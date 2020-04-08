Сказки дома - от областных актеров

Проект
стартует 8 апреля на страницах колледжа в соцсетях. В серии видеороликов
преподаватели декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Ленинградского
областного колледжа культуры и искусства расскажут о том, как сделать журавля,
цветущее дерево и другие красивые арт-объекты.
Кроме
того, преподаватели и студенты колледжа вслед за областными театрами «На
Литейном» и «Театром на Васильевском» подключились к чтению сказок онлайн. Они
публикуются под хештэгом #Сказки_дома_с_ЛОККиИ. Каждая сказка собирает большое
количество просмотров.
Сказки
публикуются ежедневно в 12.00 на страницах Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте.