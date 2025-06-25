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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 26.06.2025 с 09:00 до 01.07.2025 до 16:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина:

г. Гатчина: 

ул. Александрова д. 1, 1А, 2, 3а, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 

ул. Максимова д. 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19 (Банный комплекс Уют); 

ул. Солодухина д.52, 50А; 

ул. Станционная д. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б.            