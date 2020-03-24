Анна Игнатова: путешествие вместе с книгами

Встреча с писателем
необязательно начинается с рассказа о книгах. В весенний мартовский день в
гатчинской детской библиотеке все началось с игры в... «Крокодила». Как играть
в нее? Об этом знает петербургская писательница Анна Игнатова и ученики вторых
классов школы №9.
Почему игра называется
«Крокодил»? Интересный вопрос! Но главное ведь не название, а то, что она
способна развеселить кого угодно, дать возможность проявить смекалку и
фантазию. А ведь это так необходимо не только ребятам, но и писателю, который
сочиняет для них книги.
У каждой книжки своя история
создания, которую знает только автор. Анна Игнатова поделилась с читателями
своими тайнами. Например, сюжет своей повести «Верю - не верю» она придумала,
когда зимой в лесу каталась с горки. Герой книги Алёша Никитин, заблудившись в
лесу, попадает в загадочную страну Семи Сов, очень похожую на наш мир.
Единственное отличие состоит в том, что жители этой страны никогда не врут и
всем верят.
Можно ли жить без вранья?
Забавное стихотворение «Вышла из дома старушка» как-то сразу сложилось, когда
писательница перепрыгнула через лужу. «А что бы сделала старушка? -
заинтересовалась Анна. Вот так и вышла замечательная история в стихах с
красочными иллюстрациями. А для старушки обычный поход в гастроном за хлебом
закончился кругосветным путешествием.
Детские писатели в душе
немного дети, поэтому книги получаются у них интересные, с выдумкой. Анна
Игнатова - не исключение. А еще она любит путешествовать. Новая книга Анны
Игнатовой «На север» – это настоящее
путешествие.
Семья из папы, мамы и двух
девчонок отправилась в путь на машине. Сначала по Ленинградской области, мимо
Ладожского озера, через всю Карелию, вдоль Онеги и Белого моря — до поселка
Териберка, что на берегу океана. По дороге Марина рисует все, что видит, а ее
младшая сестра Ира фотографирует. Казалось бы, зачем рисовать, если можно
сфотографировать? Раз – и готово!
Сколько необычного увидели
девочки в дороге! В лесу встретились с зайцем, лисой и даже с медведем. Нерпа,
живущая в водах холодной Ладоги,
помахала им ластой. Девочки записывают свои впечатления. Марина пишет в
блокнот, а Ирка в гаджете. И хоть каждая видит все по-своему, и впечатления у
них разные, природа всех сближает. Север и его волшебство можно нарисовать
только живыми красками. В конце пути вся семья стоит у самого океана, на самом
краешке земли, и мечтает, что непременно вернется на Север зимой, тогда, когда
он - по-настоящему северный!
Маленькие читатели слушали
Анну Игнатову с увлечением, высказав пожелания, чтобы у этой книги было
продолжение. Конечно же, оно будет, а как же иначе! Ведь впереди - интересные
пути-дороги в разные стороны света.
Анна Игнатова с детства любит
лепить. Из разноцветного пластилина она создает настоящие чудеса: весенний лес
и ландыши на поляне, красивые цветы, звери, птицы… Из пластилина можно сделать
все, что угодно. Анна считает, что с ним можно договориться: он на все
согласен. Книга «Вектор пластилина» переносит в удивительный мир, где можно
создавать собственными руками любых персонажей и придумывать для них
приключенческие сюжеты.
Встреча с писателем – это
всегда интересно, весело, увлекательно. Анна Игнатова подарила гатчинским
школьникам настоящий праздник!
Заведующая
читальным залом Гатчинской детской библиотеки Н.Г. Суховеева