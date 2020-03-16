Жителям области доступно экспресс-тестирование на коронавирус

Об этом сообщила Главный
государственный санитарный врач по региону Ольга Историк. «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области, расположенный на улице Ольминского, д.
27, проводит экспресс-исследования на коронавирус. При подозрении на
заболевание, медицинский работник берет анализ у пациента на дому, затем эти
пробы привозят к нам для тестирования», – рассказала Ольга Историк.
На сегодняшний день, по
ее словам, региональное Управление Роспотребнадзора обеспечено необходимым
количеством экспресс-тестов для жителей области. Если результаты тестирования
оказываются спорными, их направляют в новосибирский институт «Вектор»,
референс-центр Роспотребнадзора РФ.
В Ленинградской области в
настоящий момент насчитывается 117 человек, находящихся под медицинским
наблюдением. Все они приехали из стран с напряженной обстановкой по
коронавирусу, но не имеют симптомов инфекционных заболеваний. В течение двух
недель они находятся в изоляции и отстранены от работы – им выдаются
соответствующие постановления. В этот период медики проводят осмотр, измеряют температуру,
а также делают необходимые анализы.
На территории региона
предусмотрено три центра для помещения на карантин людей, у которых подозревают
коронавирус: в поселке им. Морозова Всеволожского района, в городе Лодейное
Поле и в поселке Глажево Киришского района. В настоящий момент ни в один из пациентов
них не поступало.