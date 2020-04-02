Поправки к Конституции: семейные ценности

Семья
— главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети — приоритет
государственной политики страны.
Поправки
в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут
привить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям.
Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины и
женщины, уважение детей к старшим, доверие и забота нескольких поколений семьи
друг о друге.
СТ.
67.1
«Дети
являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет
семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения».
СТ.
72
«В
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся: …защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института
брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания
детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях…».
СТ.
114
«Правительство
Российской Федерации… обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
социально ориентированной государственной политики в области… поддержки,
укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей...».
Сопредседатель
родительского совета Ленинградской области Олег Бойков убежден, что настоящие
патриотизм и любовь к родине начинаются с крепкой семьи.
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Власть должна понимать это и принимать меры для укрепления этого института, -
делится Олег Бойков. - Крепкие духовные связи, уважение к старшим и забота о
младших - это идеология, которую обязано внедрять государство. Пока это
происходит в недостаточной мере. Общаюсь со многими мировыми судьями, которые
занимаются в том числе разводами. Они говорят: до 20% разводов можно было бы
избежать, для этого достаточно провести профилактическую беседу или направить
пару в центр по укреплению семьи. Но судьи не имеют право проявлять эмоции и
заинтересованность. Поэтому браки распадаются. А ведь сохранение семьи – это
надежда на то, что родится еще один ребенок. Именно этот факт – лучшее средство
для улучшения демографической ситуации в стране. Пока же бюджетные средства
направляются, в основном, не на укрепление семьи, а на выплаты материнского
капитала. Хочется верить, что поправки в Конституцию позволят немного сместить
акценты и в России начнут активнее поддерживать семью, как социальный институт».
Ежегодно в
Ленинградской области снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области
Тамара Литвинова уверена, что этот показатель говорит о том, что меры,
направленные на улучшение ситуации в семье, эффективны и дают свои результаты.
Для примера: в начале 2000-х годов в нашем регионе работало 28 детских домов,
сейчас их осталось лишь 10.
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Поправки, касающиеся семейных ценностей и детей, должны еще более улучшить
ситуацию в этой области, - считает Тамара Литвинова. - Государство обязано
делать все возможное, чтобы у нас были крепкие семьи, так как в них создается
будущее нации. Также мне очень нравится, что в поправках обозначена
государственная молодежная политика. Ведь чтобы строить современное общество,
мы должны привлекать молодежь. Здорово, что каждый ребенок, подросток, молодой
человек сможет участвовать в общественной жизни своего села, деревни, города,
школы. Поправки показывают, что государство свое внимание планирует нацеливать
на молодежную политику. Это не расплывчатая модель, а единый крепкий постулат,
который может быть закреплен в Конституции.