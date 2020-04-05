Войсковицы снимаются в кино

Эта старейшая железнодорожная станция в России, основанная в 1870 году на пути из Санкт-Петербурга в город Ревель (ныне – Таллинн), еще совсем недавно сохраняла свой первозданный вид. Деревянный войсковицкий вокзал, построенный в 1913 году на месте временного здания, отличался прекрасной архитектурой и был связан с именем последнего императора –

Николая II. Этой станцией царь пользовался во время поездок в свое загородное охотничье имение, расположенное в трех верстах от станции (ныне – поселок Старый Учхоз).

Впервые станция Войсковицы приглянулась кинематографистам летом 1993 года. Режиссер художественного сериала «Конь белый» Гелий Рябов снимал здесь фрагменты картины, связанные с событиями Гражданской войны. В фильме много «железнодорожных сцен». Многие из них украсили кадры, созданные в Гатчине, причудливо перевоплотившейся в этом сериале в город Екатеринбург.

Очередным событием для жителей войсковицкого края стала в 2000 году работа над мелодрамой «Рождественская мистерия», снятой режиссерами студии «Ленфильм» Андреем Кравчуком и Юрием Фетингом по рассказу О’ Генри «Елка с сюрпризом». Довольно много времени в фильме отведено зимним Войсковицам. Запоминающимся стало общение с прекрасными актерами театра и кино: Юрием Кузнецовым, Чулпан Хаматовой и Алексеем Кравченко. Многие случайно оказавшиеся здесь прохожие смогли получить у них автографы. Фильм получился сказочным, романтическим и запоминающимся. Войсковицкие кадры в картине очень узнаваемы. Другие сцены снимались в заснеженном Валдае, в средневековом Выборге, преобразованном в один из итальянских городков. Андрею Кравчуку настолько понравилась Войсковицкая станция, что спустя несколько лет он отправился сюда снова…

В 2004 году на станции снималась начальная сцена российско-казахской драматической многосерийной картины «Господа офицеры»» (режиссер – Андрей Кравчук). Может быть, после этого о Войсковицах узнали в кинематографических кругах, по крайней мере, почти каждый год здесь снимались исторические ленты и экранизации.

Летом следующего года московский режиссер и актер Игорь Черницкий нашел здесь хорошую натуру для работы над многосерийным фильмом «Юнкера» по произведениям А.И. Куприна. Основная часть этой замечательной картины о жизни вчерашних мальчишек в канун Первой мировой войны снималась в Гатчине и ее окрестностях. Работа проходила в течение двух сезонов, 2005 и 2006 годов. С главной ролью отлично справился юный московский актер Илья Иосифов. Это был его дебют. Премьера фильма состоялась в 2009 году. Игорь Черницкий и его друг, актер фильма, певец и композитор Николай Романов, на протяжении многих лет являются участниками и гостями Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино». Здесь они представляли свои замечательные творения. В местах, связанных с жизнью и деятельностью А.И. Куприна, они работали особенно ответственно и вдохновенно. Гатчинцы, наравне с любимыми актерами театра и кино Светланой Крючковой, Юрием Назаровым, Богданом Ступка, Аленой Бабенко, Ольгой Арнтгольц, Владимиром Гостюхиным и другими, охотно снимались в массовых сценах фильма. Картина получилась трогательной, запоминающейся и правдивой.

В 2009 году кинематографическая летопись Войсковиц продолжилась работами известных режиссеров Сергея Соловьева, фильм «Анна Каренина» и Сергея Урсуляка, сериал «Исаев». В них железнодорожная станция фигурировала под другими названиями. Например, в картине «Исаев», белогвардейцы охотно позировали на фоне войсковицкого вокзала с названием «Чита».

Особенно яркие незабываемые впечатления оставила в 2008 году работа над картиной знаменитого режиссера и актера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2». На время съемок сюда пригнали поезда сороковых годов, экспонирующиеся в паровозном музее, из Москвы привезли сделанные бутафорами фанерные танки…

«На маленькой привокзальной станции Войсковицы время повернулось вспять, – сообщала в мае 2008 года газета «Комсомольская правда». – Пыхтел под парами допотопный паровоз с теплушками. Прогуливались по перрону солдаты Второй мировой под ручку с дамами в ретрокостюмах. Шныряли под носом беспризорники. Торопились к поезду обыватели с баулами и чемоданами. Галдели рыночные торговки, зазывая купить лучок – чесночок, картошечку – морковочку и свежие помидорчики с солеными огурчиками. Была даже вобла!»

На съемочной площадке, в перерывах, можно было запросто пообщаться с мэтрами отечественного кино: Владимиром Ильиным, Викторией Толстогановой, Олегом Меньшиковым и другими. Сам режиссер, по-крикивая на всех, лихо гарцевал на своем белом коне, прекрасно держась в седле, не допуская дублеров.

Некоторым местным жителям посчастливилось участвовать в «массовках». Как рассказывали войсковицкие мальчишки, Никита Михалков периодически орал в «трубу», бранился с представителями съемочной группы и матерился, чем их очень удивил. «Мы думали, что он культурный человек», – вспоминал один из бывших школьников, игравший несколько секунд в кадре беспризорника.

В Войсковицах у Владимира Ильина случился приступ. «Накануне, как нам рассказали в съемочной группе, Ильин был весел, в перерывах между дублями травил актерские байки, – рассказывала в фоторепортаже «Утомленные Михалковым» «Экспресс газета». – И вдруг, неожиданно для всех, упал перед камерой. «Скорая», дежурившая на площадке, тут же увезла его в одну из питерских больниц. Михалков старался всех успокоить, обещая, что завтра Ильин обязательно будет работать. У него, дескать, незначительно поднялось давление от перепадов температуры и смены климата».

Особые отношения сложились у Никиты Сергеевича с ведущей актрисой Викторией Толстогановой, игравшей роль Маруси, жены комдива Котова.

«Виктория, которая в тот день так и не смогла блеснуть перед камерой, так как Михалков переиграл план съемок, – сообщала «Экспресс газета», – между каждым дублем находилась рядом с мэтром. То воротничок режиссеру подправит, то по гриму сделает замечание. Да и сам Михалков, не видя рядом Толстоганову, сразу же спрашивал: «А Викульку-то куда дели?» Стоило Викульке появиться, глаза режиссера загорались, и он начинал рассказывать, как красиво снял предыдущий дубль.

– Никита Сергеевич! – заботливо интересовалась актриса. – Вы обедали сегодня? Вам бы отдохнуть не мешало. Принесите нам зеленого чая! – то и дело властно приказывала экранная супруга».

К сожалению, кинематографическая слава Войсковиц существовала недолго. В 2015 году, по приказу представителей руководства Российских железных дорог, деревянный вокзал был снесен. Как могло прийти в голову такое бездарное решение, можно только предполагать. Местные власти бездействовали, жители снос уникального памятника прошлого «проспали», и никто не вышел на его защиту. Об этой невосполнимой потере не сообщали региональные издания: все случилось тихо и быстро. Здание не было ветхим, но оно практически не использовалось по своему прямому назначению. Почти каждая съемочная группа приводила его в порядок, проводила косметический ремонт, это хорошо видно в кадрах кинофильмов.

Вокзал не имел статуса официального памятника старины. Но и без охранных документов было понятно, что пережившие огненный смерч войны (в окрестностях Войсковиц, в августе 1941 года, произошло самое известное в истории Второй мировой войны танковое сражение советско-го экипажа, старшего лейтенанта Зиновия Колобанова), здание вокзала являлось объектом культурно-исторического достояния. Благодаря «киношной» истории сюда регулярно приезжали туристы. Санкт-Петербургский музей кино даже разработал сюда один из своих маршрутов.

Потеря этого важного достопримечательного объекта стала печальным событием в череде невосполнимых утрат деревянных вокзальных зданий дореволюционного времени: в это же время были снесены вокзалы на станциях Семрино и Большая Вруда. Чудом удалось отстоять оригинальное здание вокзала на станции Мариенбург в Гатчине.

К счастью, художественные панорамы и исторический облик железнодорожной станции Войсковицы сохранился на экране. По сведениям местных жителей, здесь снималось больше десяти картин и очень много эпизодов. Этот достопримечательный факт в истории края было решено воплотить в необычном творческом проекте. По инициативе директора Войсковицкой школы искусств Александра Дмитриевича Крушельницкого, началась работа по созданию документального видеофильма. Его рабочее название – «Войсковицы снимаются в кино». В связи с этим просим откликнуться всех участников массовых съемок – местных жителей и очевидцев этих событий. Любая информация для организаторов проекта будет полезна. Телефон для связи: 89219209915, 63-474, 63-802.