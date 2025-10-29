«Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины...»

В нескольких экспозициях объединились произведения художников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рожденные в разное время – для конкурсов, к памятным датам или по зову сердца. Все они посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда и специальной военной операции.

Наедине с самим собой

В роли организаторов выставки выступили Международный центр реставрации и Союз художников Ленинградской области. Смысловым нервом выставки стала строчка Ольги Берггольц: «Но мы стояли на высоких крышах с закинутою к небу головой...»

- Мы постарались скомпоновать все работы, которые соответствуют этому лейтмотиву, в единое пространство, – говорит куратор выставки Надежда Окулова. - Название экспозиции – «Тишина...» – очень многозначно. Как мы знаем, лучшие работы художника рождаются в тишине. С другой стороны, есть такие вещи, которые только в тишине и можно осмыслить.

И действительно, войдя в выставочное пространство, каждый оказывается наедине с тишиной – не обыкновенной, не пустой, но наполненной до краев мыслями, переживаниями, болью и надеждой. Тишина затаилась в суровом камне скульптур, напряженных мазках живописных полотен, грубой шероховатости деревянных арт-объектов, сдержанной мощи мозаичных работ. Только в такой тишине возможен внутренний диалог, в котором острота всеобщей памяти перекликается с личной памятью сердца...

Важность такого внутреннего диалога отметила директор Международного центра реставрации Татьяна Черняева.

- Эта тишина – действительно пронзительна, – говорит Татьяна Сергеевна. - С этими работами хочется остаться наедине, задержаться у каждой из них, преодолеть ограничения времени и пространства, чтобы осмыслить увиденное, найти свое место во всём этом. Только честный разговор с самим собой поможет остаться человеком в наше сложное время...

В центре внимания – блокада

На выставке представлены живописные, скульптурные, графические и мозаичные работы профессиональных и самодеятельных художников.

- Тема героизма очень важна для меня, – говорит автор мозаичной работы «Непокоренные», руководитель мастерской «Мозаичная коллаборация» Татьяна Тофанюк (г. Пушкин). - В этой работе, выполненной из стекла и дерева, – дань стойкости, способности противостоять вызовам своего времени и выживать в самых сложных условиях.

По-прежнему важнейшей для ленинградских художников остается тема блокады Ленинграда. Трагизм, боль и стойкость города на Неве удалось передать в своих работах художникам из Санкт-Петербурга Винере Абдуллиной («Блокадная девочка»), Т. Трошину и Ю. Мурадовой («Блокадный священник», «Ленинградка»). Для петербуржца, заслуженного художника России, председателя Союза художников Ленинградской области Бориса Сергеева эта трагическая тема связана с личной историей: его семья всю блокаду провела в городе.

- До сих пор, когда я брожу по Петербургу, многие места и здания ассоциируются с рассказами мамы о тех страшных временах, – признается художник.

На выставку «Тишина...» Борис Сергеев представил деревянные скульптуры с собирательными образами ленинградцев той страшной поры («Не дошел.

Невский лед», «Саночки»).

- Эта выставка получилась созвучной как той войне, минувшей, так и войне нынешней, – говорит Борис Михайлович. - Память об этих событиях должна сохраняться, чтобы они больше никогда не повторились.

Артбук последней войны

Красной нитью через всю выставку проходят графические работы фронтовой художницы из Донецка Юлии Толстоусовой. В экспозиции, представленной фондом «Время выбрало нас», не просто постеры – это исповедь очевидца и участника боевых событий на фронтах СВО. Автору этих пронзительных работ самой пришлось встать однажды на защиту родного края с оружием в руках, попутно запечатлевая лица тех, кто разделил ее судьбу.

Собственная жизнь Юлии Толстоусовой – словно готовый сценарий для фильма. Эта удивительная девушка получила мирную профессию архитектора, но война, начавшаяся на Донбассе в 2014 году, круто изменила ее жизнь. Вместо чертежей – снайперская винтовка, вместо макетирования – управление беспилотником... После ранения Юлия ненадолго сменила винтовку на карандаш, но с началом СВО вновь вернулась в строй.

Цикл работ Юлии Толстоусовой «Люди, опаленные войной» – это хроника, созданная в огне. Первые наброски рождались в походном блокноте, а затем дорабатывались уже на планшете, в редкие минуты затишья. Со всеми своими героями, живыми и павшими, художница плечом к плечу прошла через ад. Каждый портрет – это чья-то личная история, пропущенная через ее сердце. Многих из них уже нет в живых. Работа «Памяти командира» – реквием по легендарному комбату Тарасу Гордиенко (позывной «Клуни»), не дожившему до своего 50-летия. Рядом с ним – юноша, сын ополченца, навсегда оставшийся в огненном кольце Мариуполя. Другие бойцы, как, например, медик «Тунгус» и молодой оператор дрона «Птицевод», продолжают свою работу на передовой. В лицах всех этих людей – всё та же затаенная, но грозная тишина...

Особое место в этой экспозиции занимают иллюстрации Юлии Толстоусовой к поэме «Шахтерская дочь» донецкой поэтессы Анны Ревякиной. Художница и поэт рассказывают о судьбе девушки-снайпера, чью жизнь война навсегда разделила на «до» и «после». Это диалог двух мужественных женщин, чье творчество рождено в горниле войны.

«Три богатыря ХХI века»

Центральными экспонатами выставки «Тишина...» стали работы финалистов конкурса на создание первого в регионе мемориала героям СВО. Этот проект родился благодаря совместным усилиям комитета градостроительной политики Ленинградской области, фонда «Ленинградский рубеж» и Союза художников Ленинградской области. Лучшим был признан макет творческого дуэта – скульптора Мейрама Баймуханова и архитектора Анастасии Прокофьевой.

Воплощенный в граните и бронзе, этот мемориал был торжественно открыт 12 сентября в парке «Оккервиль» в Кудрово. Он мгновенно нашел отклик в душах местных жителей, которые дали ему народное название «Три богатыря ХХI века». Люди увидели в памятнике символ веры, памяти, ратного подвига и преемственности поколений – ценностей, которые веками отстаивает Россия.

В центре мемориала – три фигуры: два бойца и прикрывающий их снайпер. Фигуры обрамлены восьмиметровыми каменными опорами с выбоинами, символизирующими разрушенные войной города. Мощный гранит и патинированная бронза создают ощущение вечности и одновременно художественной глубины. Особое внимание авторы уделили деталям: трехметровые бронзовые фигуры воинов глубоко проработаны (в роли консультантов выступили участники боевых действий).

- Я постарался максимально очеловечить эти образы, – говорит скульптор Мейрам Баймуханов. - Лица первых двух воинов открыты. Одна из фигур олицетворяет ополченца в возрасте: ему около 55-60 лет. Всё его обмундирование – образца 2022 года. Его образ говорит о том, что эта война с первых дней стала делом общенародным. Образ второго бойца наиболее близок к нам по времени. Он очень молод и смотрит вверх, в небо – вроде бы высматривая вражеский беспилотник, но, с другой стороны, давая нам надежду на мирное будущее. Третий – снайпер: он как бы скрывается за фасадной колонной, и с некоторых ракурсов его не видно. Его лицо закрыто, взгляд из-под маски холоден и беспристрастен. Это своего рода дань профессии, представители которой защищают Родину, оставаясь невидимыми для всех. Винтовка в его руках выполнена в натуральный размер.

По словам Мейрама Баймуханова, большая работа велась над лицами воинов.

- Через выражения лиц мы стремились показать внутреннюю трансформацию человека, прошедшего через горнило

войны и нашедшего свой путь, – отмечает скульптор. - Для нас было важно выразить не скорбь, а надежду...

«Три богатыря XXI века» – это не только собирательный образ нескольких поколений, но и отражение личной боли автора.

- Изначально я хотел посвятить эту композицию памяти моего двоюродного брата, погибшего на СВО, – говорит Мейрам Баймуханов. - Конечно, его гибель стала большой трагедией для нашей семьи. Так получилось, что открытие мемориала 12 сентября пришлось на годовщину гибели Руслана...

Как говорит скульптор, зрители по-разному воспринимают эти образы. Кто-то видит в них отца, кто-то – сына, друга или брата...

- Когда мы делали монтаж мемориала в Кудрово, к нам каждый вечер приходил мужчина, – вспоминает он. - Стоял, плакал, потом уходил... Уже под конец просто подошел, пожал руку, сказал: «Спасибо, ребята...» и ушел. И вот ради этого, мне кажется, стоит делать такие вещи...

Выставка «Тишина...» продлится в Международном реставрационном центре в Рождествено Гатчинского района до 30 ноября.

Юлия Лысанюк