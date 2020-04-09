Многоликий родитель

«Психологическая газета» на своем сайте разместила для родителей рекомендации В.В. Абраменковой, доктора психологических наук, главного научного сотрудника Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Главные советы родителям сводятся к следующему.

Объясняя ребенку, для чего нужен карантин, не драматизировать ситуацию и самим не поддаваться панике. Ребенок – прекрасный психолог, поэтому, легко считывая ваше эмоциональное состояние, он может прореагировать двумя способами: либо по принципу «заражения» (впитывая положительные или негативные чувства), или выражать свой протест агрессией. «С детьми необходимо быть предельно искренними, они чувствуют любую фальшь».

Нужно выстроить рамки для нормального существования вашей семьи на замкнутой территории: подъем, завтрак, работа, отдых, сон. На семейном совете обсудите их и продумайте адекватную систему поощрений и наказаний.

Помните о физической активности и для детей, и для себя. По возможности организуйте подвижные игры, но так, чтобы не пострадала мебель и сами игроки. Таким образом вы сможете избежать накала страстей. Варианты: бег на четвереньках, жмурки, «Холодно-горячо», прятки, танцы под музыку.

Если у вас двое или более детей, особенно разновозрастных и они не очень ладят, необходимо их развести в пространстве и во времени: младшего рано укладывать спать и рано поднимать, а старший, наоборот: поздно ложится и поздно встает; тогда пересекаться они будут не постоянно, и следовательно, конфликтные отношения будут упорядочены.

Если все же конфликтов не избежать, необходимо в закрытом пространстве карантина организовать место для выброса агрессии: это может быть боксерская груша, а если ее нет, то сгодится подушка в двойной наволочке.

«Для установления позитивных отношений в семье, – пишет В.В. Абраменкова, – у нас есть спецсредства: это игры и игрушки, совместная деятельность и детское творчество».

Игры и игрушки. Для малышей, пока они не видят, нужно освободить игровую зону от лишних игрушек (это будет «банк»). Если ребёнок спросит, о какой-то конкретной игрушке, скажите, что она скоро «подойдет», а остальные «спят, гуляют» и т. п. Выберите вместе с ребенком любимые или необходимые, показывая по одной и складывая на столике или в манеже. Практика горы игрушек ошибочна: множество ярких предметов рассеивает внимание, угнетает творчество. Известный педагог Фребель рекомендовал для ребенка одну игрушку в месяц. Лишь тогда, считал он, это будет подлинная игра-познание, а не манипуляция. В день 3-5 игрушек для ребенка вполне достаточно. Позже их замените на другие из «банка».

Для дошкольника можно превратить карантин в игру: халаты, маски, и другая атрибутика «больницы» могут быть настолько востребованы, что ребенок надолго увлечется, а «пациентами» будут куклы, мишки и другие игрушки. Не запрещайте детям играть в «страшный карантин», даже со смертельным исходом, так как через игру ребенок овладевает своими страхами, тревогой и приходит к счастливому концу.

Младшим школьникам и даже подросткам можно ненавязчиво предложить увлекательный КВЕСТ, где главный герой Вирус может превращаться (мутировать), прятаться и убегать, а его ищут и сажают в особую клетку на замок и так далее – на помощь придет бурная фантазия ребенка.

Старшеклассникам можно предложить «разработать вакцину» и написать свою инструкцию о защите, поговорить о социальной ответственности каждого не только за себя, но и за наиболее слабых и уязвимых людей. Дети могут подключать сверстников, друзей и обсуждать стратегию по противодействию пандемии по Скайпу или телефону.

Совместная деятельность. Стоит вернуться к помощи детей в ведении домашнего хозяйства: замесить тесто для блинчиков, вымыть посуду, натереть свеклу или морковь, накрыть на стол; а также достать белье из машины, подмести пол, протереть пыль; разобрать зимние вещи и достать летние. Ваши выдумка и фантазия по превращению скучных обязанностей в осмысленное и приятное взаимодействие, при посильном участии детей в делах семьи откроет новые грани семейного единства.

Детское творчество. Рисование, лепка, аппликация, вышивка, изготовление поделок и многое другое – прекрасное средство не просто занять ребенка в режиме изоляции, но и предоставить ему возможность для самовыражения и арт-терапии в переживании экстремальной ситуации. Здесь настоящий простор для креативности. Например, при отсутствии песка можно, тем не менее, в домашних условиях организовать песочную терапию: для этого нужен поднос (годится форма для запекания) и разнообразные мелкие игрушки (человечки, машинки и транспорт, растения, тряпочки – все, что найдется). Емкость заполняется крупой (гречка, манная, пшено) и придумывается название/тема для построения картины мира, в том числе и тема карантина.

Картины, созданные ребенком, лучше сфотографировать и сохранить на память, и, если их будет несколько, можно проследить динамику образов. Ведь детский рисунок, как известно, прекрасное диагностическое и психотерапевтическое средство, через него открывается скрытый смысл событий и явлений, а также возможность устранения негативных психоэмоциональных отношений.

Упражнение на 5-8 минут для ослабления стрессовой ситуации.

1. Сядьте удобно (если возможно – в кресло) и расслабьтесь. Закройте глаза.

2. Сделайте 3 глубоких вдоха (на счет 2-3) и длинных выдоха через полусомкнутые губы (на 10-12).

3. Теперь представьте то, что вас волнует, расстраивает, возмущает в каком-то виде, в цвете и плотности (клубок, пятно, камень, дым, символ и пр.) и определите, где в теле оно разместилось.

4. При вдохе вы, как бы вбирая свет и тепло, направляете их при выдохе мысленно в то место. Медленно и постепенно с каждым вдохом/выдохом оно просветляется, размывается, меняет цвет и плотность, как бы растворяясь.

5. Завершение. Откройте глаза. Сделайте вдох/выдох, потянитесь, поднимая руки вверх. Улыбнитесь, подумайте и скажите: «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»

6. Если не получится с первого раза, не огорчайтесь! Как только появится возможность, вновь сделайте это упражнение. И с каждым разом будет все легче.