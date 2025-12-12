Доклад о результатах работы Общественной палаты в 2025 году представила председатель Лариса Пункина. Вот несколько цифр: за год проведено четыре заседания Общественной палаты, шесть заседаний совета палаты и шесть заседаний комиссий. Палатой сформировано пять рабочих групп: по мониторингу процесса ремонта амбулатории в Верево; по мониторингу процесса ремонта амбулатории в Тайцах; по вопросу о льготных лекарствах; по мониторингу состояния памятников Великой Отечественной войны; по взаимодействию с участниками, ветеранами и волонтерами специальной военной операции в Гатчинском округе.

Ведется постоянная работа по письменным обращениям граждан. Сформированы предложения по развитию Ленинградской области, информация с рекомендациями стратегического характера (на долгосрочный период до 10 лет) направлена в Общественную палату Ленинградской области.

Общественная палата продолжает выполнять свою миссию по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, содействуя созданию более активного и сплоченного гражданского общества в нашем округе.

- Мы уверены, что совместные усилия приведут к положительным изменениям и улучшению жизни жителей Гатчинского округа, – отметила Лариса Пункина. - Но самое главное, для чего мы работаем, – это осуществление диалога между нашими гражданами и исполнительной властью.

Лариса Максимовна привела несколько примеров из числа решенных вопросов. Так, по обращению жителей осуществлен частичный косметический ремонт помещений амбулатории в Малом Верево и начата работа по частичному ремонту помещений амбулатории в Тайцах. По инициативе палаты к ремонту присоединились представители социально заинтересованного бизнеса.

В рамках рабочей группы по взаимодействию с участниками, ветеранами и волонтерами СВО был отработан формат организации личного приема участников СВО и членов их семей профессиональными юристами, специалистами Фонда Защитника Оте-чества, сотрудниками областного военкомата на базе «Госбюро Ленинградской области». Этот опыт оказался наиболее конструктивным.

В настоящее время Общественная палата приступила к формированию плана работы на 2026 год.

В завершение заседания прошла церемония награждения. По результатам работы в 2025 году благодарственными письмами Общественной палаты Ленинградской области за активную деятельность награждены замести-тель председателя Общественной палаты Гатчинского округа Владимир Норкин, председатель комиссии Максим Поздняк, члены палаты Татьяна Пищаева и Иван Сидоров.

Благодарственным письмом за активное участие в работе Общественной палаты Гатчинского округа и оказание помощи в проведении ремонта помещений Таицкой амбулатории отмечен депутат Гатчинского округа Игорь Королев. Благодарственным письмом награжден начальник отдела по оказанию бесплатной юридической помощи «Госбюро Ленинградской области» Павел Пучков, а также отмечен весь коллектив «Госбюро Ленин-градской области» и директор Павел Ващенко.

Благодарственными письмами главы администрации Гатчинского округа за активную деятельность и по результатам работы Общественной палаты Гатчинского округа в 2025 году награждены Павел Беляков, Марсель Васильев, Жанета Гриненко, Светлана Зубак, Юрий Назаров, Екатерина Потоцкая, Александр Сидоркин и Марина Крупина.

Татьяна Можаева