Коронавирус нам не страшен!

- Уже в начале февраля мы начали предпринимать соответствующие меры предосторожности, - рассказала заведующая детским садом № 13 Светлана Петова.

Для этого был разработан план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. В него вошла закупка дезинфицирующих растворов для обработки рук, ежедневное ведение журнала «Утренний фильтр» с занесением данных о температуре каждого ребенка и состоянии кожных покровов, а также размещение в уголках здоровья наглядных материалов и информации для сотрудников и родителей. Воспитатели постоянно контролируют соблюдение детьми правил личной гигиены, питьевого режима, требований по режиму уборки и проветриванию помещений.

На входе в учреждение каждый гость обязан надеть бахилы и обработать руки антисептиком – таковы правила, иначе сегодня нельзя. Такие дезинфицирующие средства установлены на всех входах в детский сад. Три раза в день проводится дезинфекция всех дверных ручек, два раза в день – дезинфекция всех игрушек. Дети уже знают – руки с мылом нужно мыть «чем чаще - тем лучше».

В 2018 году детский сад № 13 закупил в каждую группу увлажнители воздуха, в прошлом году в группах появились специальные кварцевые лампы. Особенность обеззараживающих ламп с терапевтическим эффектом заключается в том, что они могут работать постоянно, и дети не получают никакого ненужного излучения, а красочный вид лампы в виде карты мира еще и добавляет ярких красок в интерьер группы и привлекает внимание ребят.

В связи с пандемией рацион питания усилили – дети едят больше фруктов и овощей, богатых витамином С. Во многом благодаря этому все группы детского сада № 13 продолжают свою повседневную работу, а количество заболевших ребят не превышает норму.

В четырех старших и подготовительных группах прошли мастер-классы по изготовлению экспресс-масок из подручных средств – бумажных салфеток, канцелярских резинок и степлера.

Воспитатели группы «Мотылек» Ольга Полякова и Светлана Антонова помогали своим подопечным на каждом этапе создания маски, попутно объясняя, почему так важно беречь свое здоровье каждый день. Дети говорили, что не боятся никакой вирусной инфекции, так как знают, как от нее защититься. После совместной фотографии на память в масках воспитатели взяли с каждого малыша обещание, что они расскажут своим родным и близким, как делать такие маски.

А еще дошколята сделали плакаты, отобразив, как, по их мнению, выглядит коронавирус. Такие же занятия по рисованию на тему «Я вирусов не боюсь!» прошли в каждой группе.

Воспитатель группы «Кузнечик» Юлиана Былкова, складывая очередную маску из салфетки, рассказала, что также проводит с детьми тематические беседы и объясняет, как защититься от вируса. Дети наперебой принялись рассказывать, что необходимо постоянно мыть руки, не трогать лицо руками и надевать защитные маски в общественных местах. Вместе они уже перечитали всю художественную литературу, посвященную чистоте. Это «Айболит», «Мойдодыр», «Федорино горе» и многие другие произведения.

Воспитанники группы «Бабочка» вместе со своим педагогом Анной Федосовой сделали красочный плакат с аппликациями. В ходе занятия, опираясь на картинки своей совместной творческой работы, дети отвечали на вопросы о витаминах, прогулках на свежем воздухе, закаливании организма, необходимости на время отказаться от рукопожатий.

В группе «Пчелки» воспитатель Инна Овсюк демонстрировала своим подопечным обучающий фильм о происхождении бактерий и их влиянии на человеческий организм, после чего также провела с детьми мастер-класс по изготовлению защитных масок.

В группах проводятся познавательные беседы на тему «Чистота – залог здоровья», «Быть здоровым – здорово!», «Мыло и вода – наши лучшие друзья!», дидактические игры «Витамины – друзья» и многие другие.

Также на прошлой неделе лауреат конкурса «Воспитатель года – 2020», учитель-логопед Вероника Ярошевич провела для детей музыкальное занятие, посвященное чистоте, в которой нуждается не только человек, но и его дом, одежда, посуда и все, что его окружает. Вместе с детьми она отправилась в Африку спасать больных людей.

- Мы работаем в режиме усиленного контроля над чистотой, но в обычном ритме. Очень важно не просто продезинфицировать все поверхности, к которым прикасаются дети, но и настроить их на позитивный лад: в игровой форме рассказать о необходимых мерах безопасности, нарисовать вирус и перестать его бояться, вместе заниматься закаливанием, вместе есть витамины и многое другое. Так вирус к нам точно не проберется, - сказала Светлана Петова.