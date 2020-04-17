Полёт на Марс

Проблема № 1 – гиподинамия. Мы мало ходим, мало двигаемся. Если мышцы не загружены, они ослабевают — равно, как и нервы, которые не получают достаточной стимуляции от движения мышц. Это может приводить к астенизации центральной нервной системы. Она проявляется в перепадах настроения, нарушении сна, изменении пищевых потребностей. У человека мало сил, его все раздражает.

Предотвратить такой сценарий поможет план занятости (на день, на неделю) с отчетом о выполнении задуманного — нужно систематически занимать мозг. Правильно распределите свои 24 часа: сон — не менее 8 часов (в зависимости от индивидуальной нормы); работа — не более 8,5 часов (и не залипаем в соцсети); еда — 3-4 раза в день. Никаких ночных бдений. И да: выходные обязательны, несмотря на удаленную работу. Космонавты не раз говорили, что работа без выходных усиливает ощущение «дня сурка». Занятия физкультурой, дыхательными упражнениями тоже обязательны – телу нужна двигательная стимуляция, а легким – естественная вентиляция.

Проблема №2 – мультизадачность: при удаленной работе приходится ещё и вести домашнее хозяйство, и учиться вместе с детьми, и общаться с близкими.

Решение: планирование и проявление инициативы; распределение обязанностей между участниками малой группы и соблюдение графика работ. Особое внимание – планированию деятельности малышей и младших школьников. Расписание их дня лучше всего повесить на видном месте.

Проблема № 3 - ограничение жизненного пространства. На языке космической психологии это называется деформацией сенсорного поля. Люди оказались запертыми в своих квартирах с детьми и домашними животными. Стресс от этого неизбежен, так как общение с близкими становится слишком тесным и утомительным. Он может вызвать напряжение даже на физиологическом уровне: повышение пульса, учащение дыхания.

Решение. Договориться с домашними о выделении каждому своего отдельного пространства, куда можно заходить по разрешению или стуку. Если в квартире совсем мало места, то можно установить график одиночного пребывания в отдельной комнате. Важно оговорить ещё и ограничение шума, поскольку слишком разговорчивые близкие и музыкальный фон, который мы не выбираем или нам не нравится, может пошатнуть психологическое состояние. По сути – это тоже нарушение личного пространства.

Борис Алякринский, врач, занимавшийся подготовкой космонавтов, ещё в 1975 году написал: «Наибольший эффект объединения членов небольшого коллектива обеспечивается максимальным их разъединением. Алгоритм – разделение обязанностей, нарочитая сдержанность, разделение пространства, исключение повышенной разговорчивости».

Проблема № 4 - «сужение сенсорного поля»: отсутствие привычного потока ощущений. Человеческий мозг реагирует как на чрезмерное стимулирование, так и на его недостаток. К примеру, поменялась еда. Раньше можно было сходить в кафе, пиццерию, выпить кофе в пекарне... Теперь рацион стал намного «прозаичней». В изоляции надо разбивать однообразие, еда — один из лучших способов достижения этой задачи.

Проблема № 5 – зрительная депривация – ограничение в том, что мы видим. Космонавты в течение 6 месяцев видят вокруг себя только черное небо, стены станции, приборы, одних и тех же немногочисленных людей. Поэтому у них основное зрительное удовольствие — смотреть на Землю, фотографировать ее, снимать на видео.

В отличие от космонавтов мы не испытываем существенной зрительной депривации. В домашней изоляции мы включаем телевизор, используем интернет, но их содержимое, с точки зрения сенсорики, очень монотонно, однообразно и токсично. Самыми тиражируемыми оказываются слухи и информация, вызывающая негативную реакцию, а в результате повышается уровень тревоги.

Решение: попробуйте заменить источники вашей информации: обратите внимание на сайты, предлагающие онлайн экскурсии по музеям и городам, лекции и мастер-классы. Пользы будет больше – особенно, вашим детям.

Проблема № 6 - межличностное общение в условиях самоизоляции. Любая совместная изоляция ведет к обострению замалчивавшихся проблем и конфликтов. Поэтому основной принцип в этом случае - не обострять проблемы, а смягчать их, оберегать своих близких от собственных негативных эмоций.

В условиях домашней изоляции, предупреждают космические психологи, может проявиться так называемый «синдром жен подводников»: муж очень редко бывает дома, пара живет параллельными жизнями, и когда муж, наконец, завершив карьеру, возвращается домой, выясняется, что супруги совершенно не знают друг друга. Это может быть как приятным, так и неприятным сюрпризом. Супруги в течение многих лет встречавшиеся только после работы, вечером, перед сном, в условиях карантина могут обнаружить, что рядом чужой человек, с которым не о чем поговорить. Кстати, есть и обратная ситуация, когда в изоляции лучше всего чувствуют себя пары, которым комфортно молчать друг с другом. Так что изоляция - лучший маркер для отношений.

Но даже самые близкие люди могут начать раздражать: не совпадают взгляды на карантин, начинаются споры, когда кто-нибудь агрессивно навязывает свое мнение, в сотый раз рассказывает одну и ту же историю и т.д. Космонавты с эффектом навязанного общения борются простыми способами: контролируют свои эмоции; сначала думают, а уж потом говорят. Они также советуют читать книги и вести дневник, который сам по себе является отличным способом самоконтроля...



