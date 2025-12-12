65-летие отметила Гатчинская школа № 11

Ее стены помнят Воспитательный дом, который был одним из трех подобных заведений в России. В 1834 году Воспитательный дом был превращен в восьмиклассную мужскую гимназию для детей-сирот, а с 1837 года пере-именован в гатчинский Сиротский институт, в который принимали только сирот из дворянских семей и готовили домашних учителей.

В 1848 году гатчинский Сиротский институт получил юридическое направление и готовил канцелярских чиновников. В институте трудились выдающиеся русские педагоги А.Г. Ободовский, П.С. Гурьев, Е.О. Гугель, К.Д. Ушинский.

Здания бывшего Сиротского института сильно пострадали во время Великой Отечественной войны. После восстановительных работ в 1960 году в здании открылась школа-интернат, продолжившая традиции Сиротского института: поддержка детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитание их добросовестными тружениками, достойными гражданами, способными защитить свою Отчизну и приумножить богатство Родины.

Первым директором школы-интерната назначена была талантливый педагог и организатор Т.Н. Тархова, которой за небольшой промежуток времени удалось создать крепкий коллектив педагогов и сплотить воспитанников. Завучем, а впоследствии директором школы-интерната был участник Великой Отечественной войны, отличник просвещения СССР В.И. Лазуткин. 20 лет возглавлял школу-интернат А.И. Мерзов. 33 года жизни посвятила школе Г.М. Терехова, занимавшая должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Более 40 лет здесь трудился В.Н. Каплан – заместитель директора по воспитательной работе. Особое место в истории школы-интерната занимает имя учителя пения, руководителя известного на всю страну школьного ансамбля «Тоника» Д.Е. Огороднова, посвятившего 17 лет работе с детьми. Именно здесь была разработана и подтверждена практикой его методика постановки голоса, ставшая сенсацией в музыкально-педагогических кругах СССР.

Новой страницей в истории Гатчинской школы-интерната 1 октября 1999 года стало открытие кадетского класса при поддержке главы города Гатчины С.С. Богданова, администрации города, депутата Ю.И. Назарова, капитана 1 ранга В.А. Колесника.

В 2007 году школу возглавила Р.Ф. Василиу. Под ее руководством развивается образовательная организация со сложной структурой: средняя школа, пришкольный интернат, морские кадетские классы, медицинский класс, микроцентр для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

На праздник в честь 65-летия школы пришло много гостей: представители администрации и комитета образования Гатчинского округа, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители общественных организаций, выпускники, родители и ученики. Все гости отметили, что в школе сохранилась уникальная атмосфера доброты, уважения, патриотизма и творчества благодаря существующим в школе традициям, которые бережно сохраняет и передает детям дружный коллектив педагогов Гатчинской школы № 11.