из
носа, кашель, чихание и др.).
-
Избегайте мест массового скопления людей.
-
Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу
используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические
салфетки.
-
Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой
салфеткой.
-
По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и
поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия,
поцелуи и объятия.
-
Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.
-
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
-
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
-
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно
занимайтесь физическими упражнениями.
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Внимание: Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов.
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