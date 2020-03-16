«Прогулки вокруг Большой поляны» в Тайцах

Анна Полякова разработала
маршрут «Прогулки вокруг Большой поляны», в который вошло большое количество
объектов центральной части усадьбы Демидовых «Тайцы» – от въездных ворот по
живописной аллее вдоль ручья к усадебному дому. Вот некоторые из них.
Водоемы
у Березовских ключей
Таицкая усадьба – одна из
редких территорий с уникальными родниками, питающими населенные пункты.
Название поселка Тайцы буквально означает «подземные ключи». Таицкие ключи
неподалеку от поселения использовали для подачи воды в парки Царского Села и
Павловска. Таицкий водопровод, единственный источник питьевой воды для царской
резиденции, был сооружен по проекту 1772 года. Руководить строительством
назначили автора проекта, французского гидравлика Этьена Карбонье. Денежные
средства – 1500 рублей были отпущены 26 июля 1772 года: «по поданному от
гидраулика Карбонье и апробированному Ея Величеством плану для проведения в
Царское Село воды …».
Через две недели на
объект были направлены первые рабочие. В ноябре 1772 года на строительство было
выделено еще 3000 рублей. Позднее Карбонье в результате проблем в организации
строительства и небольшого скандала был отстранен от работ. В дальнейшем
работами руководил генерал-поручик Фридрих Бауэр. Именно он решил разбить
строительство 16-километрового водопровода на два этапа. Первый этап – подать
воду из реки Кузьминки в Царскосельские пруды. Второй этап – подвести воду из
Таицких ключей. За канальные и подземные работы отвечал инженер-капитан Петр
Поздеев, за плотины – инженер-полковник Иван Герард.
Если часть водопровода от
Царского села была технически не слишком сложной, поскольку три версты занимала
кирпичная труба (до 1795 года – деревянная), около версты – акведук через реку
Соболевку, около 2,5 верст – открытых каналов. Часть же водопровода от Таицких
ключей требовала больше сил и средств. Подземная часть протяженностью около
шести верст должна была идти под возвышенностью.
Эту часть канала назвали «минной галереей», то
есть выполненной подземной проходкой (от англ. mine – «добывать руду»). Большая
часть мины шла в слабых грунтах, в этой части мины ставились крепи типа рам,
обшитых досками, чтобы избежать обрушения и сдерживать напор плывуна. Рамы
ставились через 1,5-2 метра, в сложных местах – вплотную. Часть галереи
проходила через слой известняков, здесь крепи ставились не так часто. Высота
галереи составляла 2,1 метра, ширина – до 1,5 метра. По архивным документам
известно, что 7 км подземной галереи строили 15 минеров под руководством
сержанта, также работали два кузнеца и шесть плотников. Сначала скорость
проходки была небольшой – до 10 метров в месяц. Под конец работы скорость
возросла и составляла 82 м/месяц. Полностью запустили водопровод летом 1787
года, потратив на строительство 15 лет.
В 1780-х годах Александр
Григорьевич Демидов совершает обмен земель с наследниками Абрама Петровича
Ганнибала, отдав территорию деревни Певгелева и получив землю с Ганнибальскими
ключами. Ключи были объединены петлеобразной протокой, на которой было
запружено большое озеро, сделаны шлюзы и каскады. Их воды были использованы при
создании Большого пруда (Таицкого озера) и всей водной системы Таицкого парка.
Впоследствии водопровод
неоднократно ремонтировали, начиная с 1795 года, по велению императрицы
Екатерины II. Спустя 110 лет, когда объем водопотребления в Царском Селе
значительно вырос, было принято решение о строительстве нового – Орловского
водопровода. Но в сентябре – октябре 1901 года для разрешения экстренной
ситуации с нехваткой воды был прорыт канал от Демидовских ключей к Таицким,
установлены локомобили для насосов. Вода пошла в Царское Село и снабжала
жителей до окончательного пуска Орловского водопровода. В конце 1906 года он
был запущен в эксплуатацию. Таицкий водопровод действовал вплоть до революции
1917 года.
Ротонда
«Храм Солнца», парк «Звезда»
XVIII век часто называют
«золотым веком» в развитии русского садово-паркового искусства. В течение
последних десятилетий XVIII века по всей России происходило активное
строительство садов и парков в городских и загородных усадьбах.
Образцом для богатых помещиков
были царские резиденции, парадные дворцово-парковые комплексы. Просвещенные
дворяне, желающие соответствовать уровню европейской культуры, пытались
отразить современные успехи науки и культуры в своем ближайшем окружении. Парки
стали объектом гордости и престижа, демонстрирующим благосостояние владельца и
его представление о «прекрасном».
Мода на пейзажные парки в
последней четверти XVIII века связана с отказом от регулярного стиля. Этому
способствовали новые веяния в литературе, философии, живописи и архитектуре.
Искусственные французские сады отвергались в угоду идеи естественности и
подражания природе. Пейзажные парки становились как бы живой картиной, в своей
основе сентиментальной и идеализированной, и строились по законам живописи.
Не только в Петербурге,
но и в его окрестностях, разбивались усадебные парки и строились дачи-дворцы.
Каждая дача имела свои отличительные особенности и достопримечательности.
Великолепно устроенные сады украшались с размахом – на прудах плавали лебеди,
насыпались острова с беседками, высаживались экзотические растения, строились
просторные оранжереи, павильоны для птиц. Большое внимание уделялось
увеселительным постройкам. Здесь и дома для купания, залы для пиршеств,
китайские домики, русские избы, затейливые мостики, паромные переправы,
многочисленные беседки, ротонды и гроты.
Парк усадьбы Демидовых,
оформленный в пейзажном стиле, включал в себя регулярные участки – парк
«Звезда», Собственный сад, оранжерейный участок.
Парк «Звезда» в северной
части усадьбы символизирует смену времени (в сутках и месяцах года). Границей
парка служат водные протоки. По левому берегу ручья, берущего начало из Таицких
ключей, были устроены сооружения с пасторальным характером – бревенчатый
Березовый домик и каменная Молочня в псевдороманском стиле. Вокруг построек
простирались обширные сельскохозяйственные угодья – засеянные поля, пасущиеся
на лужайках коровы, овцы и козы, сенокосные луга с ароматными травами и стогами
сена.
От круглой площадки
расходились сначала восемь, позже двенадцать аллей – лучей, соединенных
кольцевой аллеей. В центре площадки на высоком цоколе стоял «Храм Солнца» в
виде ротонды тосканского ордера с двенадцатью колоннами. Ее купол внутри был
расписан изображениями небесного светила и двенадцати знаков зодиака. Планировка
дорог аналогична двенадцатилучевой звезде Эрцгаммы, которая является знаком
совершенства. Звезда также может символизировать двенадцать племен Израиля или
двенадцать апостолов. Эта звезда используется в Крещении, на двенадцатый день
Рождества, в который церковь празднует явление Христа как Сына Божьего. Следы
этого очень древнего символа можно проследить сразу в трех мировых религиях – в
христианстве, иудаизме, индуизме.
Северо-восточный луч
визуально соединял главный дом усадьбы, и пасторальный участок на левом берегу
протока от Таицких ключей. Северо-западные лучи были ориентированы в сторону
села Александровского и деревни Большие Тайцы, объединяя, таким образом,
усадьбу с поселениями, входившими в состав имения.
В восточной части
площадки с ротондой находилась зона Черного пруда с ясеневыми посадками, двумя
деревянными павильонами-беседками и мемориальным памятником на узком мысу.
Дорожка от Черного пруда вела к четырем мостам через Малую протоку, на берегах
которой устроили три прямоугольные купальни с беседкой.
Мост
на Малой протоке
В северо-западной части
парка между Большим и Малым протоками была устроена зона для развлечения
гостей. Здесь находились Квеленбург – крестообразный двухэтажный каменный дом
для гостей, выполненный в стиле раннеклассической архитектуры. Оранжереи,
парники и фруктовый сад снабжали владельцев всем необходимым ассортиментом
овощей и фруктов.
Квеленбург (Белый павильон) являлся высотным
центром композиции района, отличался необычайно гармоничными соотношениями
объемов – центрального круглого купольного зала-ротонды и примыкавших к нему
двухэтажных крыльев, а также великолепно найденными пропорциями оконных проемов
и плоскостей стен. Круглый зал павильона украшали барельефы, копии работ Федота
Ивановича Шубина в Чесменском дворце. 17 комнат здания украшали мраморные и
чугунные камины и двери красного дерева. К сожалению, Квеленбург не сохранился.
Горбатый
мост
Однопролетный Горбатый
мост был построен в конце XVIII века. Автор проекта неизвестен, но
предположительно им был архитектор Иван Егорович Старов. Мост находится в парке
на реке Серебристой (Большой протоке) в 170 метрах к северу от усадебного дома,
выполнен из пудостьского известняка и, несмотря на сильное разрушение, все еще
очень красив.
Изящное сооружение было увенчано
балюстрадой с 18-ю гранитными тумбами, секции между тумбами были, вероятно,
металлические. Расширявшиеся по вогнутой кривой открылки сооружения
гармонировали с архитектурой усадебного дома. Взлет арки моста, соотнесенный с
зеркалом воды, сквозная балюстрада, серебристо-серый цвет облицовочной плиты,
фон лиственных и хвойных посадок деревьев делали его одним из средств
формирования выразительного паркового пейзажа. Мост служил средством перехода
из парадной зоны барского дома в многоплановый и поэтический мир пейзажных
частей английского парка. В настоящее время с моста открывается панорама на
усадебный дом и зеленые кулисы Большой поляны. К северо-западу от моста видны
Демидовские источники в окружении дубравы.
По ходу течения реки
Серебристой (Большой протоки) от Горбатого каменного моста до ее впадения в
Таицкое озеро берега обрамляли кулисы из лиственниц, дубов, кленов, елей и лип,
создавая зону спокойствия, умиротворения, единства с природой.
Отдельные части парка
соединялись 22 мостами: 16 деревянными, 5 каменными и одним чугунным. Кроме
того, в различных его уголках были расставлены металлические кресла и скамейки.
В целом, искусственные островки, водотоки, пруды, заводи, каскады, гроты,
многочисленные мостики, плотины, горки, купальни способствовали созданию облика
лирико-меланхолического парка.
Наличие в Демидовском
саду тематических зон, характерных для стиля рококо и его игровой культуры,
соединенных ясной компоновкой пейзажных картин с архитектурой классицизма,
сделали Таицкий парк конца XVIII века выразительным аккомпанементом
архитектурной мелодии усадьбы и поставили его в ряд самых ранних и выдающихся
«натуральных» парков своего времени.
Дорога
на границе массива и поляны
Большой проток описывает
петлю вокруг поляны, подводя зрителя к устью, где река изливалась каскадом.
Большая поляна, расположенная на левом берегу «петли», находится в центре парка
и является самым значительным открытым пространством. Оно подчеркивает
главенство усадебного дома в ансамбле и предваряет зеленые массивы пейзажного
парка.
Характерная черта
русского классицизма в архитектуре – это органическая связь сооружения с
пейзажем. Усадебный дом виден из разных мест – чтобы его не заслоняли деревья,
в парке были оставлены просторные поляны и прорублены просеки-аллеи. Поэтому
создается впечатление, что здание словно плывет среди кружева листвы, веток
елей, сосен и лиственниц. В разных уголках парка насыпаны горки, часто с
беседками, с вершины которых открываются панорамные виды на усадьбу и ее
окрестности.
Основой ландшафта
Демидовской усадьбы является вода. Извилистые, живописные протоки текут по
искусственно проложенному руслу, местами представляя собой быстрый ручей, вдруг
превращающийся в зеркальный пруд. Водотоки, начинающиеся от двух источников,
охватывают всю территорию усадьбы и делят ее на пейзажные зоны со своей темой.
Парк имел не менее восьми таких зон, объединенных архитектурно-планировочным
замыслом и ритмом открытых и закрытых пространств, общей стилевой тематикой
малых архитектурных форм.
Александр Иванович Тургенев
писал: «Я был у Демидова в деревне и восхищался удивительными красотами,
искусством произведенными. Сколько ума, вкуса и даже поэзии в расположении
садов его...».
Берег
Таицкого озера
Живописное Таицкое озеро
образовалось при помощи специально направленного тока воды из двух источников:
Березовских ключей и Демидовских ключей. Части суши, оказавшиеся выше уровня
воды, стали островами. Садовым мастерам осталось только довести до совершенства
линию берегов и дополнить островки посадками деревьев и кустарников.
В этом укромном уголке
Демидовского парка были устроены беседки на набольших искусственных горках.
Отсюда открывался вид на монумент – триумфальную арку на длинном мысу. Рядом
шумел каскад, завлекая гостей в глубь парка, по живописной дорожке вдоль озера
к мельничному комплексу.
В этой части парка
устроили систему водотоков и каналов, а также прудик с островом. Дорожка к
видовой горке была выполнена в виде прямой аллеи. Дорожки вдоль двух широких
канав были обсажены деревьями. От мельничной запруды были устроены
канализованные протоки в хозяйственную зону усадьбы к югу от барского дома.
Очевидно, эти каналы имели утилитарное назначение – для ведения хозяйства и
обеспечения водой сельскохозяйственных угодий.
Каскад был построен в
1772-1778 годах. С большой вероятностью можно предположить, что автором
проекта, как и многих других в этом парке, был архитектор Иван Егорович Старов.
Каскад расположен на Большом протоке к северо-востоку от усадебного дома.
Большой проток здесь впадает в устье Таицкого озера. Архитектурный облик
каскада известен благодаря рисунку А. Богдановича и гравюре фон Петерса из
альбома «12 видов мызы Тайцы» (первая половина XIX века). Живописное полотно
С.Ф.Щедрина вероятно, написано под впечатлением от Демидовской усадьбы.
Лужайка
перед каскадом, остров с беседкой «Хижина»
Пройдя зеленые кулисы
Большой поляны, можно было попасть к Большому пруду или Таицкому озеру. Близ
впадения реки в Таицкое озеро устроили каменную запруду с тремя водосбросами и
каскадом. В образованном ею верхнем бьефе на небольшом острове стояла беседка
«Хижина» из бревен под соломенной крышей как место уединения и покоя. С
деревянного мостика за каскадом открывался вид на зеркальные воды Большого
пруда с восемью островами (по данным 1870 года) и расположенные на его берегах
беседки, монумент и мельницу. В этой части парка применялись свободные посадки
древесных растений, подчеркивающие пейзажный характер усадебного парка.
Ассортимент пород подбирался
в соответствии с природными условиями бореальной зоны. Из хвойных
использовались сосны, ели и лиственницы, из лиственных – ясени, клены, липы,
вязы и дубы. Малоценные породы, такие как ольха серая, ива кустарниковая и
осина – вырубались. Рядом с водопадом видны лиственницы, на подходе к берегу –
раскидистый ясень. Ажурная крона солитера позволяла видеть далекие перспективы
с берега озера.
Дорожка от каскада
подчеркивается свободными посадками дуба летнего (черешчатого). На просторе, не
стесненный собратьями, дуб разрастается вширь, раскинув ветви почти под прямым
углом. В аллейной посадке и в более стесненных условиях мощная крона направлена
вверх, к солнцу. Дуб в геральдике является символом несгибаемости, крепости,
постоянства, долголетия, мудрости, а также выносливости. В XIX веке все гербы
регионов Российской Империи украшались дубовыми ветвями.
Первый Мост через протоку
В восточной части
Большого протока сохранились остатки деревянных мостиков-плотин. Они служили не
только для связи районов парка, но и для поднятия и поддержания уровня воды.
Через деревянный мост – плотину выше по течению ручья можно было прогуляться по
одной из двух дорожек к мельничному комплексу, причем одна пересекала прямую
аллею, ведущую к видовой горке с беседкой, а вторая повторяла направление
канала, вырытого от мельничной запруды.
В XVIII веке площадь
парка составляла 220 га, в настоящее время чуть меньше – 180 га. Река Веревка,
берущая начало от Ганнибальских ключей, стала основой водной системы парка.
Каждый из участков парка имел свою собственную планировку и композицию
ландшафтов, тем не менее, подчиняясь очертаниям включенных в композицию
водоемов.