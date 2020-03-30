Сидим дома – с пользой и хорошим настроением!

В воскресенье жители
региона продолжили публиковать в социальных сетях интересные видео и
фотоматериалы, а также рекомендации о том, как полезно и интересно провести
время дома под хэштегом #ленинградскийдомосед: так они откликнулись на
предложение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Пользователи делились в
сети списками занятий для своих детей-подростков, креативными роликами по
художественному творчеству и домашнему рукоделию, фотографиями романтического
ужина с любимой на подоконнике муринской многоэтажки, самодельных масок и,
конечно же, домашних пельменей.
Акция
#Ленинградскийдомосед продолжается!
В ней принимают участие
посты с хэштегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях Вконтакте,
Одноклассники, Instagram, TikTok.
По итогам недели будут
определены лучшие материалы для голосования и определения победителей.
Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская
область». Призы для победителей: ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все
участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и
продуктовыми наборами экологичной продукции, выпущенной в Ленинградской области.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.
Организаторы приглашают
предприятия и организации Ленинградской области присоединиться к акции в
качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией.
Фото жительницы Гатчины Глафиры Дядченко