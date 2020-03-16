«Прогулки вокруг Большой поляны» в Тайцах

Анна Полякова разработала маршрут «Прогулки вокруг Большой поляны», в который вошло большое количество объектов центральной части усадьбы Демидовых «Тайцы» – от въездных ворот по живописной аллее вдоль ручья к усадебному дому. Вот некоторые из них.

Водоемы у Березовских ключей

Таицкая усадьба – одна из редких территорий с уникальными родниками, питающими населенные пункты. Название поселка Тайцы буквально означает «подземные ключи». Таицкие ключи неподалеку от поселения использовали для подачи воды в парки Царского Села и Павловска. Таицкий водопровод, единственный источник питьевой воды для царской резиденции, был сооружен по проекту 1772 года. Руководить строительством назначили автора проекта, французского гидравлика Этьена Карбонье. Денежные средства – 1500 рублей были отпущены 26 июля 1772 года: «по поданному от гидраулика Карбонье и апробированному Ея Величеством плану для проведения в Царское Село воды …».

Через две недели на объект были направлены первые рабочие. В ноябре 1772 года на строительство было выделено еще 3000 рублей. Позднее Карбонье в результате проблем в организации строительства и небольшого скандала был отстранен от работ. В дальнейшем работами руководил генерал-поручик Фридрих Бауэр. Именно он решил разбить строительство 16-километрового водопровода на два этапа. Первый этап – подать воду из реки Кузьминки в Царскосельские пруды. Второй этап – подвести воду из Таицких ключей. За канальные и подземные работы отвечал инженер-капитан Петр Поздеев, за плотины – инженер-полковник Иван Герард.

Если часть водопровода от Царского села была технически не слишком сложной, поскольку три версты занимала кирпичная труба (до 1795 года – деревянная), около версты – акведук через реку Соболевку, около 2,5 верст – открытых каналов. Часть же водопровода от Таицких ключей требовала больше сил и средств. Подземная часть протяженностью около шести верст должна была идти под возвышенностью.

Эту часть канала назвали «минной галереей», то есть выполненной подземной проходкой (от англ. mine – «добывать руду»). Большая часть мины шла в слабых грунтах, в этой части мины ставились крепи типа рам, обшитых досками, чтобы избежать обрушения и сдерживать напор плывуна. Рамы ставились через 1,5-2 метра, в сложных местах – вплотную. Часть галереи проходила через слой известняков, здесь крепи ставились не так часто. Высота галереи составляла 2,1 метра, ширина – до 1,5 метра. По архивным документам известно, что 7 км подземной галереи строили 15 минеров под руководством сержанта, также работали два кузнеца и шесть плотников. Сначала скорость проходки была небольшой – до 10 метров в месяц. Под конец работы скорость возросла и составляла 82 м/месяц. Полностью запустили водопровод летом 1787 года, потратив на строительство 15 лет.

В 1780-х годах Александр Григорьевич Демидов совершает обмен земель с наследниками Абрама Петровича Ганнибала, отдав территорию деревни Певгелева и получив землю с Ганнибальскими ключами. Ключи были объединены петлеобразной протокой, на которой было запружено большое озеро, сделаны шлюзы и каскады. Их воды были использованы при создании Большого пруда (Таицкого озера) и всей водной системы Таицкого парка.

Впоследствии водопровод неоднократно ремонтировали, начиная с 1795 года, по велению императрицы Екатерины II. Спустя 110 лет, когда объем водопотребления в Царском Селе значительно вырос, было принято решение о строительстве нового – Орловского водопровода. Но в сентябре – октябре 1901 года для разрешения экстренной ситуации с нехваткой воды был прорыт канал от Демидовских ключей к Таицким, установлены локомобили для насосов. Вода пошла в Царское Село и снабжала жителей до окончательного пуска Орловского водопровода. В конце 1906 года он был запущен в эксплуатацию. Таицкий водопровод действовал вплоть до революции 1917 года.

Ротонда «Храм Солнца», парк «Звезда»

XVIII век часто называют «золотым веком» в развитии русского садово-паркового искусства. В течение последних десятилетий XVIII века по всей России происходило активное строительство садов и парков в городских и загородных усадьбах.

Образцом для богатых помещиков были царские резиденции, парадные дворцово-парковые комплексы. Просвещенные дворяне, желающие соответствовать уровню европейской культуры, пытались отразить современные успехи науки и культуры в своем ближайшем окружении. Парки стали объектом гордости и престижа, демонстрирующим благосостояние владельца и его представление о «прекрасном».

Мода на пейзажные парки в последней четверти XVIII века связана с отказом от регулярного стиля. Этому способствовали новые веяния в литературе, философии, живописи и архитектуре. Искусственные французские сады отвергались в угоду идеи естественности и подражания природе. Пейзажные парки становились как бы живой картиной, в своей основе сентиментальной и идеализированной, и строились по законам живописи.

Не только в Петербурге, но и в его окрестностях, разбивались усадебные парки и строились дачи-дворцы. Каждая дача имела свои отличительные особенности и достопримечательности. Великолепно устроенные сады украшались с размахом – на прудах плавали лебеди, насыпались острова с беседками, высаживались экзотические растения, строились просторные оранжереи, павильоны для птиц. Большое внимание уделялось увеселительным постройкам. Здесь и дома для купания, залы для пиршеств, китайские домики, русские избы, затейливые мостики, паромные переправы, многочисленные беседки, ротонды и гроты.

Парк усадьбы Демидовых, оформленный в пейзажном стиле, включал в себя регулярные участки – парк «Звезда», Собственный сад, оранжерейный участок.

Парк «Звезда» в северной части усадьбы символизирует смену времени (в сутках и месяцах года). Границей парка служат водные протоки. По левому берегу ручья, берущего начало из Таицких ключей, были устроены сооружения с пасторальным характером – бревенчатый Березовый домик и каменная Молочня в псевдороманском стиле. Вокруг построек простирались обширные сельскохозяйственные угодья – засеянные поля, пасущиеся на лужайках коровы, овцы и козы, сенокосные луга с ароматными травами и стогами сена.

От круглой площадки расходились сначала восемь, позже двенадцать аллей – лучей, соединенных кольцевой аллеей. В центре площадки на высоком цоколе стоял «Храм Солнца» в виде ротонды тосканского ордера с двенадцатью колоннами. Ее купол внутри был расписан изображениями небесного светила и двенадцати знаков зодиака. Планировка дорог аналогична двенадцатилучевой звезде Эрцгаммы, которая является знаком совершенства. Звезда также может символизировать двенадцать племен Израиля или двенадцать апостолов. Эта звезда используется в Крещении, на двенадцатый день Рождества, в который церковь празднует явление Христа как Сына Божьего. Следы этого очень древнего символа можно проследить сразу в трех мировых религиях – в христианстве, иудаизме, индуизме.

Северо-восточный луч визуально соединял главный дом усадьбы, и пасторальный участок на левом берегу протока от Таицких ключей. Северо-западные лучи были ориентированы в сторону села Александровского и деревни Большие Тайцы, объединяя, таким образом, усадьбу с поселениями, входившими в состав имения.

В восточной части площадки с ротондой находилась зона Черного пруда с ясеневыми посадками, двумя деревянными павильонами-беседками и мемориальным памятником на узком мысу. Дорожка от Черного пруда вела к четырем мостам через Малую протоку, на берегах которой устроили три прямоугольные купальни с беседкой.

Мост на Малой протоке

В северо-западной части парка между Большим и Малым протоками была устроена зона для развлечения гостей. Здесь находились Квеленбург – крестообразный двухэтажный каменный дом для гостей, выполненный в стиле раннеклассической архитектуры. Оранжереи, парники и фруктовый сад снабжали владельцев всем необходимым ассортиментом овощей и фруктов.

Квеленбург (Белый павильон) являлся высотным центром композиции района, отличался необычайно гармоничными соотношениями объемов – центрального круглого купольного зала-ротонды и примыкавших к нему двухэтажных крыльев, а также великолепно найденными пропорциями оконных проемов и плоскостей стен. Круглый зал павильона украшали барельефы, копии работ Федота Ивановича Шубина в Чесменском дворце. 17 комнат здания украшали мраморные и чугунные камины и двери красного дерева. К сожалению, Квеленбург не сохранился.

Горбатый мост

Однопролетный Горбатый мост был построен в конце XVIII века. Автор проекта неизвестен, но предположительно им был архитектор Иван Егорович Старов. Мост находится в парке на реке Серебристой (Большой протоке) в 170 метрах к северу от усадебного дома, выполнен из пудостьского известняка и, несмотря на сильное разрушение, все еще очень красив.

Изящное сооружение было увенчано балюстрадой с 18-ю гранитными тумбами, секции между тумбами были, вероятно, металлические. Расширявшиеся по вогнутой кривой открылки сооружения гармонировали с архитектурой усадебного дома. Взлет арки моста, соотнесенный с зеркалом воды, сквозная балюстрада, серебристо-серый цвет облицовочной плиты, фон лиственных и хвойных посадок деревьев делали его одним из средств формирования выразительного паркового пейзажа. Мост служил средством перехода из парадной зоны барского дома в многоплановый и поэтический мир пейзажных частей английского парка. В настоящее время с моста открывается панорама на усадебный дом и зеленые кулисы Большой поляны. К северо-западу от моста видны Демидовские источники в окружении дубравы.

По ходу течения реки Серебристой (Большой протоки) от Горбатого каменного моста до ее впадения в Таицкое озеро берега обрамляли кулисы из лиственниц, дубов, кленов, елей и лип, создавая зону спокойствия, умиротворения, единства с природой.

Отдельные части парка соединялись 22 мостами: 16 деревянными, 5 каменными и одним чугунным. Кроме того, в различных его уголках были расставлены металлические кресла и скамейки. В целом, искусственные островки, водотоки, пруды, заводи, каскады, гроты, многочисленные мостики, плотины, горки, купальни способствовали созданию облика лирико-меланхолического парка.

Наличие в Демидовском саду тематических зон, характерных для стиля рококо и его игровой культуры, соединенных ясной компоновкой пейзажных картин с архитектурой классицизма, сделали Таицкий парк конца XVIII века выразительным аккомпанементом архитектурной мелодии усадьбы и поставили его в ряд самых ранних и выдающихся «натуральных» парков своего времени.

Дорога на границе массива и поляны

Большой проток описывает петлю вокруг поляны, подводя зрителя к устью, где река изливалась каскадом. Большая поляна, расположенная на левом берегу «петли», находится в центре парка и является самым значительным открытым пространством. Оно подчеркивает главенство усадебного дома в ансамбле и предваряет зеленые массивы пейзажного парка.

Характерная черта русского классицизма в архитектуре – это органическая связь сооружения с пейзажем. Усадебный дом виден из разных мест – чтобы его не заслоняли деревья, в парке были оставлены просторные поляны и прорублены просеки-аллеи. Поэтому создается впечатление, что здание словно плывет среди кружева листвы, веток елей, сосен и лиственниц. В разных уголках парка насыпаны горки, часто с беседками, с вершины которых открываются панорамные виды на усадьбу и ее окрестности.

Основой ландшафта Демидовской усадьбы является вода. Извилистые, живописные протоки текут по искусственно проложенному руслу, местами представляя собой быстрый ручей, вдруг превращающийся в зеркальный пруд. Водотоки, начинающиеся от двух источников, охватывают всю территорию усадьбы и делят ее на пейзажные зоны со своей темой. Парк имел не менее восьми таких зон, объединенных архитектурно-планировочным замыслом и ритмом открытых и закрытых пространств, общей стилевой тематикой малых архитектурных форм.

Александр Иванович Тургенев писал: «Я был у Демидова в деревне и восхищался удивительными красотами, искусством произведенными. Сколько ума, вкуса и даже поэзии в расположении садов его...».

Берег Таицкого озера

Живописное Таицкое озеро образовалось при помощи специально направленного тока воды из двух источников: Березовских ключей и Демидовских ключей. Части суши, оказавшиеся выше уровня воды, стали островами. Садовым мастерам осталось только довести до совершенства линию берегов и дополнить островки посадками деревьев и кустарников.

В этом укромном уголке Демидовского парка были устроены беседки на набольших искусственных горках. Отсюда открывался вид на монумент – триумфальную арку на длинном мысу. Рядом шумел каскад, завлекая гостей в глубь парка, по живописной дорожке вдоль озера к мельничному комплексу.

В этой части парка устроили систему водотоков и каналов, а также прудик с островом. Дорожка к видовой горке была выполнена в виде прямой аллеи. Дорожки вдоль двух широких канав были обсажены деревьями. От мельничной запруды были устроены канализованные протоки в хозяйственную зону усадьбы к югу от барского дома. Очевидно, эти каналы имели утилитарное назначение – для ведения хозяйства и обеспечения водой сельскохозяйственных угодий.

Каскад был построен в 1772-1778 годах. С большой вероятностью можно предположить, что автором проекта, как и многих других в этом парке, был архитектор Иван Егорович Старов. Каскад расположен на Большом протоке к северо-востоку от усадебного дома. Большой проток здесь впадает в устье Таицкого озера. Архитектурный облик каскада известен благодаря рисунку А. Богдановича и гравюре фон Петерса из альбома «12 видов мызы Тайцы» (первая половина XIX века). Живописное полотно С.Ф.Щедрина вероятно, написано под впечатлением от Демидовской усадьбы.

Лужайка перед каскадом, остров с беседкой «Хижина»

Пройдя зеленые кулисы Большой поляны, можно было попасть к Большому пруду или Таицкому озеру. Близ впадения реки в Таицкое озеро устроили каменную запруду с тремя водосбросами и каскадом. В образованном ею верхнем бьефе на небольшом острове стояла беседка «Хижина» из бревен под соломенной крышей как место уединения и покоя. С деревянного мостика за каскадом открывался вид на зеркальные воды Большого пруда с восемью островами (по данным 1870 года) и расположенные на его берегах беседки, монумент и мельницу. В этой части парка применялись свободные посадки древесных растений, подчеркивающие пейзажный характер усадебного парка.

Ассортимент пород подбирался в соответствии с природными условиями бореальной зоны. Из хвойных использовались сосны, ели и лиственницы, из лиственных – ясени, клены, липы, вязы и дубы. Малоценные породы, такие как ольха серая, ива кустарниковая и осина – вырубались. Рядом с водопадом видны лиственницы, на подходе к берегу – раскидистый ясень. Ажурная крона солитера позволяла видеть далекие перспективы с берега озера.

Дорожка от каскада подчеркивается свободными посадками дуба летнего (черешчатого). На просторе, не стесненный собратьями, дуб разрастается вширь, раскинув ветви почти под прямым углом. В аллейной посадке и в более стесненных условиях мощная крона направлена вверх, к солнцу. Дуб в геральдике является символом несгибаемости, крепости, постоянства, долголетия, мудрости, а также выносливости. В XIX веке все гербы регионов Российской Империи украшались дубовыми ветвями.

Первый Мост через протоку

В восточной части Большого протока сохранились остатки деревянных мостиков-плотин. Они служили не только для связи районов парка, но и для поднятия и поддержания уровня воды. Через деревянный мост – плотину выше по течению ручья можно было прогуляться по одной из двух дорожек к мельничному комплексу, причем одна пересекала прямую аллею, ведущую к видовой горке с беседкой, а вторая повторяла направление канала, вырытого от мельничной запруды.

В XVIII веке площадь парка составляла 220 га, в настоящее время чуть меньше – 180 га. Река Веревка, берущая начало от Ганнибальских ключей, стала основой водной системы парка. Каждый из участков парка имел свою собственную планировку и композицию ландшафтов, тем не менее, подчиняясь очертаниям включенных в композицию водоемов.