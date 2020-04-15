Ленинградские волонтеры под защитой

Средства индивидуальной защиты необходимы, прежде всего, для обеспечения безопасности здоровья самих волонтеров в процессе работы, ведь они не только передают товары пожилым ленинградцам, но и закупают их в магазинах и аптеках, где угроза заражения значительно выше.

Сегодня больше тысячи добровольцев работают во всех районах Ленинградской области, доставляя жителям старшего поколения, находящимся на вынужденной самоизоляции, продукты, лекарства, товары первой необходимости и помогая им в решении других бытовых вопросов.

Многие компании выключились в помощь волонтерам. В частности, медицинские маски для них передало Ленинградского отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в рамках антивирусной акции #МыВместе.