Гатчина открыла кинофестиваль «Литература и кино»

В первый же день кинофестиваля, 23 июня, в Гатчине прошли первые сеансы конкурсной программы. Творческие встречи провели заслуженная артистка России Эмилия Спивак и продюсер, режиссер, сценарист Анастасия Разлогова.

В этот же день в Доме культуры состоялся творческий мастер-класс «Как создается магия кино?», который провели режиссер Лия Рольбина и реквизитор Мария Куприянова. Здесь же состоялась стратегическая сессия с известными издателями и режиссерами «От книги к экрану», посвященная созданию экранизаций и взаимодействию индустрий.

На торжественной церемонии открытия кинофорума, которая состоялась в киноконцертном зале «Победа», гостей приветствовали ведущие - народная артистка РФ Ольга Прокофьева и актер Дмитрий Хасанов.

В ярком прологе приняли участие заслуженный артист России Владимир Самсонов, певица Алена Мальцева, танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», артист цирка «Дю Солей» Михаил Кондратьев, ансамбль танца «Русский сувенир», актриса театра и кино Юлия Рудина.

С приветственным словом к зрителям обратились заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим.

- Для Ленинградской области гатчинский фестиваль «Литература и кино» является одним из важнейших культурных событий, - отметил Владимир Цой. - Для нас это не просто мероприятие в сфере киноиндустрии, но и большое событие в литературном мире.

- Наш фестиваль продолжает жить. Несмотря на сложные этапы в его жизни, мы не просто сохранили его, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Сегодня благодаря тому, что команда пополняется новыми партнерами, друзьями, меценатами, он обретает совершенно другие грани, продолжая наполняться новыми смыслами, которые востребованы нашими зрителями. И в этом главная философия нашего фестиваля.

Всего на рассмотрение отборочной комиссии кинофестиваля было направлено более 250 фильмов, из них 56 картин попали в программу 2026 года. Помимо российских авторов, участие в конкурсной программе принимают режиссеры из Индии, Боснии и Герцеговины, Беларуси.

Как рассказал программный директор 32-го Международного кинофестиваля «Литература и кино» Сергей Симаков, на этот раз в конкурсное жюри вошли писатели Сергей Лукьяненко, Анна и Сергей Литвиновы, чьи детективы часто можно увидеть на экране, известный кинооператор Владимир Климов. Председатель жюри - советский и российский актер театра и кино, режиссер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации Александр Галибин. Президентом фестиваля стал легендарный кинематографист, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков.

В рамках открытия кинофестиваля состоялось вручение специальных наград. Специальный поощрительный приз передали дебютанту кинофестиваля Светлане Белкиной. Диплом «За вклад в развитие детского кино» был вручен народному артисту Российской Федерации Александру Галибину.

Приз попечительского совета «За верность кинофестивалю» меценат Сергей Павлов вручил гатчинскому библиотекарю Алене Тришиной. Алена Александровна — потомственный библиотекарь, почти полвека проработавший в гатчинской центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. Автор очерков, статей, прозы, стихов, книг, посвященных истории Гатчины, Алена Александровна сотрудничает с фестивалем «Литература и кино» практически с самого его рождения.

Фильмом открытия 32-го кинофестиваля «Литература и кино» стала полнометражная игровая кинолента «К себе нежно» режиссера Ивана Китаева (по бестселлеру Ольги Примаченко).

После насыщенного первого дня фестиваль продолжается — впереди новые показы, обсуждения, творческие встречи и события деловой программы.

Как отметил президент кинофестиваля Владимир Грамматиков, программа фестиваля универсальна и очень разнообразна, она включает и художественное, и документальное, и семейное кино. Зрителей ждут не только конкурсные кинопоказы, но и творческие встречи с режиссерами, актерами и писателями, в числе которых Сергей Мигицко, Елена Цыплакова, Эмилия Спивак, Александр Галибин, Ольга Прокофьева, Дмитрий Емец, Анна и Сергей Литвиновы.

Мероприятия фестиваля проходят в кинотеатре «Победа», гатчинском Доме культуры и в библиотеках города. Вход на кинопоказы и другие события фестиваля по традиции будет бесплатным, на творческие встречи необходимо зарегистрироваться.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой