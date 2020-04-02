Оставайтесь дома и занимайтесь спортом!

Кураторы группы ВКонтакте
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО уверены, что самоизоляция
– не повод расслабляться и отказываться от физической активности. Поэтому
предлагают простые советы для поддержания хорошей формы.
- В самоизоляции важно
уделять внимание питанию и соблюдению питьевого режима. Пейте обычную воду.
Ешьте фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли, сахара и жира. Отдавайте
предпочтение цельнозерновым продуктам;
- Вставайте с дивана не
реже одного раза в 30 минут и ходите. Ходьба даже в небольших помещениях
поможет мышцам размяться и улучшит кровообращение. Если вам звонят по телефону,
то ходить по дому во время разговора будет полезнее, чем сидеть;
- Для поддержания
мышечного тонуса в интернете представлено большое количество разнообразных
физических нагрузок с учетом вашего возраста и физического состояния. Кроме
того, танцы, игры с детьми и весеннюю уборку никто не отменял.
Свои рекомендации для
полезного карантина дома также дали тренеры физкультурно-спортивного центра «Росич»
из Дружной Горки. Чтобы спортсменам поддержать тонус мышц необходимо выполнять
три простых упражнения каждый день: отжимание от пола, подъемы корпуса лежа на
спине, не отрывая ног и приседания. Для каждого упражнения необходимо делать
пять подходов по 20 раз. Упражнения нужно чередовать, между подходами делать
перерывы по две минуты. При наличии перекладины можно включить в ежедневную
тренировку подтягивания. Скакалка – тоже хороший вариант держать себя в форме.
Важно делать упражнения регулярно.
Магазин спортивных
товаров Decathlon открыл онлайн спортзал. В соцсетях Instagram и Вконтакте
компании Decathlon Russia профессиональные тренеры ежедневно ведут тренировки в
прямом эфире в пяти дисциплинах: кросс-тренинг и бодибилдинг, йога, медитация и
расслабление, фитнес, занятия для детей. Тренировки проходят в определенное
время, расписание указано на сайте. Все эфиры сохраняются в официальном канале
в Youtube.
Тренеры спортивной школы
«Киви» также предлагают комплекс упражнений для занятий дома, а именно –
комплекс Кифута.
Комплекс Кифута – это 25
золотых универсальных упражнений. Они нацелены на всестороннее развитие
физической формы и гармоничную проработку фактически всех мышц, большинство из
которых практически не задействованы в повседневной жизни.
Роберт Кифут был главным
тренером команды по плаванию в Йельском университете, а также нескольких
американских олимпийских команд. Заработал себе репутацию самого победного
тренера в истории. Выпустил несколько книг о своей инновационной системе
тренировок, которая стала своеобразной библией для многих тренеров.
Перед началом тренировки
необходимо проветрить помещение, надеть удобную одежду, включить любимую
музыку. Дозировка упражнений: 15-20 повторений, отдых между упражнениями 30
секунд. С каждым днем добавляйте по одному повтору во всю серию упражнений,
доведя до пяти кругов.
Карантин дома – не повод
бросать занятия спортом. Самоизоляция закончится, а лишние килограммы
останутся. Поэтому, занимайтесь спортом.