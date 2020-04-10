Досрочного окончания учебного года в Ленинградской области не будет

«В
настоящее время в Ленинградской области не рассматривается ни вариант очной
работы школ до конца апреля, ни досрочное окончание учебного года. Система
образования работает в режиме дистанционного обучения», – заявил Сергей
Тарасов.
Вчера
врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что девятиклассники не будут
сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020
году. «Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году
не будет», - сказал он в прямом эфире
портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является
ТАСС.
По
словам Музаева, ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный
экзамен (ЕГЭ). «Уменьшив число выборных предметов до двух - русский язык и
математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов
проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена», - пояснил он.
Врио
главы Рособрнадзора добавил, что эпидситуация в регионах разная, поэтому
ведомство проявило гибкость при составлении рекомендаций и готовит
соответствующий приказ, который необходимо зарегистрировать в Минюсте. «Он
согласован со штабом по коронавирусной эпидемии. Предполагается модель, когда
региональная государственная экзаменационная комиссия согласовывает сроки
проведения с региональными штабами по коронавирусной инфекции и определяет
сроки проведения у себя в регионе по завершении учебного года», - уточнил он.
Музаев
также отметил, что внесение изменений в содержание ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно. «Выпускники
9-х и 11-х классов уже подошли к финишной прямой, они с сентября месяца
определись с теми предметами, которые они будут сдавать, четвертая четверть у
них сводилась к закреплению того материала, который у них есть. Поэтому сейчас
снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена - это не помочь, а
навредить», - сказал Музаев.
Рекомендации
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ будут опубликованы 14 апреля. «14 апреля у нас на
сайте Федерального института педагогических измерений будут выложены
рекомендации предметников по каждому отдельно взятому предмету, как правильно
за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов», - сказал Музаев.
Рособрнадзор
с 10 апреля запустит горячую линию по вопросам нарушений регламентов проведения
единого госэкзамена. «Колоссальная нагрузка сейчас и на родителей, мы это тоже
понимаем и видим. С завтрашнего дня по поручению правительства мы запускаем
горячую линию: 8 800 333 08 31. Она создана для того, чтобы промониторить
ситуацию, где у нас идут срывы, нарушения каких-то регламентов [проведения
единого госэкзамена]», - сказал Музаев.