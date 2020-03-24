Анна Игнатова: путешествие вместе с книгами

Встреча с писателем необязательно начинается с рассказа о книгах. В весенний мартовский день в гатчинской детской библиотеке все началось с игры в... «Крокодила». Как играть в нее? Об этом знает петербургская писательница Анна Игнатова и ученики вторых классов школы №9.

Почему игра называется «Крокодил»? Интересный вопрос! Но главное ведь не название, а то, что она способна развеселить кого угодно, дать возможность проявить смекалку и фантазию. А ведь это так необходимо не только ребятам, но и писателю, который сочиняет для них книги.

У каждой книжки своя история создания, которую знает только автор. Анна Игнатова поделилась с читателями своими тайнами. Например, сюжет своей повести «Верю - не верю» она придумала, когда зимой в лесу каталась с горки. Герой книги Алёша Никитин, заблудившись в лесу, попадает в загадочную страну Семи Сов, очень похожую на наш мир. Единственное отличие состоит в том, что жители этой страны никогда не врут и всем верят.

Можно ли жить без вранья? Забавное стихотворение «Вышла из дома старушка» как-то сразу сложилось, когда писательница перепрыгнула через лужу. «А что бы сделала старушка? - заинтересовалась Анна. Вот так и вышла замечательная история в стихах с красочными иллюстрациями. А для старушки обычный поход в гастроном за хлебом закончился кругосветным путешествием.

Детские писатели в душе немного дети, поэтому книги получаются у них интересные, с выдумкой. Анна Игнатова - не исключение. А еще она любит путешествовать. Новая книга Анны Игнатовой «На север» – это настоящее путешествие.

Семья из папы, мамы и двух девчонок отправилась в путь на машине. Сначала по Ленинградской области, мимо Ладожского озера, через всю Карелию, вдоль Онеги и Белого моря — до поселка Териберка, что на берегу океана. По дороге Марина рисует все, что видит, а ее младшая сестра Ира фотографирует. Казалось бы, зачем рисовать, если можно сфотографировать? Раз – и готово!

Сколько необычного увидели девочки в дороге! В лесу встретились с зайцем, лисой и даже с медведем. Нерпа, живущая в водах холодной Ладоги, помахала им ластой. Девочки записывают свои впечатления. Марина пишет в блокнот, а Ирка в гаджете. И хоть каждая видит все по-своему, и впечатления у них разные, природа всех сближает. Север и его волшебство можно нарисовать только живыми красками. В конце пути вся семья стоит у самого океана, на самом краешке земли, и мечтает, что непременно вернется на Север зимой, тогда, когда он - по-настоящему северный!

Маленькие читатели слушали Анну Игнатову с увлечением, высказав пожелания, чтобы у этой книги было продолжение. Конечно же, оно будет, а как же иначе! Ведь впереди - интересные пути-дороги в разные стороны света.

Анна Игнатова с детства любит лепить. Из разноцветного пластилина она создает настоящие чудеса: весенний лес и ландыши на поляне, красивые цветы, звери, птицы… Из пластилина можно сделать все, что угодно. Анна считает, что с ним можно договориться: он на все согласен. Книга «Вектор пластилина» переносит в удивительный мир, где можно создавать собственными руками любых персонажей и придумывать для них приключенческие сюжеты.

Встреча с писателем – это всегда интересно, весело, увлекательно. Анна Игнатова подарила гатчинским школьникам настоящий праздник!

Заведующая читальным залом Гатчинской детской библиотеки Н.Г. Суховеева