Лошади из «Графской усадьбы» ждут вашей помощи

Второго апреля, после обращения президента России Владимира Путина о продлении карантина до конца месяца, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и конюшни «Графская усадьба» Светлана Василевская обратилась на своей странице ВКонтакте ко всем неравнодушным с просьбой помочь с кормом для лошадей. Откликнулись многие: кто-то привез комбикорм, кто-то морковку с капустой, кто-то перевел деньги на счет.

Прихватив с собой пару килограммов моркови, мы также отправились на конюшню «Графская усадьба» в поселке Дружноселье на территории усадьбы Петра Витгенштейна, чтобы познакомиться со Светланой и ее прекрасными подопечными.

Светлана занимается конным спортом с шести лет. Вместе с мужем они переехали из Санкт-Петербурга в Гатчинский район: сначала жили в Вырице, затем построили дом в Куровицах. Первая лошадь появилась в семье десять лет назад. Сегодня поголовье насчитывает уже 17 лошадей различных мастей. Вместе с мужем Светлана руководит питомником «Аллюр Шоу» – разводят собак пород красный ирландский и английский сеттер, бладхаунд, ньюфаундленд, ирландский волкодав.

- Конюшню в поселке Дружноселье мы впервые увидели в 2018 году и влюбились и в старинное здание, которому более ста лет, и в расположенный рядом английский парк Витгенштейна с богатейшей историей. Мы решили восстановить конюшню и заселить ее лошадьми, для которых она была изначально построена, - рассказала Светлана.

Оформив все необходимые документы по аренде, в январе 2019 года Василевские приступили к реставрации конюшни, назвав ее «Графская усадьба». Всего в ремонтные работы было вложено около 1,5 млн рублей. Своими силами супруги отбивали старую штукатурку, счищали паутину, чистили старинные камни, обрабатывали их специальным раствором, белили, заново монтировали систему деревянных опор, построили денники для лошадей и вольеры для животных.

- Изначально мы понимали, что конюшня не будет приносить никакого дохода, в лучшем случае – будет самоокупаемой. Но мы хотели, чтобы здесь жили лошади и другие животные, с которыми могут пообщаться наши гости, особенно дети, покататься по парку, покормить их и хорошо провести время на природе, а также заняться иппотерапией, которая показана деткам с особенностями развития, - рассказала Светлана.

После окончания ремонта летом 2019 года в конюшне поселились 11 лошадей разных пород, кролики, белки, фазаны, павлины, козы, гуси.

- К нам в гости стали приходить местные ребятишки, они любят рассматривать и контактировать с животными, помогают ухаживать за ними, приносят угощения. Местные жители с благодарностью относятся к нашему делу, - сказала Светлана.

Также семья Василевских построила манеж под открытым небом. Для этого пришлось расчистить болотистую территорию и вывезти оттуда большое количество мусора. Они начали устанавливать забор, но финансовых средств хватило лишь на одну сторону. Проект конюшни также предусматривает комнату для отдыха посетителей (где можно было бы проводить различные встречи и мастер-классы), туалет и другие помещения, но пока это только мечты.

Из-за аномально теплой и дождливой зимы конюшня не пользовалась ожидаемой популярностью. Чтобы прокормить лошадей, семья Василевских продала один из автомобилей, коров и коз, которые жили при их доме в Куровицах. Надежды на то, что услуги конюшни станут востребованными с наступлением весны, разбились из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир.

- Мы тянули до последнего, но после обращения президента поняли, что самим нам не справиться с содержанием конюшни, которое обходится примерно в 150 тысяч рублей в месяц. За себя отвечать не сложно, но когда на твоем содержании находится большое количество животных, которых не на что кормить, становится грустно и страшно, - сказала Светлана.

Многие лошади были выставлены на продажу. На следующий день после обращения к людям в гости в «Графскую усадьбу» приехал директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, который привез несколько мешков корма и попросил Светлану устроить ему экскурсию по парку Витгенштейна.

- Парк уникален, в том числе тем, что сохранность деревьев составляет около 70 %, то есть большинство из них являются современниками героев войны 1812 года, - отметила Светлана.

Председатель комитета по туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, узнав о положении усадьбы, изъявил желание стать попечителем и взять под патронаж одну из лошадей.

Откликнулось большое количество друзей и постоянных посетителей конюшни «Графская усадьба», которые оказали посильную помощь.

- Мы благодарим всех и каждого, кто откликнулся. Каждый килограмм корма и моркови, любая сумма денег, переведенных на наш счет, поможет пережить кризисный момент. Мы уверены, что сможем выстоять и продолжим развиваться дальше, - сказала Светлана.

А развиваться, действительно, есть, куда. Напротив конюшни расположены развалины бывшего скотного двора. В 2019 году Дирекция по сохранению объектов культурного наследия приступила к разбору завалов и приведению территории в порядок. На этом месте могли бы разместиться сопутствующие конюшне постройки – зона отдыха для посетителей, парковка, кафе или магазин.

В 2019 году в парке Витгенштейна состоялся субботник с участием большого количества гостей. Участники расчищали территорию от старых веток и деревьев, собирали мусор, знакомились с историей усадьбы. Так случилось, что у парка Витгенштейна нет официального хозяина и пользователя. Есть официальные границы и статус объекта культурного наследия, а вот того, кто мог бы привести его в порядок, нет.

- Мы хотим, чтобы этот прекрасный парк получил новое рождение, а конюшня станет его неотъемлемой частью. Посетители конюшни уже сейчас могут кататься в парке на лошадях, а мы готовы провести для каждого экскурсию. Хотим сделать здесь пеший и конный туристические маршруты. Уверена, что у нас получится, - сказала Светлана.

Конюшня «Графская усадьба» расположена по адресу: поселок Дружноселье, улица Садовая, 17А.

Связаться со Светланой можно по телефону 8 (911) 826-61-30.

Группа конюшни «Графская усадьба» ВКонтакте: https://vk.com/public180666165.

Фото Ольги Фирсовой