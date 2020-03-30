Останьтесь дома! Почта России принесет посылку

Чтобы получить почтовое
отправление, которое находится в почтовом отделении, необязательно идти за ним
самостоятельно. Почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам в
крупных городах на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме
отправлений с наложенным или таможенным платежами. При этом стоимость курьерской доставки из
отделения до дома клиента будет снижена со 199 руб. до 100 руб. Оформить доставку можно в мобильном
приложении Почты России или на сайте компании pochta.ru. Доставку отправлений
весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра Почты России
8-800-1-000-000.
До введения новых правил
курьеры доставляли только экспресс-почту и коммерческие посылки, а почтальон
мог принести на дом только международные мелкие пакеты.
Также напоминаем, что для
отправки EMS-отправлений клиентам необязательно выходить из дома. В мобильном
приложении и на сайте можно вызвать курьера, который по приезду оформит
отправку и примет оплату.