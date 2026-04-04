Вокально-эстрадной студии «Хорус» – 25 лет!

Четверть века – серьезный возраст для детской студии эстрадного вокала. История «Хоруса» – это история любви, единения и радости творчества. За это время «Хорус» превратился в настоящую творческую семью, которая объединила несколько поколений учеников, преподавателей и родителей. А еще это история о том, как родная земля становится источником жизненной силы, питая таланты и помогая им раскрываться. Главные участники этой истории – организаторы и руководители коллектива – остались на родной земле, чтобы воспитывать новые поколения талантливых детей.

«Хорус» – явление уникальное среди вокально-эстрадных коллективов. Благодаря особой атмосфере, сложившейся в этом коллективе, он постоянно разрастается, привлекая новых участников самых разных возрастов и профессий. Сегодня «Хорус» – это пять возрастных групп от 5 лет и старше и семь уникальных ансамблей.

О том, что же это за атмосфера, куда тянутся все от мала до велика, и как удается ее сохранять на протяжении стольких лет, мы поговорили с руководителем «Хоруса» Ольгой Ромаевой и ее бывшей ученицей, музыкальным педагогом Евгенией Степурой.

Вся жизнь – музыке

Вокально-эстрадная студия «Хорус» образовалась в апреле 2001 года, хотя ее история началась немного раньше, когда в Пудостьский Дом культуры пришла тогда совсем еще юная Ольга Ромаева.

- Вся моя жизнь всегда была связана с музыкой, – рассказывает Ольга Николаевна. – Я родилась в Пудости. В шесть лет начала учиться в музыкальной школе, по классу фортепиано. В моей жизни было много классики, но любовь свою я отдавала творчеству: музицировала, сочиняла, придумывала и играла песни. Мои начинания поддерживала мой педагог Елена Владимировна Андреева. Именно она дала мне заряд позитивного отношения к музыкальному образованию. На долгие годы я сохранила убеждение, что очень многое в жизни ребенка зависит от преподавателя. Как он себя поведет, так и сложится в дальнейшем его связь с музыкой.

Ольга Ромаева окончила музыкальное училище, потом вуз, где получила психологическое образование. Несколько лет работала практикующим психологом с дошкольниками. Совмещать эту работу с музыкальной деятельностью было трудно, и Ольга Николаевна сделала свой выбор в пользу музыки.

- Учила детей классической музыке, работала хормейстером, – говорит она. – А хотелось эстрады: когда тебе двадцать лет, дирижировать хором сложно.

«Шоу гелз» и «П-14»

- Я пришла работать в Пудостьский Дом культуры, когда мне было восемнадцать, – вспоминает Ольга Ромаева. – Это было время, когда все стремились объединяться. Мы занимались творческой работой, помогали организовывать самые разные мероприятия и молодежные фестивали. Помню, как несколько девчонок лет 15–16 сидели и пели какие-то дворовые песни. Я тогда уже писала свои песни, предложила им спеть мою. Так всё и завязалось! Они пели, пели, и меня осенила идея объединить их в небольшой ансамбль, сделать группу – современную, эстрадную. И мы сделали такую группу, дав ей название «Шоу гелз». Затея была смешная, но молодежи очень понравилось. Мы сами шили костюмы: сидели ночами, переделывали мамины платья, расшивали их пайетками. Придумывали, что будем петь. Конечно, на тот момент всё это было непрофессионально, но делалось с большой радостью и счастьем.

Следующими в будущий «Хорус» пришли ребята, которые сочиняли и читали рэп.

- Они показали мне свои тексты – непростые, довольно депрессивные, поднимающие острые социальные темы, – рассказывает Ольга Николаевна. – Я предложила им помочь с текстами. Так была создана еще одна группа – «П-14», по номеру дома в Пудости, где все они жили. Вскоре к ним стали присоединяться и другие девчонки и мальчишки. Напомню, это было начало 2000-х годов – период не менее сложный, чем предыдущее десятилетие. Многим подросткам было особенно тяжело: они чувствовали себя вытесненными из социальной среды, их мучили депрессивные мысли, требующие высказывания. Это был сложный контингент – непонятые дети, находящиеся в самом опасном возрасте. И мы нашли возможность дать им высказаться, помочь через творчество выплеснуть накопленный негатив. Но для этого надо было придать всему сценическую оболочку, чем мы и занимались. И ребята нашли здесь отдушину. Они почувствовали себя нужными, крутыми, звездами сцены. На их концерты молодежь приходила толпами, а каждая репетиция становилась настоящим шоу со множеством зрителей.

Становление «Хоруса»

Новые группы в самодеятельном музыкальном коллективе образовывались буквально одна за другой.

- К нам приходило много детей, – говорит Ольга Ромаева. – Своего помещения у нас тогда еще не было, и музыкальные занятия проходили во всех доступных уголках Дома культуры. Коллектив постепенно расширялся, и мы решили дать название нашему музыкальному объединению. Так на свет появился «Хорус», в названии которого объединилось сразу несколько смыслов: в нем «звучали» такие важные понятия, как хор и Русь.

- Занятия музыкой – это же для души, и атмосфера должна быть соответствующей, – говорит Евгения Степура. – Я пришла в «Хорус» в 2003 году, когда мне было 13 лет. На тот момент я училась в музыкальной школе, но вот этой самой атмосферы свободной любви к музыке мне не хватало. Она была здесь, в «Хорусе», причем постоянно. Именно поэтому я спешила сюда из Тайцев в любую погоду.

В 2011 году студия «Хорус» получила звание образцового коллектива. Благодаря своей удивительной атмосфере музыкальное объединение продолжало обрастать новыми группами.

- К «Хорусу» присоединились родители учеников, образовав взрослую группу, – рассказывает Евгения Сергеевна. – Свои группы образовывают и наши выпускники, которые хотят петь дальше. Одних только составов легендарной группы «Криницы» у нас несколько. То есть от нас никто не уходит – все возвращаются, чтобы петь дальше! Считаю, что первоочередной задачей учреждения культуры, и тем более коллектива, является создание такой атмосферы, где дают площадку и всестороннюю поддержку без какого-либо осуждения или высокомерия.

Как считает Ольга Ромаева, в работе с детьми помогает прежде всего любовь.

- Нет у нас такого ребенка, который был бы отвергнут по каким-то причинам, – говорит она. – Мы все привыкли здесь высказываться: и дети, и взрослые. Мы разговариваем друг с другом. Дети имеют право говорить, если что-то их задевает или что-то им не нравится, я, в свою очередь, высказываю им, что мне не нравится. Мы не носим обиды, мы говорим всё сразу. И если я принимаю решение за детей, я обосновываю его, и только в таком случает они уступают. И именно благодаря этой атмосфере все они здесь, с нами...

Посвящение музыке

Если человек всю жизнь посвящает музыке, она самым естественным образом вплетается в его жизнь и судьбу.

- Для меня музыка – это жизнь. Я мыслю музыкой, – признается Ольга Николаевна. – В жизни человека музыка постоянно играет какую-то роль. Иногда это спасение, иногда отзвук чувств, которые мы испытываем, но не можем высказать и тогда включаем музыку, которая скажет это за нас. И когда наши чувства сливаются с теми, которые звучат в музыке, мы можем вынести их наружу, не давая разрушать нашу душу.

В профессиональном плане музыка – это способ разговора со слушателем. Мы стараемся бережно относиться к тому, какие мысли и установки мы передаем через тексты. Стараемся донести до зрителя правильное, доброе, вечное. Мы поем о солнце, о мире, о свете, о добре, о любви, о чувствах.

«25 шагов в бесконечность»

За четверть века через «Хорус» прошли сотни воспитанников, многие из которых связали свою жизнь с музыкой, став профессиональными артистами или педагогами. Среди них Евгения Степура – сначала ученица «Хоруса», потом педагог по вокалу, а одно время и руководитель коллектива. Ученицей «Хоруса» была и Виктория Полухина – руководитель вокальной студии «Фортиссимо» Гатчинского Дома культуры.

Вокально-эстрадная студия «Хорус» – неоднократный лауреат и победитель районных, региональных, областных и международных конкурсов и фестивалей, заслуживший признание тысяч зрителей. Студия продолжает активно участвовать в творческой жизни Гатчинского округа, сотрудничает с другими коллективами и учреждениями культуры, является инициатором ярких культурных событий.

Концерт под символичным названием «25 шагов в бесконечность» стал ярким путешествием во времени, соединив прошлое, настоящее и будущее студии. Зрителей ждало театрализованное действо с прологом о вечности музыки и трогательными моментами передачи творческой эстафеты от выпускников к новому поколению.

С праздником поздравили «Хорус» и его друзья: воспитанники хореографического коллектива «Арабески», танцевальной школы хип-хопа «New stage», образцового самодеятельного ансамбля танца «Улыбка» и Новосветовской детской школы искусств. Чествовали в этот день также педагогов, партнеров и спонсоров студии, без участия которых многие творческие проекты были бы невозможны.

С замечательной датой коллектив поздравили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, глава администрации Пудостьского территориального управления Елена Иваева и заместитель председателя комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Юлиана Захарченко.

Татьяна Бездетко вручила коллективу Почетную грамоту Законодательного собрания Ленинградской области – за сохранение и развитие традиционной национальной культуры и творческую активность, а также наградила Почетным дипломом областного парламента Ольгу Ромаеву. Благодарственными письмами главы Пудостьского ТУ за развитие культуры и песенного искусства отметили педагогов по вокалу Евгению Степуру, Ирину Макарову, Ранди Хунко Торрес и Алену Фомину.

Юлия Лысанюк