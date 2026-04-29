РЫЦАРЬ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимир Вольфович Жириновский (1946–2022) — советский и российский политический деятель, основатель и бессменный председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), доктор философских наук, заслуженный юрист РФ.

Родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Окончил с отличием Институт восточных языков при МГУ (специальность «Турция и турецкий язык») и вечернее отделение юрфака МГУ. Владел английским, французским, немецким и турецким языками.

Участвовал в президентских выборах 8 раз (включая кампанию 1991 года, где занял 3е место). Был депутатом всех 8 созывов Государственной Думы РФ, обладал правом законодательной инициативы. Сыграл ключевую роль в становлении многопартийности в России.

Известен как эпатажный оратор, однако коллеги отмечали его глубокий ум и дар предвидения. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне, подчеркнув его заслуги перед страной

«КАРТИНКА» И РЕАЛЬНОСТЬ

Жириновский был не просто политиком — он был феноменом. Для миллионов телезрителей он оставался эпатажным оратором, «клоуном» (как говорят в народе), чьи выкрики с трибуны разлетались на цитаты. Однако для тех, кто работал с ним в одной команде, Владимир Вольфович представал совершенно иным человеком.

Андрей Лебедев, сегодняшний лидер фракции ЛДПР в Ленобласти, признаётся: путь в партию для него начался не с телевизионных лозунгов, а с шока от реальной встречи.

— Мы же живём картинками, — объясняет депутат своё изначальное недоверие к лидеру ЛДПР.

В 2007 году, после неудачной попытки самовыдвижения в Законодательное собрание, друзья, которых Лебедев «за дураков не держал», посоветовали ему присмотреться к партии Жириновского. Поездка в Москву на собеседование с лидером ЛДПР перевернула представления бывшего сотрудника уголовного розыска.

— Это категорически другой человек, чем тот, которого нам показывали в телевизоре, — вспоминает Лебедев.

По его словам, за образом одиозного скандалиста скрывался интеллектуал с высочайшим образованием, человек, прошедший «практически нищее» детство и сделавший себя сам. Вместо ожидаемого фарса — глубокая эрудиция и умение отсекать лишнее.

ОТСЕКАТЬ ЛИШНЕЕ

Одной из ключевых черт лидера, которую выделяет Лебедев, была невероятная требовательность к сути. Владимир Вольфович ненавидел «шелуху» и многословие.

— «Начинайте с конца. Давайте саму суть».

Он стремился, не теряя времени, видеть «зерно» проблемы, причинно-следственные связи. Для Лебедева, проработавшего с лидером партии четыре года в одной фракции в Госдуме, Владимир Жириновский — это эталон работоспособности. Он лично проводил заседания фракций (случалось, по несколько раз в неделю), держал руку на пульсе каждого законопроекта.

При этом был абсолютно неприхотлив в быту. В противовес некоторым чиновникам, требующим особых условий, Жириновский, приезжая в Санкт-Петербург, останавливался не в роскошной «Астории», а в простой гостинице «Октябрьская».

— Питался просто. Костюмы и рубашки не шил на заказ, а покупал в магазине. Хорошего качества, но никаких «Армани», — вспоминает Лебедев лидера, который жил не ради достатка, а ради дела.

ЭРУДИЦИЯ И ПРИНЦИПЫ

Говоря о кругозоре Жириновского, Андрей Лебедев подчёркивает: это был человек уникальной эрудиции. Свободное владение несколькими языками позволяло ему работать с первоисточниками и анализировать мировые события и тенденции без посредников.

Прозорливость Жириновского в украинском вопросе проявилась задолго до 2022 года. Андрей Лебедев в интервью напомнил о принципиальной позиции ЛДПР в 1990-е годы. Когда большинство депутатов голосовало за ратификацию соглашений, разваливших СССР, фракция Жириновского выступила против. Позже, в 1997 году, когда ратифицировали Договор о дружбе с Украиной, который Жириновский назвал «антироссийским актом», он предупреждал: «Украина войдёт в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском».

Лебедев вспоминает жёсткую и неизменную позицию Жириновского: разделение славянских народов — это трагедия, заложенная Лениным и Сталиным, и она неизбежно приведёт к войне. Противостояние на Украине спустя десятилетия стало горьким подтверждением его слов.

МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬНО, НО ВСЕГДА ЧЕСТНО

Отвечая на вопрос о феномене всенародной любви к Жириновскому и его умении говорить «то, что нельзя», Лебедев акцентирует внимание на искренности. Лидер ЛДПР не боялся озвучивать больные темы, вскрывать проблемы, о которых молчали другие.

— Неозвученная проблема имеет свойство уходить внутрь, гнить и вызывать боли, — эту позицию депутат считает основой философии своего учителя.

Лебедев вспоминает борьбу Жириновского с московским мэром Лужковым: «Ни один не боролся». Хотя в кулуарах многие поддерживали такие атаки на «олимп власти», публично идти против системы решался только Владимир Вольфович.

Говоря о трагическом уходе 75-летнего политика в апреле 2022 года, Лебедев упоминает коронавирус, но делает важное замечание: «Должен лечить врач, а не министр». Он намекает на то, что знаменитая система здравоохранения и огромная ответственность окружения иногда мешали спасти тех, кто «был глыбой».

«ИВАН, ЗАПАХНИ ДУШУ»

Среди множества книг и брошюр, написанных Жириновским, Андрей Лебедев особо выделяет одну — «Иван, запахни душу». Эта работа, по словам политика, дала чёткую характеристику русского характера.

— Русский народ, ты добрый, ты великодушный, но запахни душу, — излагает Лебедев идею брошюры.

Это о необходимости защищать себя, не быть вечно «душой нараспашку», потому что самоотверженность и привычка отдавать последнее часто оборачиваются против России.

— Иван, запахни душу. Закройся и сделай себе защиту, — добавляет Андрей Ярославович.

По его мнению, любовь Жириновского к русскому народу была не показной. Именно приняв эту позицию — за русских, за бедных, против бюрократии и коррупции, — Лебедев и пошёл в политику.

***

ПРОРОЧЕСТВО, КОТОРОЕ СБЫЛОСЬ

Главным подтверждением аналитического дара Жириновского стало его знаменитое предсказание, сделанное с трибуны Государственной Думы 27 декабря 2021 года. Тогда, за два месяца до событий, он произнёс слова, которые разошлись по всем мировым СМИ:

— Вы почувствуете всё в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда Россия наконец станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России».

Точность этого прогноза поразила даже скептиков. Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции утром 24 февраля 2022 года— погрешность составила всего двое суток. А 22 февраля, в упомянутый Жириновским день, президент подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и в Донбасс вошли российские войска.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя кончину политика, назвал его «человеком, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

Однако этим пророчество не ограничилось. Уже находясь в больнице после заражения коронавирусом, Жириновский успел узнать о начале СВО. Известно, что, выйдя из медикаментозной комы 11 марта 2022 года, Жириновский сразу потребовал новости и был в курсе ситуации, а в пресс­службе партии заявили: он был не удивлён, он этого ждал.

Он предсказал «оранжевую революцию» 2004 года, события 2014­го и последующую потерю Украиной территорий. Политолог Валерий Соловей и другие эксперты подтверждают: Жириновский последовательно говорил о том, что русских на Украине будут истреблять, и Россия будет вынуждена вмешаться.

АНДРЕЙ ЧЕРЕНКОВ

ФОТО: kremlin.ru, АНДРЕЙ ЧЕРЕНКОВ