Помощь семьям: как область будет выплачивать пособия

Индивидуальные
предприниматели, а также работающие граждане, потерявшие доход из-за введения
ограничительных мер, получат 7 000 рублей. Для этого им нужно направить по
почте в филиалы Центра социальной защиты населения заявление в бумажном виде,
форма заявления опубликована здесь.
Также
им будет выплачено по 5 000 рублей на каждого ребенка. Пособия перечислят
удобным для заявителя способом (на банковскую карту, или через почтовое
отделение связи).
Кроме того, три
вида выплат будут произведены автоматически и без заявлений.
Их
получат:
-
семьи с детьми-инвалидами, получающие социальные услуги в стационаре (4700
рублей) и дневном стационаре (3700 рублей);
-
малообеспеченные семей с детьми, многодетные и многодетные приемные семьи (3000
на каждого ребенка);
- страдающие хроническими заболеваниями,
получающих федеральную социальную доплату к пенсии и соблюдающих режим
самоизоляции (2000 рублей).