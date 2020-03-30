Останьтесь дома! Почта России принесет посылку

Останьтесь дома! Почта России принесет посылку

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки клиенты Почты России в крупных городах могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Стоимость курьерской доставки будет снижена до 100 рублей.

Рубрики : Общество     30 Mar 2020

Чтобы получить почтовое отправление, которое находится в почтовом отделении, необязательно идти за ним самостоятельно. Почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам в крупных городах на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами.  При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента будет снижена со 199 руб. до 100 руб.  Оформить доставку можно в мобильном приложении Почты России или на сайте компании pochta.ru. Доставку отправлений весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра Почты России 8-800-1-000-000.

До введения новых правил курьеры доставляли только экспресс-почту и коммерческие посылки, а почтальон мог принести на дом только международные мелкие пакеты.

Также напоминаем, что для отправки EMS-отправлений клиентам необязательно выходить из дома. В мобильном приложении и на сайте можно вызвать курьера, который по приезду оформит отправку и примет оплату.

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