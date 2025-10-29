Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.10.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, пр-кт. Большой д. 119-151,
д. Старое Поддубье.
30.10.2025 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ:
ДНП КП «Вайя».
30.10.2025 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша,
с. Никольское д.2-54 ч/сектор.
30.10.2025 с 10:00 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы.
30.10.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево(частично),
д. Большое Верево,
д.Зайцево.
30.10.2025 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
д. Карстолово,
п. Войсковицы. ул. Дачная, Старый пер., церковь, скважины.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.