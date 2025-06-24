Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
25.06.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пер. Охотничий, д.1-20; пер. Ангарский д.3-18,20; ул. Гречишкина д.12, 14,30,32; ул. Подольская д. 2,4,5/1,6,7; ул. Пушкинская д.19А,21,23,25,25А,27Б,30,32,34,36,38,39,40,41,42,44,46,49,50-62,64; пер. Дачный д.5-10,12; пер. Кузнецкий д.37-40; ул. Офицерская д.15/36,17,21/66,21,23; ул. Бородина д.41,43; ул. Крылова д.2,3, 3А, 3Б,4,5,7,11, 11А,13.15; ул. Глинки д.2-11, 11А,13,15,19/1( узел теплосети); пер. Литейный д.36,36; пер. Рабочий д.15,18; ул. Куприна (торговая палатка); ул.120 Дивизии д.9,11А,11Б,11В,11Д,11Е,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31;
25.06.25 с 10:00 до 17:00
г. Гатчина:
СНТ «Электростандарт».
с 24.06.2025 - 27.06.2025 с 08:00 до 17:00 с включением на ночь.
Сиверское ТУ:
п. Сиверский ул. Толмачева, д.43-89,71; ул. Лермонтова д.1-19;
25.06.25 с 09:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Старицы.
25.06.25 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Новинка ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный, ул. Лесная, ул. Ракитенская, ул. Новая.
25.06.25 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ивановка,
д. Романовка,
д. Ижора,
СНТ «Ижора»,
д. Большое Верево,
д. Малое Верево.
25.06.25 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы(частично),
п. Елизаветино(частично),
д. Вероланцы,
д. Эду,
д. Новая,
д. Шпаньково,
СНТ «Красная Нить»,
ДНП «Елизавета».
25.06.25 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Руссолово.
25.06.25 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Пустошка(частично).
25.06.25 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Корпиково.