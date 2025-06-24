Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.06.2025 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пер. Охотничий, д.1-20; пер. Ангарский д.3-18,20; ул. Гречишкина д.12, 14,30,32; ул. Подольская д. 2,4,5/1,6,7; ул. Пушкинская д.19А,21,23,25,25А,27Б,30,32,34,36,38,39,40,41,42,44,46,49,50-62,64; пер. Дачный д.5-10,12; пер. Кузнецкий д.37-40; ул. Офицерская д.15/36,17,21/66,21,23; ул. Бородина д.41,43; ул. Крылова д.2,3, 3А, 3Б,4,5,7,11, 11А,13.15; ул. Глинки д.2-11, 11А,13,15,19/1( узел теплосети); пер. Литейный д.36,36; пер. Рабочий д.15,18; ул. Куприна (торговая палатка); ул.120 Дивизии д.9,11А,11Б,11В,11Д,11Е,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31;

 

25.06.25 с 10:00 до 17:00

г. Гатчина:

СНТ «Электростандарт».

 

с 24.06.2025 - 27.06.2025 с 08:00 до 17:00 с включением на ночь.      

Сиверское ТУ:

п. Сиверский ул. Толмачева, д.43-89,71; ул. Лермонтова д.1-19;

 

25.06.25 с 09:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Старицы.

 

25.06.25 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Новинка ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный, ул. Лесная,  ул. Ракитенская, ул. Новая.

 

25.06.25 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ивановка,

д. Романовка,

д. Ижора,

СНТ «Ижора»,

д. Большое Верево,

д. Малое Верево.

        

25.06.25 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы(частично),

п. Елизаветино(частично),

д. Вероланцы,

д. Эду,

д. Новая,

д. Шпаньково,

СНТ «Красная Нить»,

ДНП «Елизавета».

 

25.06.25 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Руссолово.

 

25.06.25 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Пустошка(частично).

 

25.06.25 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Корпиково.