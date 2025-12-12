«Вахта Памяти-2025» завершилась

Приветствуя ленинградских поисковиков, депутат Государственной Думы Ольга Занко подчеркнула, что они ведут огромную работу по сохранению исторической памяти. Только за 2025 год в Ленинградской области преданы земле останки 2684 воинов, проведено 48 торжественно-траурных церемоний захоронения (перезахоронения), установлены имена 301 бойца, погибшего при защите Отечества. Четыре солдата после идентификации были переданы для захоронения на их малой родине.

Со словами благодарности к поисковикам обратился заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов.

- На нашей героической земле до сих пор продолжают свою работу поисковые отряды, – отметил он. - Только в прошлом году в деревне Выра были найдены останки около 700 советских военных и мирных жителей. По некоторым данным там находятся останки еще около 4,5 тысяч человек.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева отметила, что Ленинградская область является лидером в поисковой работе. Взрослым поисковикам помогают юные добровольцы. Комитет по молодежной политике вовлекает подростков в поисковое движение через волонтерские проекты, образовательные программы и гранты.

Как рассказала Марина Григорьева, начиная с 2025 года, по распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в областном бюджете выделяются 50 млн рублей в год на восстановление памятников и создание новых мемориалов на местах найденных захоронений. Комитет по молодежной политике продолжает работу над созданием «Книги памяти Ленинградской области». В 2026 году она станет доступна в электронном виде на портале «Госуслуг»: здесь можно будет найти в том числе информацию о павших защитниках Родины, опознанных в 2025 году.

Участие в закрытии «Вахты памяти-2025» приняли представители Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области. Участников встречи приветствовал заместитель руководителя ведомства Олег Бобков, который подчеркнул, что совместная плодотворная деятельность ежегодно приносит значимые результаты. За прошедшие годы в ходе предварительного следствия эксгумированы останки более четырех тысяч человек, обнаружены их личные вещи, различные предметы быта, гильзы, пули патронов, служебные удостоверения, свидетельствующие о нахождении оккупантов и проведении боевых действий в данной местности. По словам Олега Бобкова, в 2026 году запланировано установить предполагаемые места захоронений советских граждан и военнопленных в парке «Зверинец» на территории ГМЗ «Гатчина», проверить архивные сведения о фактах гибели и массового захоронения детей, содержавшихся в «детском доме» в Волосовском районе.

В день закрытия «Вахты памяти-2025» в торжественной обстановке родственникам красноармейца Михаила Васильевича Трегубова была передана его медаль «За отвагу», найденная поисковиками Тульской области.

«Воин найден и возвращается на родину» – это о красноармейце из Грузии Романе Эвенидзе, останки которого были найдены в июле 2025 года в Выборгском районе поисковым отрядом «Северный рубеж». Боец погиб в августе 1941 года. Документы для захоронения были переданы гостю из Грузии Заза Меладзе, который занимается поиском родственников погибших воинов у себя на родине.

Также будет похоронен на родной земле красноармеец Максим Григорьевич Лупанов (1899–1942), чьи останки и личные вещи были найдены поисковиками объединения «Святой Георгий».

На закрытии «Вахты памяти-2025» участники поискового движения были награждены благодарственными письмами губернатора Ленинградской области, комитета по молодежной политике и знаками отличия Мин-обороны России «За отличие в поисковом движении».

После церемонии награждения состоялась конференция, в рамках которой подвели итоги поисковой работы в уходящем году. На круглых столах обсуждались актуальные вопросы, связанные с увековечиванием памяти жертв геноцида советского народа и взаимодействием с архивами. Депутат Госдумы РФ Ольга Занко рассказала об учреждении памятной даты 19 апреля – в память о мирных гражданах, ставших жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны. Темой для обсуждения также стал новый федеральный закон «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной

войны 1941–1945 годов». Для отработки практических механизмов закона запланирована встреча в марте 2026 года.

Акция «Вахта памяти» ежегодно объединяет сотни поисковиков из Ленинградской области и других регионов России. В Ленинградское отделение «Поискового движения России» входят 90 поисковых отрядов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга – это более 1300 человек.

Юлия Лысанюк