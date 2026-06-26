Не называйте нас бабушками и дедушками!

ОТ «КАЛИНКИ МОЕЙ» ДО ЙОГИ

Атмосферу праздника не испортила даже плохая погода. С раннего утра Невскую Дубровку накрыли тяжёлые облака, лил дождь. Посёлок как будто морщился от этой непогоды — был неприветливым уже с утра. Но стоило оказаться на туристическом слёте, как сразу становилось светлее. И теплее. Гости и участники «кучковались» под навесами, поили друг друга чаем и подпевали солистам на сцене. Приехавшим скучать было некогда. Получилась зрелищная «этнодискотека», где под звуки гармони, рожков и трещоток взрослые и дети танцуют кадриль, играют в ручеёк и поют задорные частушки. Конечно, главным лейтмотивом праздника стала дружба.

«Калинка, калинка, калинка моя! В саду ягода малинка, малинка моя!» — весело заводит задорную песню хор. А потом сцену занимают танцоры. Под звуки национальных мелодий участники виртуозно и ритмично начинают отбивать дробь каблуками. Энергия танца щедро выплёскивалась со сцены. Этот мощный эмоциональный посыл быстро подхватывали гости, которые тоже пускались в пляс.

— Такие праздники помогают людям сплотиться, — уверена тренер спортивной группы «Дубровчаночка» Светлана Кушнер. — Посетители участвуют в квестах, мастер-классах, где узнают культуру других народов, вместе могут спеть, потанцевать... Мне кажется, именно так зарождается дружба. Для пенсионеров такой слёт ещё и повод для общения, которого им порой так не хватает.

— У нас ведь как думают: если человек вышел на пенсию, то его участь — скамейка в ближайшем дворе, поликлиника, в лучшем случае — ещё внуки и дача, — откровенно говорит организатор слёта, руководитель РОО «Диалог поколений» Надежда Балуева. — А вот и не так. Стареть — не скучно! Наоборот, интересно. Не верите? Сейчас расскажу! Почти каждый день наши пенсионеры занимаются спортом — скандинавской ходьбой, йогой, плаванием. И это чрезвычайно важно. Все они обижаются, когда их называют бабушками и дедушками. Лучше использовать словосочетание «современные старшие».

ЩИ ИЗ ЧУГУНКА И ЧАЙ ИЗ САМОВАРА

На турслёте, как обычно бывает на таких праздниках, невозможно было устоять перед разнообразием национальных блюд. Здесь щедро угощали русскими щами, блинами, картошечкой с селёдкой, салом, калитками.

О том, что участники привезли специальную посуду, расписанную под национальный колорит, рассказала методист «Диалога поколений» Алёна Манькова. Сегодня нечасто можно увидеть бурятские «иероглифы» на красивых чашках-пиалах, расшитую удмуртским орнаментом одежду.

— В каждом предмете сувенирной продукции — корневая философия, — говорит Алёна Манькова. — Не просто птички, олени, солнышки, узорчики и ягодки — это код народной души. Между прочим, названия блюд у некоторых народов связаны не с составляющими их ингредиентами, а с многочисленной утварью. Многие исторические кушанья именовались по ёмкости, например, знаменитые щи — слово, первоначально обозначавшее любую похлёбку из чугунка.

Есть на выставке и неотъемлемые атрибуты образа жизни разных национальностей: русских, татар, чувашей. Вот — импровизированный сундучок с приданым, а рядом куклы-мотанки, оберег вепсского дома. Но главная изюминка экспозиции — самовар с баранками, душа русского дома.

МЫ ЖИЛИ В ОДНОМ ДВОРЕ

— Мы ходили в одну школу, и никто не задумывался, кто какой национальности, — делится своими наблюдениями Наталья Пушкарёва. — Если у кого-то праздник, то и отмечали его вместе, если нужна помощь, подтягивались всем миром. Что же с нами произошло за последние десятилетия?

— В СССР было много разных институтов, которые людей «перемешивали», знакомили с культурой друг друга, была устойчивая общественная ситуация, — отмечает Надежда Балуева. — Сейчас мы живём в разных концах некогда одной страны, каждый в своей норке. Связи рвутся, у нас очень большая проблема с коммуникацией, мы практически не слышим друг друга. Поэтому для решения проблемы можно привлекать «серебряных» волонтёров — уж они-то расскажут про единство и научат всех дружить народами!

Ну а главная цель слёта — продвижение активного образа жизни среди старшего поколения 47-го региона. Пообщавшись друг с другом, участники ещё долго не хотели расставаться и договорились встретиться на следующем турслёте.

ИРЭН ОВСЕПЯН

ФОТО: РОО «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»