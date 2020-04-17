Полёт на Марс

Проблема
№ 1
– гиподинамия. Мы мало ходим, мало двигаемся. Если мышцы не загружены, они
ослабевают — равно, как и нервы, которые не получают достаточной стимуляции от
движения мышц. Это может приводить к астенизации центральной нервной системы.
Она проявляется в перепадах настроения, нарушении сна, изменении пищевых
потребностей. У человека мало сил, его все раздражает.
Предотвратить такой
сценарий поможет план занятости (на день, на неделю) с отчетом о выполнении
задуманного — нужно систематически занимать мозг. Правильно распределите свои
24 часа: сон — не менее 8 часов (в зависимости от индивидуальной нормы); работа
— не более 8,5 часов (и не залипаем в соцсети); еда — 3-4 раза в день. Никаких
ночных бдений. И да: выходные обязательны, несмотря на удаленную работу.
Космонавты не раз говорили, что работа без выходных усиливает ощущение «дня
сурка». Занятия физкультурой, дыхательными упражнениями тоже обязательны – телу
нужна двигательная стимуляция, а легким – естественная вентиляция.
Проблема
№2
– мультизадачность: при удаленной работе приходится ещё и вести домашнее
хозяйство, и учиться вместе с детьми, и общаться с близкими.
Решение: планирование и
проявление инициативы; распределение обязанностей между участниками малой
группы и соблюдение графика работ. Особое внимание – планированию деятельности
малышей и младших школьников. Расписание их дня лучше всего повесить на видном
месте.
Проблема
№ 3
- ограничение жизненного пространства. На языке космической психологии это
называется деформацией сенсорного поля. Люди оказались запертыми в своих
квартирах с детьми и домашними животными. Стресс от этого неизбежен, так как общение
с близкими становится слишком тесным и утомительным. Он может вызвать
напряжение даже на физиологическом уровне: повышение пульса, учащение дыхания.
Решение. Договориться с
домашними о выделении каждому своего отдельного пространства, куда можно заходить
по разрешению или стуку. Если в квартире совсем мало места, то можно установить
график одиночного пребывания в отдельной комнате. Важно оговорить ещё и
ограничение шума, поскольку слишком разговорчивые близкие и музыкальный фон,
который мы не выбираем или нам не нравится, может пошатнуть психологическое
состояние. По сути – это тоже нарушение личного пространства.
Борис Алякринский, врач,
занимавшийся подготовкой космонавтов, ещё в 1975 году написал: «Наибольший
эффект объединения членов небольшого коллектива обеспечивается максимальным их
разъединением. Алгоритм – разделение обязанностей, нарочитая сдержанность,
разделение пространства, исключение повышенной разговорчивости».
Проблема
№ 4
- «сужение сенсорного поля»: отсутствие привычного потока ощущений.
Человеческий мозг реагирует как на чрезмерное стимулирование, так и на его
недостаток. К примеру, поменялась еда. Раньше можно было сходить в кафе,
пиццерию, выпить кофе в пекарне... Теперь рацион стал намного «прозаичней». В изоляции надо разбивать однообразие, еда —
один из лучших способов достижения этой задачи.
Проблема
№ 5
– зрительная депривация – ограничение в том, что мы видим. Космонавты в течение
6 месяцев видят вокруг себя только черное небо, стены станции, приборы, одних и
тех же немногочисленных людей. Поэтому у них основное зрительное удовольствие —
смотреть на Землю, фотографировать ее, снимать на видео.
В отличие от космонавтов
мы не испытываем существенной зрительной депривации. В домашней изоляции мы
включаем телевизор, используем интернет, но их содержимое, с точки зрения
сенсорики, очень монотонно, однообразно и токсично. Самыми тиражируемыми
оказываются слухи и информация, вызывающая негативную реакцию, а в результате
повышается уровень тревоги.
Решение: попробуйте
заменить источники вашей информации: обратите внимание на сайты, предлагающие
онлайн экскурсии по музеям и городам, лекции и мастер-классы. Пользы будет
больше – особенно, вашим детям.
Проблема
№ 6
- межличностное общение в условиях самоизоляции. Любая совместная изоляция
ведет к обострению замалчивавшихся проблем и конфликтов. Поэтому основной
принцип в этом случае - не обострять проблемы, а смягчать их, оберегать своих
близких от собственных негативных эмоций.
В условиях домашней
изоляции, предупреждают космические психологи, может проявиться так называемый
«синдром жен подводников»: муж очень редко бывает дома, пара живет
параллельными жизнями, и когда муж, наконец, завершив карьеру, возвращается
домой, выясняется, что супруги совершенно не знают друг друга. Это может быть
как приятным, так и неприятным сюрпризом. Супруги в течение многих лет
встречавшиеся только после работы, вечером, перед сном, в условиях карантина
могут обнаружить, что рядом чужой человек, с которым не о чем поговорить.
Кстати, есть и обратная ситуация, когда в изоляции лучше всего чувствуют себя
пары, которым комфортно молчать друг с другом. Так что изоляция - лучший маркер
для отношений.
Но даже самые близкие
люди могут начать раздражать: не совпадают взгляды на карантин, начинаются
споры, когда кто-нибудь агрессивно навязывает свое мнение, в сотый раз
рассказывает одну и ту же историю и т.д. Космонавты с эффектом навязанного
общения борются простыми способами: контролируют свои эмоции; сначала думают, а
уж потом говорят. Они также советуют читать книги и вести дневник, который сам
по себе является отличным способом самоконтроля...