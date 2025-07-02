Завершился основной период экзаменов для девятиклассников

Нужно отметить, что ОГЭ является важным этапом в жизни каждого девятиклассника, так как результаты экзаменов могут повлиять на дальнейший выбор образовательного маршрута. В случае неудовлетворительных результатов, у школьников была возможность пересдачи экзаменов в резервные дни.

В целом, окончание экзаменационной поры для девятиклассников – это время подведения итогов, получения результатов и принятия решений о будущем обучении.

«Я обучалась в Войсковицкой школе №1 с 2016 по 2025 год. Всё время обучения рядом были самые лучшие учителя, которые помогали, наставляли, заботились о нас. Последний год обучения проводилась подготовка к экзаменам. Мы все очень волновались, понимая, какой трудный путь нам предстоит. Но все учителя нас поддерживали, помогая справится с волнением, укрепить веру в себя и хорошо подготовиться. Администрация школы спокойно разъясняла нам правила поведения во время ОГЭ и порядок проведения всех экзаменов - что можно, что нельзя. В дни экзаменов нас поддерживали, желали удачи, говорили добрые напутственные слова. Учителя в аудитории вселяли в нас спокойствие и уверенность своим доброжелательным отношением. Мой первый серьёзный этап завершён, позади все успешно сданные экзамены, аттестат получен, теперь следующий этап в моём обучении - поступление в Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского. Хочу так же учить и помогать! Я очень благодарна всем, кто сопровождал нас все школьные годы», - рассказала ученица 9В класса, выпускница 2025 года.

Школьники, не сдавшие ОГЭ в основные сроки, будут иметь возможность пересдать экзамены в дополнительный период осенью, в сентябре. Это относится к тем, кто не смог набрать минимальное количество баллов по одному или нескольким предметам, а также к тем, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине.