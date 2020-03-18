«112» оперативно свяжет с медпомощью

За минувшие сутки в Систему-112 Ленинградской области для получения таких консультаций обратились 98 жителей, вернувшихся из зарубежных поездок. С 12 марта зафиксировано 331 обращение.

Во время разговора с оператором необходимо сообщить свои контактные данные и страну, из которой прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения. Данные в онлайн-режиме передаются в медицинское учреждение.

Гражданина информируют о телефонах «горячей линии» регионального комитета по здравоохранению и при необходимости соединяют с сотрудником ближайшей станции скорой медицинской помощи для получения консультации. По результатам беседы медработники принимают решение, направить к обратившемуся бригаду скорой помощи или врача из поликлиники.

В среднем на номер «112» в Ленинградской области поступает 3,5 тысяч вызовов в день по различным критическим ситуациям и чрезвычайным происшествиям.

Напомним, что для граждан, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, и других государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, рекомендовано соблюдать ряд правил.

Необходимо обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию, а также незамедлительно сообщить о своем возвращении, датах и местах пребывания в вышеупомянутых странах по телефонам «горячей линии» комитета по здравоохранению Ленинградской области: +7 (812) 679-69-03 и +7 (931) 002-03-03.