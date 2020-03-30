Сидим дома – с пользой и хорошим настроением!

В воскресенье жители региона продолжили публиковать в социальных сетях интересные видео и фотоматериалы, а также рекомендации о том, как полезно и интересно провести время дома под хэштегом #ленинградскийдомосед: так они откликнулись на предложение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Пользователи делились в сети списками занятий для своих детей-подростков, креативными роликами по художественному творчеству и домашнему рукоделию, фотографиями романтического ужина с любимой на подоконнике муринской многоэтажки, самодельных масок и, конечно же, домашних пельменей.

Акция #Ленинградскийдомосед продолжается!

В ней принимают участие посты с хэштегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok.

По итогам недели будут определены лучшие материалы для голосования и определения победителей. Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская область». Призы для победителей: ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и продуктовыми наборами экологичной продукции, выпущенной в Ленинградской области. Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.

Организаторы приглашают предприятия и организации Ленинградской области присоединиться к акции в качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией.

Фото жительницы Гатчины Глафиры Дядченко