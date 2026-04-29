В Ленинградской области идёт ежегодное техобслуживание Вечных огней

Газовики провели очистку горелок и форсунок от нагара, отрегулировали высоту и интенсивность пламени, а также проверили герметичность всех соединений газопроводов. Техническое обслуживание проходит на мемориалах в Волхове, Кингисеппе, Киришах, Любани, Лодейном Поле, Подпорожье, Тихвине, Тосно и Гатчинском муниципальном округе.

Особое внимание специалисты уделили состоянию газораспределительных шкафов, обеспечивающих бесперебойную подачу ресурса к мемориальным горелкам.

«Сегодня в Ленинградской области действует 13 Огней памяти на сжиженном углеводородном газе и 9 Вечных огней постоянного горения. Обеспечить надежную работу каждого из них — наша почетная обязанность. 2026 год начался с того, что новый Вечный огонь был зажжен в городе Тихвине на Мемориале «Слава Героям». До конца года мы планируем построить распределительные сети во Всеволожском районе, благодаря которым появится техническая возможность перевести на природный газ Огонь памяти на Мемориале «Разорванное кольцо», — поделился генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

