Ленинградские волонтеры под защитой

Ленинградские волонтеры под защитой

Региональный волонтерский штаб получил от благотворителей 10 тысяч медицинских масок.

Рубрики : Общество  COVID-19     15 Apr 2020

Средства индивидуальной защиты необходимы, прежде всего, для обеспечения безопасности здоровья самих волонтеров в процессе работы, ведь они не только передают товары пожилым ленинградцам, но и закупают их в магазинах и аптеках, где угроза заражения значительно выше.

Сегодня больше тысячи добровольцев работают во всех районах Ленинградской области, доставляя жителям старшего поколения, находящимся на вынужденной самоизоляции, продукты, лекарства, товары первой необходимости и помогая им в решении других бытовых вопросов.

Многие компании выключились в помощь волонтерам. В частности, медицинские маски для них передало Ленинградского отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в рамках антивирусной акции #МыВместе.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+