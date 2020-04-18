Неизвестная фотоистория Павловского собора

В наше время он нередко попадает на фотографии, стало быть, его фотоистория продолжает писаться. Но, к сожалению, огромная лакуна в этой летописи — советский период. Отечественные фотографии, начиная Октябрьской революцией и заканчивая 1970-ми или даже 1980-ми годами, мне, по крайней мере, неизвестны. В силу разных обстоятельств он не служил объектом внимания для советских мастеров или любителей светописи.

От родственника, проведшего в Гатчине первые годы своей жизни и немецкую оккупацию, я услышал много разных историй. Например, о сквере вокруг собора, который в 1930-е гг. якобы был настолько диким и запущенным, что в нем собирали грибы, и однажды даже пропал человек. Или о двух могилах с большими крестами, которые существовали чуть ли не с царских времен, но в 1950-х гг. были уничтожены. Если первая история кажется преувеличением, то вторая подтвердилась уже в наше время, когда в сентябре 2016 г. к юго-востоку от собора (на том месте, которое мне показывали) я с удивлением увидел захоронение двух молодых людей, погибших в годы Гражданской войны.

Родственник был также свидетелем уничтожения храмовых колоколов, и от главного, сброшенного с северной звонницы, в земле долгое время сохранялась большая выбоина.

До реконструкции сквера лет 10 тому назад в его южной части были очень хорошо видны остатки железобетонных автомобильных ям. И если верить услышанному мной, после войны, а может быть, и до нее, там располагался церковный гараж.

Все эти рассказы будоражили мое воображение, но картинку, как все это выглядело, я не мог найти долгое время.

Но вот теперь передо мной лежат фотографии Павловского собора, сделанные безвестными немецкими военнослужащими в 1941-1943 гг. На них храм в перспективе Советской (ныне Соборной) улицы, со стороны алтаря и даже издалека, с юга. Будучи высотной доминантой и имея площадки на звонницах, он мог стать отличной огневой точкой для солдат Красной армии, защищавших город в сентябре 1941 г. А в это же время в подвале от бомбежек прятались жители окрестных улиц, в их числе мой родственник.

Его рассказ не изобилует подробностями, но и то, что я узнал от него, кажется достойным включения в военную историю Гатчины. По его словам, людей набилось в подвал очень много, и все в страхе ждали будущего. К ним перед своим уходом из города пришли «последние коммунисты» (кто это были, я тогда не спросил) и сказали: «Мы все уходим, а вы остаетесь». Вскоре началась сильная бомбежка и обстрелы, а затем все стихло. Напуганные люди стали понемногу вылезать из укрытия, а по улицам уже двигались немецкие машины, ехали мотоциклисты с криками: «Эй руссо, руссо, на хауз». Картина трагическая и очень впечатляющая, но именно так для многих мирных жителей началась оккупация.

На многих снимках Павловского собора хорошо видны следы сентябрьских боев за город. Так как немцы вели наступление с юга (со стороны Колпан) и с юго-востока (со стороны Пижмы), то именно эти стороны храма подверглись обстрелу и были наиболее повреждены. Гигантскую пробоину получил центральный купол, были серьезно повреждены стены, выбиты окна, частично сорвана кровля с алтарной части.

На фото также зафиксированы и следы начавшейся накануне войны переделки храма в кинотеатр: в цоколе на разных фасадах и в середине южной стены, где сейчас расположены декоративные дверные створки, выполненные из штукатурки, видны пробитые проемы, к моменту съемки уже заложенные кирпичом или закрытые фанерой.

Проект нового храма киноискусства разработал архитектор В.П. Калмыков, который специализировался на кинотеатрах. Его проекты отличаются оригинальностью и могут быть отнесены к числу интересных произведений советской архитектуры. Проект же кинотеатра для Гатчины нам известен только по описанию (оригинал, скорее всего, погиб в войну), и судить о его качестве невозможно.

Вообще, мог ли он быть удачным? Думается, война спасла, осмелимся так сказать, собор, и сейчас мы можем любоваться красивым и очень редким по сохранности храмом в русско-византийском стиле. Она же вернула в него и жизнь. Мы не будем спорить, было ли это заигрывание временных немецких властей с жителями, попытка «завоевать их сердца». Важно то, что уже осенью 1941 г. Павловский собор стал действующим.

В 1950-х или 1960-х гг. перепланировке подвергся окружающий его сквер. Именно тогда была устроена ограда, сохранившаяся до наших дней, и собор обособился. Родственник рассказывал мне, что это было вызвано высокой арендной платой за землю, что и заставило урезать арендуемую территорию. Не знаю, так ли это.

Сейчас ничто не мешает нам любоваться западным фасадом, но вот вид на восточную сторону собора перекрыт хозяйственным строением и разросшимися тополями. Красиво ли это? Один из немецких снимков свидетельствует, что изначально ограды не было, и улица шла прямиком к храму, огибая его. Так же хорошо видны шлагбаумы, перекрывшие этот путь для транспорта. Но стрелка на них показывала направление объезда по сохранившейся до нашего времени круговой дороге.

Третий снимок, как кажется, не несет следов своего времени. Два солдата с велосипедом позируют фотографу на фоне собора. Следов войны мы не видим. Но таково свойство фотографии: запечатлеть мгновение и заставить поверить, что окружающая жизнь прекрасна.

П. Григорьев