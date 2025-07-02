Валентин Смирнитский встретился с гатчинцами

Валентин Георгиевич Смирнитский родился в 1944 году в Москве. Отец – Георгий Иванович – был главным редактором Центральной студии документальных фильмов, мама работала в сфере кинопроката. Воспитание, как признался Валентин Георгиевич, у него было дворовое, хулиганское. Но он, как многие сверстники, с удовольствием читал приключенческие романы Майн Рида и Дюма, играл в мушкетеров и пиратов. Он рано начал жить самостоятельной жизнью. Отец болел, маме приходилось много времени уделять ему. Чтобы помочь ей, Валентин взял на себя часть забот о сестренке, научился и полюбил готовить.

Романтик в профессии

В кино Валентин Смирнитский дебютировал, будучи студентом театрального училища: сначала в 1963 году он снялся в картине «Я шагаю по Москве» в эпизодической роли военнослужащего, а затем 1965 году последовали уже более заметные работы в фильмах «Последний месяц осени» и «Двое». Известность пришла к актеру, когда он сыграл в нескольких популярных картинах: «Королевская регата», «Семь стариков и одна девушка», «Удар! Еще удар!», «Щит и меч» и «Адъютант его превосходительства».

Сам Валентин Георгиевич считает, что его неожиданно яркий старт был дан в 1965 году на дипломной ВГИКовской картине «Двое». Историю любви двух молодых людей, музыканта и глухой девушки, два месяца снимали в Риге на черно-белую пленку и наполовину документальным способом – тогда это было в новинку. По мнению Валентина Георгиевича, ему очень повезло. Картина тут же была представлена на престижных кинофестивалях в СССР и за рубежом, получила главные призы. С исполнительницей главной роли, красавицей Викторией Федоровой, они были очень дружны (и только). Когда она уехала в США к отцу, фильм на долгое время положили на полку.

Валентин Георгиевич был уже кумиром многомиллионных зрителей Советского Союза (в конце 1960-х – начале 1970-х годов многие даже об Андрее Миронове говорили, что этот молодой актер похож на Валентина Смирнитского), когда в 1978 году режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич пригласил его на роль Портоса в свой музыкальный телефильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Фильм оказался для актера самым звездным: он популярен до сих пор, и для многих телезрителей Валентин Смирнитский навсегда остался бравым Портосом.

Откровенно о важном

В зале гатчинского кинотеатра шел откровенный разговор о том, что такое популярность, о мечтах, увлечениях и звездах.

- Вы считаете себя звездой?

- Какая я звезда, что это такое? Я с наслаждением читаю Гоголя и Булгакова. Для меня каждая их фраза – это что-то необыкновенное. Люблю стихи, романсы. Люблю готовить. Причем готовлю всё, кроме пирогов.

Меня раздражает, когда артист начинает чем-то хвалиться и преувеличивать свои заслуги. Не в этом дело. К сожалению, не многие артисты понимают, что существуют благодаря тому, что вы сегодня пришли в зал. Вам это интересно, и я как человек, который занимается этой профессией, за это вам благодарен.

- Вы мечтали об актерской профессии?

- Должен сказать, по молодости я был спортивным. И у меня не было даже мечты развиваться в творческом плане. Были, конечно, романтические герои, которым мы все тогда подражали. А чтобы стать актером – я даже не думал. Но тем не менее в школе меня полюбила учительница по русскому языку и литературе. Когда она создала драмкружок, сразу привлекла меня. Успешно сыграл первую школьную роль – Хлестакова, мне это понравилось. В школе на меня показывали пальцем. Это окрылило. И именно тогда, наверное, у меня начался путь в профессию. Пос-ле школьного театра я играл в народном. И сходу, в 17 лет поступил в театральное училище им. Б. Щукина. Представьте себе, худой, смешной мальчик так развеселил приемную комиссию чтением стихотворения «Облако в штанах», что его приняли.

- Что посоветуете абитуриентам, которые поступают в театральные институты?

- Честное слово: сейчас не знаю. Не ходите (смеется)! Я скажу почему. Несмотря на свой возраст, я продолжаю работать в кино и встречаюсь с разными молодыми актерами. Есть замечательные. Но многие меня пугают. Пугают своим отношением к профессии. Всё время разговоры о деньгах. Понимаете, это неправильно.

Или вот, к примеру, снимался с молодым актером. В перерывах беседую с ним. Называю фамилию Смоктуновский. И он делает изумленные глаза. Он его не знает. А это было не так давно. Я же не про Щепкина спросил. Казалось бы, нельзя не знать это человеку, который пошел в актерскую профессию. А такое происходит. Поэтому я вам не могу дать совет.

Меня не очень устраивает качество сегодняшней театральной педагогики. Я к этому со скептицизмом отношусь. Но, может быть, это просто «ворчание старого дурака»…

- Какое качество вы цените в людях?

- Ум и доброту.

- А в женщине?

- Ум и доброту. Сюда входит и красота души.

- Какому бы навыку вы хотели еще научиться?

- Хотел бы научиться хорошо играть на гитаре.

- Поделитесь вашими мечтами помимо профессии.

- Конечно, у меня были детские мечты. Я был способный к спортивным играм. Наверное, был бы спорт в моей жизни. Чем бы спортивным я не начинал заниматься, мне это давалось легко. Если бы моя учительница не сподвигала меня на театральную стезю, может быть, я стал бы настоящим спортсменом (смеется).

- Вы смотрите себя в кино?

- Меня действительно очень часто показывают. Старые фильмы идут постоянно. Думаю, телевидение во многом существует на золотой коллекции старых фильмов.

Искренне говорю, я не могу на себя смотреть. Потому что кроме ошибок и того, что я бы хотел исправить, я ничего не вижу. Поэтому это не доставляет мне абсолютно никакого удовольствия.

- Какой ролью вы гордитесь, считаете главной ролью вашей жизни?

- Это очень громко и пафосно. Скажу честно, фильм «Двое» – это воспоминание особое. Это был мой лотерейный билет в мир кино. Это как первая любовь, первое увлечение, первое чувство, которое вспоминаешь всегда. Это то, с чего я начинал.

- Над чем вы сейчас работаете?

- Я работаю с разными продюсерами. Но сейчас я это делаю в свое удовольствие.

Татьяна Можаева