Петербургская молодёжь мечтает о достатке и почти 4 млн рублей

Молодые жители Санкт-Петербурга стали заметно чаще связывать планы на ближайшие пять лет с благосостоянием: о богатстве и достатке мечтают 56% респондентов против 42% годом ранее. Это показало совместное исследование СберСтрахования жизни и СберНПФ — партнёров СберИнвестиций — накануне мероприятия для частных инвесторов «Инвест Викенд».

На втором месте среди приоритетов петербуржцев младше 35 лет — семья и дети: этот вариант выбрали 54% опрошенных.

Третью строчку занимает желание обрести настоящую любовь — его озвучили 49% респондентов.

Собственная квартира остаётся важной целью для 29% молодой аудитории Санкт-Петербурга. При этом 67% опрошенных живут в собственном жилье, включая совместную собственность с родственниками или родителями, 14% — в арендованном жилье, 16% — в жилье родственников или друзей.



Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы видим, что молодые жители Санкт-Петербурга всё чаще задумываются о долгосрочных целях и связывают их не только с семьёй и личной жизнью, но и с финансовой устойчивостью. В среднем на горизонте пяти лет они рассчитывают накопить 3,9 млн рублей. Опыт накоплений уже есть у части петербургской молодёжи: 10% откладывают деньги на регулярной основе, ещё 35% делают это периодически. Чем раньше человек начинает планировать финансы и формировать капитал, тем проще ему двигаться к своим жизненным целям и чувствовать себя увереннее в будущем».

Комфортный уровень ежемесячных накоплений для большинства респондентов остаётся умеренным. В среднем молодые жители Санкт-Петербурга считают нужным направлять в сбережения 10% дохода для достижения финансовых целей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Для большинства молодых петербуржцев (82%) копить деньги — значит открывать вклад в банке. Ещё 11% видят себя предпринимателями и готовы вложиться в собственное дело, а 8% смотрят в сторону биржи, выбирая ПИФы, акции и облигации. Отдельно стоит выделить тех, кто использует полисы накопительного страхования жизни. Такие долгосрочные инструменты, как программа долгосрочных сбережений и накопительное страхование жизни, формируют капитал на горизонте нескольких лет, дисциплинируют и дают доступ к налоговым вычетам».

Опрос проводился в июне 2026 года в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании участвовали 11 тысяч респондентов. Выборка отражает социально-демографический состав населения