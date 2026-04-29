Гатчина готовится к Дню Победы

Как рассказал Павел Иванов – заместитель главы администрации по развитию социальной сферы, в Гатчинском округе проживает 862 ветерана, среди которых пять участников войны, 283 жителя блокадного Ленинграда, 474 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, а также труженики тыла, жители осажденного Сталинграда и другие свидетели тех суровых лет.

С 4 мая для ветеранов стартуют праздничные мероприятия: каждому будет вручен подарок, открытки от руководства округа и школьников.

Накануне праздника

С 21 апреля в Гатчинском округе проходит акция «Георгиевская ленточка»: волонтеры раздадут около 10 тысяч георгиевских ленточек.С 1 по 9 мая пройдет акция «Окна Победы».

В течение апреля-мая более 16 тысяч детей услышат рассказы о героическом прошлом Родины в школах, музеях и у мемориалов. Во всех школах округа пройдут уроки мужества.

В мае школы и детские сады проведут конкурсы чтецов, фестивали военной песни, выставки рисунков и поделок. Более 22 тысяч школьников посетят музеи, примут участие в автопробеге по местам боевой славы и тематических викторинах.

На 6 мая запланирован традиционный автопробег памяти и мужества по местам боевой славы Гатчины и округа. В автопробеги участвуют ученики Гатчинских школ № 1, 8, 11, 12 и школы «Высший пилотаж», а также студенты Гатчинского университета. Маршрут автопробега: г. Гатчина, пр-т. 25 Октября, д. 1 – п. Вырица, ул. Жертв Революции (братская могила красноармейцев и советских воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн) – д. Мины, мемориальный комплекс «Журавль». Завершится автопробег в д. Зайцево, на мемориальном комплексе в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны

Также 6 мая в Доме культуры пройдет торжественное мероприятие для ветеранского актива, посвященное 81-й годовщине Победы.

8 мая состоится возложение цветов к мемориалам в «Сильвии», на Корпиковском шоссе и на Тосненской ветке. В церемонии возложения примут участие ученики гатчинских школ № 2, 4, 7, 11 и ветераны.

События 9 мая

Заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранению культурного наследия Мария Титова рассказала, какие мероприятия запланированы в Гатчинском округе 9 мая.

Праздник начнется в 9 утра с церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В 10.00 состоится торжественное возложение цветов на воинском мемориале на ул. Солодухина. В течение всего дня жителей и гостей города ждут разнообразные события. С 10:.00 до 12.30 агитбригады выступят во дворах на ул. Изотова, Володарского, Хохлова, Коли Подрядчикова, Новоселов и Генерала Кныша, а также на ул. 120-й Гатчинской дивизии и в Аэропарке.

В 11.00 начнется шествие «Бессмертного полка» – от Кирхи до Революционного переулка, в этом году - по укороченному маршруту.

В 13.00 на пересечении ул. Красной и Революционного переулка стартует большая концертная программа.

В 14.00 у Гатчинского дома культуры пройдет уличная акция, а с 15:00 начнется серия концертов и выставок:

- праздничный концерт «Тот цветущий и поющий яркий май...» в концертном зале ДК;

- концерт эстрадно-духового оркестра на ул. Соборной;

- праздничная программа городских библиотек «Героев помним имена» у спорткомплекса «Волна» на ул. К. Подрядчикова;

- выставка под открытым небом у библиотеки им. А.С. Пушкина (площадь Богданова);

- развлекательная программа, посвященная Дню Победы, на «Юности»;

- уличная выставка «Гатчина в годы Великой Отечественной войны» в Поэтическом сквере;

- концерт оркестра в сквере Николая Терентьева.

Творческий вечер Клуба любителей творческих встреч арткафе «Компромисс» под названием «Когда орудия замолкли» начнется в 16.00 в Гатчинском ЦТЮ.

Также 9 мая на стадионе «Спартак» пройдет 63-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

10 и 11 мая с 10.00 часов на базе ФОК «Мариенбург» состоятся турниры по мини-футболу среди дворовых команд – в честь Дня Победы.

Как сказала Людмила Нещадим, в этом году по решению командующего Ленинградским военным округом 9 мая парадов и шествий колонн военнослужащих в городах воинской славы не будет.