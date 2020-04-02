Поправки к Конституции: семейные ценности

Семья — главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети — приоритет государственной политики страны.

Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям. Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и забота нескольких поколений семьи друг о друге.

СТ. 67.1

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72

«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях…».

СТ. 114

«Правительство Российской Федерации… обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области… поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей...».

Сопредседатель родительского совета Ленинградской области Олег Бойков убежден, что настоящие патриотизм и любовь к родине начинаются с крепкой семьи.

- Власть должна понимать это и принимать меры для укрепления этого института, - делится Олег Бойков. - Крепкие духовные связи, уважение к старшим и забота о младших - это идеология, которую обязано внедрять государство. Пока это происходит в недостаточной мере. Общаюсь со многими мировыми судьями, которые занимаются в том числе разводами. Они говорят: до 20% разводов можно было бы избежать, для этого достаточно провести профилактическую беседу или направить пару в центр по укреплению семьи. Но судьи не имеют право проявлять эмоции и заинтересованность. Поэтому браки распадаются. А ведь сохранение семьи – это надежда на то, что родится еще один ребенок. Именно этот факт – лучшее средство для улучшения демографической ситуации в стране. Пока же бюджетные средства направляются, в основном, не на укрепление семьи, а на выплаты материнского капитала. Хочется верить, что поправки в Конституцию позволят немного сместить акценты и в России начнут активнее поддерживать семью, как социальный институт».

Ежегодно в Ленинградской области снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова уверена, что этот показатель говорит о том, что меры, направленные на улучшение ситуации в семье, эффективны и дают свои результаты. Для примера: в начале 2000-х годов в нашем регионе работало 28 детских домов, сейчас их осталось лишь 10.

- Поправки, касающиеся семейных ценностей и детей, должны еще более улучшить ситуацию в этой области, - считает Тамара Литвинова. - Государство обязано делать все возможное, чтобы у нас были крепкие семьи, так как в них создается будущее нации. Также мне очень нравится, что в поправках обозначена государственная молодежная политика. Ведь чтобы строить современное общество, мы должны привлекать молодежь. Здорово, что каждый ребенок, подросток, молодой человек сможет участвовать в общественной жизни своего села, деревни, города, школы. Поправки показывают, что государство свое внимание планирует нацеливать на молодежную политику. Это не расплывчатая модель, а единый крепкий постулат, который может быть закреплен в Конституции.