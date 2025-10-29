А у нас – агрокласс!

Первыми агроклассниками в Лукашевской школе стали ученики 10-го класса, которым теперь предстоит изучать современное сельское хозяйство и агропромышленные технологии.

Агрокласс – новое профильное направление обучения для старшеклассников, которое официально закреплено в федеральных образовательных стандартах. Отличие агрокласса от стандартной школьной программы – практико-ориентированный подход. Такие программы реализуются в Гатчинском округе в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На торжественном открытии агрокласса Лукашевскую школу посетили гости из Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и сотрудники ООО «Славянка М», которые поделились с учениками своими знаниями и опытом. Поздравил учеников глава Пудомягского теруправления Сергей Якименко. По традиции встречали гостей хлебом-солью – символом плодородия и гостеприимства.

В рамках мероприятия прошел первый агроурок, на котором ребята в увлекательной форме познакомились с молочными продуктами, содержащими крахмал.

Создание агроклассов становится важным этапом в формировании кадрового резерва, знакомого с инновациями в агропромышленном комплексе.

- Это не просто новый профиль, а реальный шаг в будущее, который позволит нашим ученикам уже со школы погрузиться в мир современного агропромышленного комплекса. Благодарим всех, кто разделил с нами этот важный день, а нашим ученикам желаем успехов в освоении новых горизонтов! – сказала директор школы Татьяна Баландина.

Татьяна Можаева

Фото организаторов