Ленинградские волонтеры под защитой

Средства индивидуальной
защиты необходимы, прежде всего, для обеспечения безопасности здоровья самих
волонтеров в процессе работы, ведь они не только передают товары пожилым
ленинградцам, но и закупают их в магазинах и аптеках, где угроза заражения
значительно выше.
Сегодня больше тысячи
добровольцев работают во всех районах Ленинградской области, доставляя жителям
старшего поколения, находящимся на вынужденной самоизоляции, продукты,
лекарства, товары первой необходимости и помогая им в решении других бытовых
вопросов.
Многие компании
выключились в помощь волонтерам. В частности, медицинские маски для них
передало Ленинградского отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в рамках
антивирусной акции #МыВместе.