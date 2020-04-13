Сбербанк и Okko представляют кулинарные онлайн-уроки от Novikov School

Пользователи Okko смогут научиться готовить дома ресторанные блюда русской, азербайджанской, итальянской и других кухонь мира. В Okko постепенно появится почти 300 видеоуроков Novikov School. Длительность каждого составит от 4 до 40 минут в зависимости от сложности рецепта.

Онлайн-уроки проведут топ-шефы ведущих ресторанов: Дмитрий Каневский (ресторан русской и европейской кухни «Царская охота»), Бахтияр Алиев (рестораны азербайджанской кухни «Бараshка»), Клаудио Перовано (ресторан итальянской кухни La Bottega Siciliana), Влад Пискунов (ресторан русской кухни «Матрешка») и многие другие. Также в коллекции будут представлены уроки от шеф-повара самой школы — Артура Овчинникова.

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko: «Во время самоизоляции многие из нас нашли время на ранее недоступные занятия. Теперь пользователи Okko смогут готовить дома вместе с мастерами высочайшего класса — шеф-поварами Novikov School. Благодаря подробным инструкциям ведущих кулинаров России готовить блюда ресторанного уровня дома стало как никогда просто».

Юлия Митрович, сооснователь Novikov School: «Мы очень рады, что Novikov School стала партнером одного из крупнейших видеосервисов на российском рынке. Наша миссия — познакомить широкую аудиторию с искусством гастрономии, и партнерство с Okko — идеальный для этого способ. Готовить дома приятно, а с нашими видеоуроками от лучших шеф-поваров вы можете быть уверены в результате».

Коллекция кулинарных уроков от Novikov School доступна бесплатно для всех зарегистрировавшихся пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv. Подборка будет регулярно пополняться.

Помимо подборки уроков от Novikov School в медиатеке Сбербанка и Okko «Когда мы дома» представлены спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев «Искусство онлайн», прямые трансляции концертов рок- и поп-звезд «Шоу ON!», онлайн-тренировки от атлетов и актеров #ФитнесПротивВируса, коллекции для маленьких зрителей «Лучшее — детям» и «Сказки на ночь», фильмы о путешествиях «Без границ» и научно-популярные передачи «Всё про всё».