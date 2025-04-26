«Музей Гатчинского Патефона» – открыт!

Первый день работы музея начался с запуска музыки на музейном патефоне, погружения в эпоху 30-х годов ХХ века, экскурсии по выставке «Сделано в Красногвардейске», знакомства с коллекцией действующих патефонов, а также открытия экспозиции «Музыка Победы».

От администрации Гатчинского округа участников мероприятия приветствовала заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия – председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова.

Поздравить музей с открытием собрались гатчинские краеведы, коллекционеры, работники культуры и депутаты. С дружескими пожеланиями выступили Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, депутат Гатчинского совета, руководитель ГТИК «Ореол-ИНФО» Галина Паламарчук, депутат, руководитель Молодежного центра Гатчинского округа Виктория Чернова, основатель музея «Станция на 63-й версте» Олег Креер и руководитель Гатчинского музея военной авиации Геннадий Панев.

«Музей Гатчинского Патефона» – частное музейно-выставочное пространство, в котором представлена обширная коллекция действующих портативных граммофонов (патефонов) фабрики «Граммофон», которые выпускались с 1931 по 1941 годы в Красногвардейске (так тогда назывался город Гатчина). В экспозиции представлены старинные пластинки, граммофоны, проигрыватели, радиолы, а также подлинные документы эпохи, фотографии, предметы быта 1930-х годов и прочие редкости из частного собрания коллекционера Анатолия Горбатенко.

Музей расскажет, как менялись и развивались отечественные приборы для воспроизведения звука на протяжении века; о прародителе фабрики «Граммофон» - знаменитом кооперативе «Юпитер», одним из первых в Советском Союзе освоившим выпуск патефонов; о фабрике «Граммофон» – градообразующем предприятии Красногвардейска 1930-х годов, а также о времени, музыкальной культуре и людях, которые творили историю.

И главное – посетители услышат, как звучат на старинных патефонах подлинные голоса кумиров 1930-х годов, за кружечкой чая споют любимые песни и обязательно сделают красивые фотографии «У патефона».

«Музей Гатчинского Патефона» занимает часть первого этажа деревянного дома дореволюционной постройки в исторической части Гатчины – на улице Володарского, д.29А.

Музей начинает принимать посетителей с 3 мая по субботам с 11.00 до 17.00. Экскурсии и культурно-просветительские мероприятия проводятся по предварительной записи. Для бронирования следует направить заявку на электронную почту patephon_gatchina@mail.ru или позвонить администратору по телефону: + 7 (921) 333-54-83.

Татьяна Можаева