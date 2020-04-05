Войсковицы снимаются в кино

Эта старейшая железнодорожная станция в России, основанная
в 1870 году на пути из Санкт-Петербурга в город Ревель (ныне – Таллинн), еще
совсем недавно сохраняла свой первозданный вид. Деревянный войсковицкий вокзал,
построенный в 1913 году на месте временного здания, отличался прекрасной
архитектурой и был связан с именем последнего императора –
Николая II. Этой станцией царь пользовался во время поездок в свое загородное охотничье имение, расположенное в трех верстах от станции (ныне – поселок Старый Учхоз).
Впервые станция Войсковицы приглянулась кинематографистам
летом 1993 года. Режиссер художественного сериала «Конь белый» Гелий Рябов
снимал здесь фрагменты картины, связанные с событиями Гражданской войны. В
фильме много «железнодорожных сцен». Многие из них украсили кадры, созданные в
Гатчине, причудливо перевоплотившейся в этом сериале в город Екатеринбург.
Очередным событием для жителей войсковицкого края стала в
2000 году работа над мелодрамой «Рождественская мистерия», снятой режиссерами
студии «Ленфильм» Андреем Кравчуком и Юрием Фетингом по рассказу О’ Генри «Елка
с сюрпризом». Довольно много времени в фильме отведено зимним Войсковицам.
Запоминающимся стало общение с прекрасными актерами театра и кино: Юрием
Кузнецовым, Чулпан Хаматовой и Алексеем Кравченко. Многие случайно оказавшиеся
здесь прохожие смогли получить у них автографы. Фильм получился сказочным,
романтическим и запоминающимся. Войсковицкие кадры в картине очень узнаваемы.
Другие сцены снимались в заснеженном Валдае, в средневековом Выборге,
преобразованном в один из итальянских городков. Андрею Кравчуку настолько понравилась
Войсковицкая станция, что спустя несколько лет он отправился сюда снова…
В 2004 году на станции снималась начальная сцена
российско-казахской драматической многосерийной картины «Господа офицеры»»
(режиссер – Андрей Кравчук). Может быть, после этого о Войсковицах узнали в
кинематографических кругах, по крайней мере, почти каждый год здесь снимались
исторические ленты и экранизации.
Летом следующего года московский режиссер и актер Игорь
Черницкий нашел здесь хорошую натуру для работы над многосерийным фильмом
«Юнкера» по произведениям А.И. Куприна. Основная часть этой замечательной
картины о жизни вчерашних мальчишек в канун Первой мировой войны снималась в
Гатчине и ее окрестностях. Работа проходила в течение двух сезонов, 2005 и 2006
годов. С главной ролью отлично справился юный московский актер Илья Иосифов.
Это был его дебют. Премьера фильма состоялась в 2009 году. Игорь Черницкий и
его друг, актер фильма, певец и композитор Николай Романов, на протяжении
многих лет являются участниками и гостями Гатчинского кинофестиваля «Литература
и кино». Здесь они представляли свои замечательные творения. В местах,
связанных с жизнью и деятельностью А.И. Куприна, они работали особенно
ответственно и вдохновенно. Гатчинцы, наравне с любимыми актерами театра и кино
Светланой Крючковой, Юрием Назаровым, Богданом Ступка, Аленой Бабенко, Ольгой
Арнтгольц, Владимиром Гостюхиным и другими, охотно снимались в массовых сценах
фильма. Картина получилась трогательной, запоминающейся и правдивой.
В 2009 году кинематографическая летопись Войсковиц
продолжилась работами известных режиссеров Сергея Соловьева, фильм «Анна
Каренина» и Сергея Урсуляка, сериал «Исаев». В них железнодорожная станция
фигурировала под другими названиями. Например, в картине «Исаев», белогвардейцы
охотно позировали на фоне войсковицкого вокзала с названием «Чита».
Особенно яркие незабываемые впечатления оставила в 2008
году работа над картиной знаменитого режиссера и актера Никиты Михалкова
«Утомленные солнцем-2». На время съемок сюда
пригнали поезда сороковых годов, экспонирующиеся в паровозном музее, из Москвы
привезли сделанные бутафорами фанерные танки…
«На маленькой привокзальной станции Войсковицы время
повернулось вспять, – сообщала в мае 2008 года газета «Комсомольская правда». –
Пыхтел под парами допотопный паровоз с теплушками. Прогуливались по перрону
солдаты Второй мировой под ручку с дамами в ретрокостюмах. Шныряли под носом
беспризорники. Торопились к поезду обыватели с баулами и чемоданами. Галдели
рыночные торговки, зазывая купить лучок – чесночок, картошечку – морковочку и
свежие помидорчики с солеными огурчиками. Была даже вобла!»
На съемочной площадке, в перерывах, можно было запросто
пообщаться с мэтрами отечественного кино: Владимиром Ильиным, Викторией
Толстогановой, Олегом Меньшиковым и другими. Сам режиссер, по-крикивая на всех,
лихо гарцевал на своем белом коне, прекрасно держась в седле, не допуская
дублеров.
Некоторым местным жителям посчастливилось участвовать в
«массовках». Как рассказывали войсковицкие мальчишки, Никита Михалков
периодически орал в «трубу», бранился с представителями съемочной группы и
матерился, чем их очень удивил. «Мы думали, что он культурный человек», –
вспоминал один из бывших школьников, игравший несколько секунд в кадре
беспризорника.
В Войсковицах у Владимира Ильина случился приступ.
«Накануне, как нам рассказали в съемочной группе, Ильин был весел, в перерывах
между дублями травил актерские байки, – рассказывала в фоторепортаже
«Утомленные Михалковым» «Экспресс газета». – И вдруг, неожиданно для всех, упал
перед камерой. «Скорая», дежурившая на площадке, тут же увезла его в одну из
питерских больниц. Михалков старался всех успокоить, обещая, что завтра Ильин
обязательно будет работать. У него, дескать, незначительно поднялось давление
от перепадов температуры и смены климата».
Особые отношения сложились у Никиты Сергеевича с ведущей
актрисой Викторией Толстогановой, игравшей роль Маруси, жены комдива Котова.
«Виктория, которая в тот день так и не смогла блеснуть
перед камерой, так как Михалков переиграл план съемок, – сообщала «Экспресс
газета», – между каждым дублем находилась рядом с мэтром. То воротничок
режиссеру подправит, то по гриму сделает замечание. Да и сам Михалков, не видя
рядом Толстоганову, сразу же спрашивал: «А Викульку-то куда дели?» Стоило
Викульке появиться, глаза режиссера загорались, и он начинал рассказывать, как
красиво снял предыдущий дубль.
– Никита Сергеевич!
– заботливо интересовалась актриса. – Вы обедали сегодня? Вам бы отдохнуть не
мешало. Принесите нам зеленого чая! – то и дело властно приказывала экранная
супруга».
К сожалению, кинематографическая слава Войсковиц
существовала недолго. В 2015 году, по приказу представителей руководства
Российских железных дорог, деревянный вокзал был снесен. Как могло прийти в
голову такое бездарное решение, можно только предполагать. Местные власти
бездействовали, жители снос уникального памятника прошлого «проспали», и никто
не вышел на его защиту. Об этой невосполнимой потере не сообщали региональные
издания: все случилось тихо и быстро. Здание не было ветхим, но оно практически
не использовалось по своему прямому назначению. Почти каждая съемочная группа
приводила его в порядок, проводила косметический ремонт, это хорошо видно в
кадрах кинофильмов.
Вокзал не имел статуса официального памятника старины. Но и
без охранных документов было понятно, что пережившие огненный смерч войны (в
окрестностях Войсковиц, в августе 1941 года, произошло самое известное в
истории Второй мировой войны танковое сражение советско-го экипажа, старшего лейтенанта
Зиновия Колобанова), здание вокзала являлось объектом культурно-исторического
достояния. Благодаря «киношной» истории сюда регулярно приезжали туристы.
Санкт-Петербургский музей кино даже разработал сюда один из своих маршрутов.
Потеря этого важного достопримечательного объекта стала
печальным событием в череде невосполнимых утрат деревянных вокзальных зданий
дореволюционного времени: в это же время были снесены вокзалы на станциях
Семрино и Большая Вруда. Чудом удалось отстоять оригинальное здание вокзала на
станции Мариенбург в Гатчине.
К счастью, художественные панорамы и исторический облик железнодорожной станции Войсковицы сохранился на экране. По сведениям местных жителей, здесь снималось больше десяти картин и очень много эпизодов. Этот достопримечательный факт в истории края было решено воплотить в необычном творческом проекте. По инициативе директора Войсковицкой школы искусств Александра Дмитриевича Крушельницкого, началась работа по созданию документального видеофильма. Его рабочее название – «Войсковицы снимаются в кино». В связи с этим просим откликнуться всех участников массовых съемок – местных жителей и очевидцев этих событий. Любая информация для организаторов проекта будет полезна. Телефон для связи: 89219209915, 63-474, 63-802.