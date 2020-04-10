Досрочного окончания учебного года в Ленинградской области не будет

«В настоящее время в Ленинградской области не рассматривается ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочное окончание учебного года. Система образования работает в режиме дистанционного обучения», – заявил Сергей Тарасов.

Вчера врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. «Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», - сказал он в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

По словам Музаева, ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный экзамен (ЕГЭ). «Уменьшив число выборных предметов до двух - русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена», - пояснил он.

Врио главы Рособрнадзора добавил, что эпидситуация в регионах разная, поэтому ведомство проявило гибкость при составлении рекомендаций и готовит соответствующий приказ, который необходимо зарегистрировать в Минюсте. «Он согласован со штабом по коронавирусной эпидемии. Предполагается модель, когда региональная государственная экзаменационная комиссия согласовывает сроки проведения с региональными штабами по коронавирусной инфекции и определяет сроки проведения у себя в регионе по завершении учебного года», - уточнил он.

Музаев также отметил, что внесение изменений в содержание ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно. «Выпускники 9-х и 11-х классов уже подошли к финишной прямой, они с сентября месяца определись с теми предметами, которые они будут сдавать, четвертая четверть у них сводилась к закреплению того материала, который у них есть. Поэтому сейчас снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена - это не помочь, а навредить», - сказал Музаев.

Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ будут опубликованы 14 апреля. «14 апреля у нас на сайте Федерального института педагогических измерений будут выложены рекомендации предметников по каждому отдельно взятому предмету, как правильно за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов», - сказал Музаев.

Рособрнадзор с 10 апреля запустит горячую линию по вопросам нарушений регламентов проведения единого госэкзамена. «Колоссальная нагрузка сейчас и на родителей, мы это тоже понимаем и видим. С завтрашнего дня по поручению правительства мы запускаем горячую линию: 8 800 333 08 31. Она создана для того, чтобы промониторить ситуацию, где у нас идут срывы, нарушения каких-то регламентов [проведения единого госэкзамена]», - сказал Музаев.