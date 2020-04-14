Полёт жаворонка над выжженной землёй

Не так давно горел многострадальный ельник в Пудости. К счастью, большой огонь успели потушить пожарные. Этот уникальный памятник природы, известный многим под названием Репузи, горит практически каждую весну. А в нем, между прочим, произрастают около пятнадцати видов краснокнижных диких орхидей, не говоря уже о других лесных обитателях...

...На фотографиях видно, как горит земля между поселком Терволово и деревней Скворицы.

- Слов больше нет, - говорит предоставившая эти снимки гатчинский биолог Людмила Чиринскайте. - Все уже сказано сотни и тысячи раз. И как страшно! А метрах в ста от линии огня над выжженной землей поет в небе жаворонок...

Может быть, поет, а может быть плачет над своим погибшим гнездом. Разве знаем мы птичий язык? Разве можем мы почувствовать боль живого существа, которое не в состоянии рассказать нам о ней на понятном языке?

Не здесь, не с нами, не из-за нас?

А знаете, как поступают некоторые животные, когда их настигает пал? Они остаются, чтобы защитить своих детей, если не могут, конечно, увести их от беды. И часто сами гибнут при этом. Материнский инстинкт сильнее инстинкта самосохранения. Даже у животных...

Есть одно очень известное видео, на котором аисты остаются на гнезде в окружении огня. Перепелка в поле раскроет свои крылья над гнездом, укрывая птенцов, когда к ней вплотную подступит стена беспощадного огня.

- Пал страшен, если на его пути встают лес и жилище человека - тогда он превращается в бедствие, - говорит Людмила Чиринскайте. - К счастью, дома и леса от весеннего пала горят нечасто. Пал по сухой земле страшен для непроросших семян растений и их поверхностных побегов - выгорает все. Для животных пал страшен именно в момент горения: горят насекомые, птицы и птичьи гнезда, змеи и лягушки — все, кто не успел выбраться из огня. И когда пал пройдет, никто из нас не увидит ни погибших животных, ни сгоревшие гнезда. И нам опять будет казаться, что все это происходит не здесь, не с нами и не из-за нас. А через неделю пройдет дождь, все зарастет травой, и мы вообще забудем об этом...

Осмелюсь добавить, что увидеть землю после весеннего пала все-таки можно — достаточно пойти туда, где это случилось. Уверяю вас, вы ужаснетесь и надолго запомните это зрелище. Если нет возможности это сделать, можно заглянуть в интернет. Вам там покажут сгоревших птиц и лягушек, испеченные яйца перепелок и выжженную изнутри степную черепаху, изуродованных огнем мертвых зайчат и лисят...

За что сжигают нашу землю?

Как сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) Гатчинского района, на сегодняшний день только этой весной в нашем районе зарегистрировано 106 фактов горения травы. Наибольший рост пожаров по причине несанкционированных палов травы отмечается на территории Кобринского, Дружногорского, Веревского, Сиверского поселений. На сегодняшний день сотрудники ОНДиПР Гатчинского района составили 10 протоколов об административных нарушениях на физических лиц.

Почему из года в год горит наша земля? Те, кто поджигает ее, часто апеллируют к старинной традиции избавления от прошлогодних сухих трав. Аргументы у таких людей, как правило, одни и те же. Они убеждены, что выжигание старой травы способствует прогреванию почвы и удобрению ее золой, быстрому росту молодых растений, избавлению от насекомых-вредителей и паразитов. Иногда они даже утверждают, что такой пал предотвращает лесные пожары.

Разумеется, все это мифы. Весенний пал травы ежегодно наносит огромный ущерб природе и человеку, зачастую приводя к трагическим последствиям, когда огонь на небольшом вроде бы участке поля перебрасывается на лес или близлежащую деревню.

Реальные последствия весеннего пала

Что же на самом деле происходит при поджоге сухостоя по весне?

Во-первых, огонь повреждает почки и молодые побеги растений, которые уже появились в апреле. Многие из них, между прочим, занесены в Красную книгу. Вместе с сухой травой сгорают и разные насекомые – весь этот незаметный, но живой микромир.

При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Выжигаются кладки и места гнездовья таких птиц, как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышовая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля. Если взрослым птицам и удастся уйти от пожара, в эти места они больше уже не вернутся. А значит, они больше не вернутся и к нам...

То, что сжигание старой травы удобряет почву — еще один распространенный миф. Не удобряет, а истощает, меняя ее структуру. Органическое вещество, образующееся из прошлогодних растений, сгорает. Оставшаяся зола, которую считают полезным удобрением, смывается дождями в реки и водоемы. Почва на полях становится бесплодной. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет.

И еще один важный момент: неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

Административную ответственность никто не отменял!

ОНДиПР Гатчинского района напоминает: административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территориях поселений, садоводческих, дачных, некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест.

Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 1000 до 1500 рублей; для должностного лица – от 6 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Внимание: в Гатчине и Веревском сельском поселении введен особый противопожарный режим! Как сообщают сотрудники ОНДиПР, в связи с этим штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются в два раза.

Элементарные правила пожарной безопасности на природе:

Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки.

Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра!

Не проходите мимо горящей травы! При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем в пожарную охрану по телефонам экстренных служб.

Телефоны: 01 (моб. 101); 112 (МЧС).

Единая дежурная диспетчерская служба Гатчинского района: 8 (81371) 9-60-74.



