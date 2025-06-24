Илья Топоров родился в деревне Снегиревка Приозерского района. Старший сын Татьяны Алексеевны и Александра Леонидовича Топоровых, он с детства был увлечён спортом: занимался настольным теннисом, лёгкой атлетикой, но особенно активно — футболом. Илья играл на правом фланге защиты в командах «Русь» (Сосново), «Волна» (Саперное) и «Авангард» (Раздолье), представлял район на всероссийских турнирах. После окончания Сосновской школы и Мичуринского аграрного техникума с честью отслужил в рядах Военно-воздушных сил РФ в Мурманской области. Вернувшись в родной район, Илья строил планы на будущее в Приозерье. Но 21 октября 2022 года его мобилизовали для выполнения задач в зоне спецоперации.

– Родители, конечно, переживали. А я сказал – раз призывают, значит так надо и я пойду. Да и как же иначе. Ведь я шел защищать не только Донбасс, но и свою семью. Если не я, то кто? Чужой дядя? А я останусь в стороне? – вспоминает Илья.

Ленинградец встретил спецоперацию на Купянском направлении. О тех боях за Красный Лиман не слышал только ленивый. В 2022 году город сначала перешел под контроль российских войск, но после сентябрьского контрнаступления ВСУ оказался под угрозой окружения. 1 октября российские войска оставили Лиман, который к тому времени был разрушен на 85%...

Именно на этом направлении, 23 марта 2022 года, Илья принял свой первый бой в составе мотострелковых войск. Их девиз — «Последнее слово за нами!» — стал отражением решимости и стремления доводить начатое до конца. И этот девиз как нельзя лучше подходит и к нашему герою.

- С первого же боя я держал в голове простую мысль: надо защищать свою Родину, за этим и призвали, - вспоминает ленинградец. - На фронте всё просто: либо тебя, либо ты. И ничего с этим не сделать. Хотя сначала было тяжело, даже невыносимо, но приходилось справляться с эмоциями – ведь иначе никак!

Ленинградец достойно выполнял стоявшие перед ним задачи. Однако в январе 2024 спецоперация для нашего героя закончилась – он был серьезно ранен. В те дни на Лиманском направлении шли особенно ожесточенные бои. Российские войска предпринимали наступление при поддержке артиллерии и авиации, но и враг сопротивлялся яростно. Потери были тяжёлыми. Группа Ильи в тот момент отвечала за эвакуацию раненых.

– Одного товарища я искал трое суток, – говорит Илья. – На рацию он не отвечал. Мы с замкомом роты – он, к сожалению, потом погиб – нашли его. Лежал в “норке”, раненый, перебитый, но жив. Мы оказали помощь и довели до точки эвакуации.

Из-за потерь в группу добавили контрактников — молодых, необстрелянных. Основная ответственность легла на плечи Ильи. Девять суток его отряд без еды и воды вытаскивал бойцов с передовой. В результате бойцам удалось эвакуировать более 60 человек.

– В очередную вылазку я взял с собой не всю группу: несколько контрактников оставалось в месте, куда мы вытаскивали раненых, чтобы смотреть за ними. Со мной было два человека, – вспоминает герой. – И тут дрон. Спрятаться в окопе не получилось. «Птичка» скорректировала работу гранатомётов, которые открыли по мне плотный огонь. Я успел среагировать и накрыть своих товарищей телом – их не зацепило – а мне в глаз попал осколок.

Вскоре уже другой дрон сбросил на бойцов мину: ударной волной Илью выкинуло из окопа. Схватив автомат, он начал отстреливаться, дав своим товарищам возможность укрыться… А после этого открыл огонь по начавшему наступление противнику из ручного противотанкового гранатомёта, чем заставил врагов залечь.

Раненый Илья и его ребята стали отходить: почти два километра они двигались полусидя, успевая отстреливаться и скрываться от дронов-преследователей.

– Ребята уже думали, что вся группа погибла. Но точку не оставили, помнили приказ – держать её до нашего возвращения. Я забрал людей и мы вместе благополучно дошли до точки эвакуации, где всем оказали медпомощь, – вспоминает ветеран.

За это задание Илья Топоров получил медаль «За отвагу» – за особое мужество, проявленное в бою.

– Выжить и победить мне помогло умение смотреть страху в глаза. Да, было тяжело и страшно. Но я всегда двигался вперед, потому что иначе никак, –говорит герой.

Сегодня Илья вернулся к мирной жизни. Он планирует и дальше служить Родине, занимаясь патриотической работой и защитой интересов граждан.

Благодаря поддержке Фонда «Защитники Отечества» наш герой прошел курс обучения по программе «Бизнес героев 47», а в мае – курс реабилитации в военном санатории в Подмосковье. Во время восстановления даже успел сыграть в турнире по мини-футболу для незрячих в Казани – в качестве приглашённого капитана команды из г. Сергиев Посад занял 2 место!

Недавно наш герой обрел личное счастье – встретил свою половинку и теперь они планируют будущее уже вдвоём.

А ещё на СВО Илья Топоров стал писать стихи. Даже не стихи – а верлибры, которые, несмотря на своё несовершенство, трогают до глубины души.

– Я был далек от какого-либо литературного творчества. Ничего никогда не писал. Но там нахлынуло вдохновение из-за переживания за ребят, за тех, кто там остаётся до сих пор. Эти стихи меня успокаивают, - говорит собеседник.

На прощание я спросила у Ильи, что бы он пожелал молодым ребятам в плане службы и не только.

– Крепкого здоровья. А еще кто бы куда не пошел – всегда достигать поставленной цели, как бы трудно и тяжело не было! – ответил Илья.

Татьяна Перова, фото из личного архива Ильи Топорова