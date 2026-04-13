Ленобласть чтит память узников фашистских концлагерей

В годы войны в Ленинградской области было порядка 50 концлагерей. По официальной статистике — 35, по данным историков — до 50. Такие лагеря, как для военнопленных, так и для мирного населения, были созданы практически сразу после начала войны. В период оккупации вся Ленобласть была покрыта густой сетью лагерей смерти, люди в которых содержались в совершенно садистских, нечеловеческих условиях. Сегодня об этих местах практически ничего не напоминает.

За два с половиной года оккупации на территории Ленобласти погибло более 30 тысяч мирных жителей и 110 тысяч военнопленных. Ещё 250 тысяч человек были вывезены в Германию.

«От того, как мы храним эту память сегодня, зависит, в каком мире будут жить следующие поколения», — подчёркивает председатель Молодёжной общественной палаты Ленобласти Роман Фаттахов.

«Татуировка» — это не про прошлое. Это про то, что мы будем помнить завтра. Татуировку, которую нельзя свести. Память, от которой нельзя отмахнуться. Потому что есть вещи, которые не должны стираться. Даже если кажется, что их уже почти не видно.