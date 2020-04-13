Сбербанк и Okko представляют кулинарные онлайн-уроки от Novikov School

Пользователи Okko смогут научиться готовить дома ресторанные блюда русской, азербайджанской, итальянской и других кухонь мира. В Okko постепенно появится почти 300 видеоуроков Novikov School. Длительность каждого составит от 4 до 40 минут в зависимости от сложности рецепта.
Онлайн-уроки проведут
топ-шефы ведущих ресторанов: Дмитрий Каневский (ресторан русской и европейской
кухни «Царская охота»), Бахтияр Алиев (рестораны азербайджанской кухни
«Бараshка»), Клаудио Перовано (ресторан итальянской кухни La Bottega
Siciliana), Влад Пискунов (ресторан русской кухни «Матрешка») и многие другие.
Также в коллекции будут представлены уроки от шеф-повара самой школы — Артура
Овчинникова.
Яна Бардинцева,
генеральный директор Okko: «Во время самоизоляции многие из нас нашли время на
ранее недоступные занятия. Теперь пользователи Okko смогут готовить дома вместе
с мастерами высочайшего класса — шеф-поварами Novikov School. Благодаря
подробным инструкциям ведущих кулинаров России готовить блюда ресторанного
уровня дома стало как никогда просто».
Юлия Митрович,
сооснователь Novikov School: «Мы очень рады, что Novikov School стала партнером
одного из крупнейших видеосервисов на российском рынке. Наша миссия —
познакомить широкую аудиторию с искусством гастрономии, и партнерство с Okko —
идеальный для этого способ. Готовить дома приятно, а с нашими видеоуроками от
лучших шеф-поваров вы можете быть уверены в результате».
Коллекция кулинарных
уроков от Novikov School доступна бесплатно для всех зарегистрировавшихся
пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на
сайте okko.tv. Подборка будет регулярно пополняться.
Помимо подборки уроков от
Novikov School в медиатеке Сбербанка и Okko «Когда мы дома» представлены
спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев «Искусство
онлайн», прямые трансляции концертов рок- и поп-звезд «Шоу ON!»,
онлайн-тренировки от атлетов и актеров #ФитнесПротивВируса, коллекции для
маленьких зрителей «Лучшее — детям» и «Сказки на ночь», фильмы о путешествиях
«Без границ» и научно-популярные передачи «Всё про всё».