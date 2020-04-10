Помощь семьям: как область будет выплачивать пособия

Помощь семьям: как область будет выплачивать пособия

Комитет по социальной защите населения утвердил механизм выплат, которые губернатор Ленинградской области поручил ввести для социальной поддержки жителей в период распространения COVID-19.

Рубрики : Общество     10 Apr 2020

Индивидуальные предприниматели, а также работающие граждане, потерявшие доход из-за введения ограничительных мер, получат 7 000 рублей. Для этого им нужно направить по почте в филиалы Центра социальной защиты населения заявление в бумажном виде, форма заявления опубликована здесь.

Также им будет выплачено по 5 000 рублей на каждого ребенка. Пособия перечислят удобным для заявителя способом (на банковскую карту, или через почтовое отделение связи).

Кроме того, три вида выплат будут произведены автоматически и без заявлений.

Их получат:

- семьи с детьми-инвалидами, получающие социальные услуги в стационаре (4700 рублей) и дневном стационаре (3700 рублей);

- малообеспеченные семей с детьми, многодетные и многодетные приемные семьи (3000 на каждого ребенка);

-  страдающие хроническими заболеваниями, получающих федеральную социальную доплату к пенсии и соблюдающих режим самоизоляции (2000 рублей).

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