Медицинская маска своими руками

Споры о том, нужно ли носить маски в общественных местах, не утихают с тех пор, как появилась информация о новой коронавирусной инфекции. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний совсем недавно выпустили новые рекомендации: всем людям советуют носить тканевые маски, если в общественном месте нельзя держать положенную дистанцию. Также там считают, что это не защитит самого бессимптомного носителя маски, но может защитить окружающих, если вирус у этого человека все же есть.

ВОЗ рекомендует надевать маску в двух случаях:

1. Если вы кашляете или чихаете.

2. Если вы здоровы, но близко общаетесь с человеком с такими симптомами.

Ни одна маска не сможет защитить вас полностью. Но она снизит риск заражения при условии, что вы будете правильно ее носить, а также регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать спиртосодержащим антисептиком.

Если у вас возникла острая необходимость выйти из дома, а маски нет, эксперты рекомендуют прикрывать нос и рот обычным шарфом, платком или бафом из плотной ткани. Если же такой вариант не подходит, можно попробовать смастерить маску самому из подручных материалов.

Медицинскую маску можно сделать из многих материалов, но они должны соответствовать нескольким условиям. Материал для маски должен быть дышащим и достаточно мягким, чтобы не раздражать кожу и при этом плотно к ней прилегать. Еще одна важная рекомендация: чем больше слоев у самодельной маски и чем плотнее она прилегает к лицу, тем лучше она защищает.

Маски, кто вы?

А главное, какие вы?!

Какие только типы масок и материалов не встретишь в интернете! Среди них — маски из женских гигиенических прокладок, из скрепленных степлером ватных дисков, из кухонных прихваток, из туалетной бумаги, из банного полотенца, из канвы для вышивания. Рукодельницы шьют экзотические и стильные маски по сложным выкройкам, вяжут их крючком или спицами.

Кстати, если вы действительно решили связать такую маску, используйте для этого нитки с натуральным составом, лучше всего хлопок или лен. Это обеспечит дополнительные дышащие свойства и создаст достаточный комфорт. Такая защита для лица подойдет для непродолжительного пребывания на улице, но не заменит медицинскую маску, которую рекомендуется носить во время эпидемии.

Давайте попробуем рассмотреть несколько способов изготовления масок — от простого к более сложным.

Способ первый: из бумажных полотенец

Вам понадобятся два бумажных полотенца, две канцелярские резинки и степлер.

Сложите бумажные полотенца одно к одному, сверните их «гармошкой» с каждого края подверните, вложите в каждый подворот по резинке и зафиксируйте степлером.

Кстати, по такому же принципу более «долгоиграющую» маску можно сделать из льняного или хлопчатобумажного носового платка.

Способ второй: из влажных салфеток

Вам понадобятся неароматизированные крупные влажные салфетки и нитка-резинка.

Предварительно высушите несколько салфеток. Сложите вместе две-три салфетки (количество зависит от их плотности) и с двух сторон протяните по небольшому отрезу резинки (после завяжите края резинки на узелки).

Способ третий: из бинта

Понадобятся широкий бинт и плотная бумага формата А5.

Отрежьте два куска бинта по 60 см каждый. Оберните бумагу по широкой стороне несколько раз бинтом (так, чтобы получилось 6-8 слоев, в зависимости от плотности бинта). Пропустите по бокам отрезы (это будут завязки) и выньте бумагу. При желании в качестве дополнительного фильтра можно вложить внутрь также тонкий отрез ваты или сложенный в несколько слоев бинт.

Способ четвертый: ватно-марлевая повязка

Да-да, это та самая ватно-марлевая повязка, делать которую многих из нас учили в школе на уроках ОБЖ. Между прочим, это одна из самых эффективных защитных масок среди всех прочих!

Вам понадобятся марля, вата, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.

Отмерьте полосу марли длиной 90 см и шириной 40 см. Сложите марлю вдоль длинной стороны. Отмерьте по 35 см с каждой стороны - это будущие завязки. Разрежьте их вдоль по середине. В центре остался квадрат со сторонами 20 см - это основа будущей маски.

От куска ваты толщиной не менее 1 см отрежьте квадрат 20х20 см и вложите внутрь квадрата из марли. Прошейте по трем сторонам основу маски, чтобы вата не вылезала наружу.

Носить маску с ватой внутри можно 3-4 часа, затем следует заменить ее.

Способ пятый: многоразовая маска

Вам понадобятся марля, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.

Эта маска делается так же, как предыдущая, но внутрь нее вкладывается не вата, а сложенный в 4 раза кусок марли размером 20х20 см (можно заменить на сложенный в несколько раз широкий бинт).

Такую маску носить допустимо, как и фабричную, пару часов. Затем ее можно выстирать в воде с мылом, прогладить утюгом в режиме «Хлопок» - и использовать повторно.

Способ шестой: маска обтекаемой формы

Вам понадобятся ткань (ситец, хлопок), ножницы, швейная машинка или игла с ниткой, шаблон, резинка, карандаш или мел.

Переводим шаблон половинки маски на ткань (понадобится по две детали на каждую сторону). Сшиваем сначала по выпуклому краю. Укладываем детали друг на друга и прострачиваем на машинке или сшиваем вручную по всему периметру (можно обметочным швом, чтобы край не осыпался). По краям следует оставить отверстия и прошить, отступив внутрь где-то на 8 мм, чтобы можно было вставить резинку.

В результате получается очень удобная маска, которую также можно стирать и использовать повторно после проглаживания утюгом.

Способ седьмой: эластичная маска

Вам понадобятся эластичная ткань (спандекс, стрейч, бифлекс, неопрен), ножницы, мел, шаблон.

Переводим шаблон на ткань, вырезаем детали, сшиваем по центру и пользуемся маской. Если ткань заведомо тонкая, внутрь под маску лучше подкладывать несколько слоев марли или бинта. Если ткань сыпется по краю, обверложьте край или прошейте вручную обметочным швом.

Как правильно пользоваться маской

(по рекомендациям ВОЗ)

• Прежде, чем надевать маску, обработайте руки антисептиком или вымойте с мылом.

• Перед тем, как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

• Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот без зазоров.

• Старайтесь не трогать и не поправлять маску во время использования. Если необходимо ее поправить, обработайте руки спиртосодержащим средством.

• Меняйте маску при малейшем намокании, одноразовые маски выбрасывайте сразу после использования.

• Чтобы снять маску, держитесь за резинки сзади, не прикасаясь к передней части.

• Выбросьте использованную маску в закрывающийся контейнер для отходов, а затем снова обработайте руки антисептиком или вымойте с мылом.

Юлия Лысанюк