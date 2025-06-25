Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
с 26.06.2025 с 09:00 до 01.07.2025 до 16:00 (с включением на ночь)
г. Гатчина:
г. Гатчина:
ул. Александрова д. 1, 1А, 2, 3а, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
ул. Максимова д. 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19 (Банный комплекс Уют);
ул. Солодухина д.52, 50А;
ул. Станционная д. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.