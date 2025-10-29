Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.10.2025 с 10:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, пр-кт. Большой д. 119-151,

д. Старое Поддубье.

 

30.10.2025 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ:

ДНП КП «Вайя».

 

30.10.2025 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша,

с. Никольское д.2-54 ч/сектор.

 

30.10.2025 с 10:00 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы.

 

30.10.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево(частично),

д. Большое Верево,

д.Зайцево.

 

30.10.2025 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

д. Карстолово,

п. Войсковицы. ул. Дачная, Старый пер., церковь, скважины.