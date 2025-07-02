«Ты просто космос!»: летний лагерь в «Точке роста»

Кабинет отряда «Пришельцев» украшен космическими плакатами, на доске висят таблички с малоизвестными фактами о космосе, на подоконниках красуются модельки планет из пластилина и пенопласта.

Самое интересное происходило на образовательных и досуговых мероприятиях. Школьники посещали занятия по астрономии и физике: вместе с учителем ребята узнали подробности о Солнечной системе, попутно мастеря модельки планет и звезд своими руками, изучили быт космонавтов, после чего многие даже передумали связывать свою жизнь с этой профессией – уж слишком это сложный труд. Также в расписании стояли уроки по информатике, на которых ребята работали с нейросетями – научились пользоваться искусственным интеллектом в качестве инструмента, а не замены собственного труда.

В свободное время проводились необычные игры и соревнования. Самой полюбившейся игрой стали треугольные шахматы, для победы в которых нужно было продумывать свои шаги наперед, как и в обычных шахматах. Различие в том, что здесь ход делался с помощью натягивания резинок и размещения фишек в полученных на пересечениях резинок треугольниках. Тот, кто сможет первым избавиться от своих фигурок, выигрывал. В последнюю неделю лагеря проводился отдельный турнир по этой игре. Дети были в восторге:

- Мне нравится играть! Больше всего люблю ходить фишками желтого цвета, это мой любимый. Я стараюсь играть так, чтобы соперник не сразу понял тактику.

- Я люблю играть больше в треугольные шахматы, хотя остальным всё еще нравятся обычные. Наверное, это во многом из-за их истории. А треугольные, можно сказать, для другого поколения, более младшего.

А еще ребята путешествовали по летней галактике с остановками на планетах «Астрономическая», «Творческая», «Физиологическая», «Улетная» и «Развлекательная». На «Развлекательной» планете дети посмотрели в кинотеатре поучительный фильм «сНежный человек» про дружбу мальчика Мирона и большого и неуклюжего йети, обладающего способностью вселять в сердца людей мир и покой. В роли «Астрономической» планеты выступил большой планетарий в здании бывшего газгольдера в Санкт-Петербурге. Здесь ребята узнали историю становления Вселенной и методы ее изучения.

Была и благотворительная поездка в лицей Александра Сергеевича Пушкина в день его рождения: школьники познакомились с жизнью и творчеством юных лицеистов и узнали о повседневной жизни поэта и его друзей. В рамках программы ребята присутствовали также на мастер-классе по созданию комиксов в библиотеке Коммунара, после чего некоторые всерьез заинтересовались этой темой.

На территории самого лагеря также проводилось много мероприятий: к детям приезжал даже кукольный театр.

- Я больше всего запомнил то, как мы ездили в кинотеатр, потому что там никого в зале не было, кроме нашего отряда. Еще понравилась поездка в лицей Пушкина. Посмотрели, как Пушкин там учился и жил, удивило, что было всего тридцать воспитанников.

- А я хочу еще раз съездить в планетарий. Много интересного рассказывали про планеты, про созвездия. Было очень всё реалистично! – делились впечатлениями участники смены.

В последний день программы состоялось подведение итогов, в ходе которого самые активные получили памятные призы.

Теперь организаторам предстоит сложная задача – разработать программу на следующий год так, чтобы и дальше продолжать удерживать высоко поднятую планку.

Полина Максимова