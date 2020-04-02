Оставайтесь дома и занимайтесь спортом!

Кураторы группы ВКонтакте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО уверены, что самоизоляция – не повод расслабляться и отказываться от физической активности. Поэтому предлагают простые советы для поддержания хорошей формы.

- В самоизоляции важно уделять внимание питанию и соблюдению питьевого режима. Пейте обычную воду. Ешьте фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам;

- Вставайте с дивана не реже одного раза в 30 минут и ходите. Ходьба даже в небольших помещениях поможет мышцам размяться и улучшит кровообращение. Если вам звонят по телефону, то ходить по дому во время разговора будет полезнее, чем сидеть;

- Для поддержания мышечного тонуса в интернете представлено большое количество разнообразных физических нагрузок с учетом вашего возраста и физического состояния. Кроме того, танцы, игры с детьми и весеннюю уборку никто не отменял.

Свои рекомендации для полезного карантина дома также дали тренеры физкультурно-спортивного центра «Росич» из Дружной Горки. Чтобы спортсменам поддержать тонус мышц необходимо выполнять три простых упражнения каждый день: отжимание от пола, подъемы корпуса лежа на спине, не отрывая ног и приседания. Для каждого упражнения необходимо делать пять подходов по 20 раз. Упражнения нужно чередовать, между подходами делать перерывы по две минуты. При наличии перекладины можно включить в ежедневную тренировку подтягивания. Скакалка – тоже хороший вариант держать себя в форме. Важно делать упражнения регулярно.

Магазин спортивных товаров Decathlon открыл онлайн спортзал. В соцсетях Instagram и Вконтакте компании Decathlon Russia профессиональные тренеры ежедневно ведут тренировки в прямом эфире в пяти дисциплинах: кросс-тренинг и бодибилдинг, йога, медитация и расслабление, фитнес, занятия для детей. Тренировки проходят в определенное время, расписание указано на сайте. Все эфиры сохраняются в официальном канале в Youtube.

Тренеры спортивной школы «Киви» также предлагают комплекс упражнений для занятий дома, а именно – комплекс Кифута.

Комплекс Кифута – это 25 золотых универсальных упражнений. Они нацелены на всестороннее развитие физической формы и гармоничную проработку фактически всех мышц, большинство из которых практически не задействованы в повседневной жизни.

Роберт Кифут был главным тренером команды по плаванию в Йельском университете, а также нескольких американских олимпийских команд. Заработал себе репутацию самого победного тренера в истории. Выпустил несколько книг о своей инновационной системе тренировок, которая стала своеобразной библией для многих тренеров.

Перед началом тренировки необходимо проветрить помещение, надеть удобную одежду, включить любимую музыку. Дозировка упражнений: 15-20 повторений, отдых между упражнениями 30 секунд. С каждым днем добавляйте по одному повтору во всю серию упражнений, доведя до пяти кругов.

Карантин дома – не повод бросать занятия спортом. Самоизоляция закончится, а лишние килограммы останутся. Поэтому, занимайтесь спортом.



