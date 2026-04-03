Ленобласть укрепляет продовольственную безопасность

«Сегодня в Аграрном университете встретился с ведущими производителями АПК. Подводим итоги года. Но начали не с цифр, а с общения со студентами. У них горят глаза. Показали нам работу лаборатории трансляции эмбрионов. Высокие технологии позволят нам увеличить поголовье высокопродуктивных коров и дальше наращивать производство молока в масштабах страны. Биотехнологии, генетика и селекция — это всё задачи нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», они позволят значительно увеличить производство.

Ленобласть — стратегический производитель. Мы лидеры по мясу, молоку, яйцам. Работаем в зоне рискованного земледелия, но сделали ставку на технологии и эффективность. Результат — реальное импортозамещение. При этом понимаем: без поддержки не обойтись. В 2025 году направили на АПК 7 млрд рублей, из них 6,3 млрд — областные. И средства работают: производство растёт», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он определил основные задачи отрасли на 2026 год, среди которых: проведение сева в оптимальные сроки, ввод новых земель в сельскохозяйственный оборот, развитие сельских территорий и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Глава региона поблагодарил аграриев за труд, а ветеранов — за преемственность, за то, что передают опыт молодым. Именно благодаря этой связи поколений, отметил он, вместе внедряются новые технологии, и российское сельское хозяйство становится сильнее.

По итогам 2025 года:

-объем валовой продукции АПК в Ленинградской области достиг 548,5 млрд рублей (+67 млрд);

-Ленинградская область сохранила первое место в России по производству яиц — 3,8 млрд штук (+3%);

-производство молока составило 729,5 тыс. тонн (+1,4%), регион лидирует в России по надоям: 10 506 кг на корову (на 17,6% выше среднего);

-мяса свиней произведено 42,7 тыс. тонн (+5,2%), говядины — 31,1 тыс. тонн (+2,3%);

-экспорт пищевой промышленности вырос на 60%. Регион — лидер по фасовке чая и кофе в России;

-производство сыров выросло на 58% — до 1,84 тыс. тонн.