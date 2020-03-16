Жителям области доступно экспресс-тестирование на коронавирус

Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк. «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области, расположенный на улице Ольминского, д. 27, проводит экспресс-исследования на коронавирус. При подозрении на заболевание, медицинский работник берет анализ у пациента на дому, затем эти пробы привозят к нам для тестирования», – рассказала Ольга Историк.

На сегодняшний день, по ее словам, региональное Управление Роспотребнадзора обеспечено необходимым количеством экспресс-тестов для жителей области. Если результаты тестирования оказываются спорными, их направляют в новосибирский институт «Вектор», референс-центр Роспотребнадзора РФ.

В Ленинградской области в настоящий момент насчитывается 117 человек, находящихся под медицинским наблюдением. Все они приехали из стран с напряженной обстановкой по коронавирусу, но не имеют симптомов инфекционных заболеваний. В течение двух недель они находятся в изоляции и отстранены от работы – им выдаются соответствующие постановления. В этот период медики проводят осмотр, измеряют температуру, а также делают необходимые анализы.

На территории региона предусмотрено три центра для помещения на карантин людей, у которых подозревают коронавирус: в поселке им. Морозова Всеволожского района, в городе Лодейное Поле и в поселке Глажево Киришского района. В настоящий момент ни в один из пациентов них не поступало.