Как воспитать патриота?

На форуме собрались субъекты патриотического воспитания Ленинградской области и других регионов России, представители патриотических объединений и клубов, участники специальной военной операции. Также участие в форуме приняли представители Координационного совета при губернаторе Ленинградской области по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к военной службе.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступили: председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, председатель региональной Общественной палаты Александр Габитов и другие. Сенатор Сергей Перминов приветствовал участников форума по видеосвязи.

Советник губернатора Ленобласти по антитеррористической деятельности Вячеслав Волков в своем выступлении высказал главную мысль: итогом всей работы на ниве патриотического воспитания должно стать …прекращение этого воспитания за ненадобностью. Когда слово «россиянин» станет фактически синонимом слова «патриот», необходимость в пропаганде и воспитательном воздействии отпадет: дети станут впитывать любовь к родине с молоком матери, получать эту любовь вместе с родительскими генами, и патриотизм в нашей стране станет неотъемлемым качеством любого порядочного человека. Это – сверхзадача. А пока необходимо предпринимать усилия для взращивания лучших качеств в молодежной среде, и главной темой форума стало обсуждение, как сделать патриотическое воспитание эффективным и интересным.

В программе форума была пленарная сессия с обсуждением ключевых вызовов и приоритетных задач в сфере гражданско- и военно-патриотического воспитания, защиты исторической правды и сохранения традиционных ценностей среди молодёжи. По завершении сессии начали свою работу тематические секции. На площадке, посвященной зональным военно-патриотическим центрам, прошло рабочее совещание, в котором приняли участие представители муниципалитетов, заинтересованные в развитии клубной инфраструктуры, ориентированные на патриотическую воспитательную работу, а также сотрудники областного комитета по молодежной политике, который координирует и курирует эту деятельность, и представители регионального Центра патриотического воспитания, занимающегося непосредственно реализацией всех проектов.

Участники круглого стола «Практики патриотического воспитания» делились опытом, успешными проектами, которые родились в Ленинградской области и уже вышли за ее пределы. Там есть и игровые методики, и военно-патриотическое воспитание, которым, в частности, занимается общественная организация Гатчинского округа «Кольчуга», историко-культурное направление; в некоторых школах Ленобласти открываются специализированные патриотические классы. Сотрудники регионального Центра патриотического воспитания рассказали о реализации проекта «Киноклуб», который начал активно функционировать в этом году.

Форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания» прошел уже в четвертый раз. В этом году его отличительной особенностью было обсуждение национального проекта «Молодежь и дети», призванного продвигать традиционные духовно-нравственные ценности.

Екатерина Дзюба