Библионочь-2020: Великой Победе посвящается

25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны, а затем передадут эстафету зрителям.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый.

Правила участия в марафоне #75словПобеды

Запишите на камеру видеоролик, в котором вы читаете отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от вашего родственника на камеру. Длительность видеоролика не должна быть больше 1 минуты, а текст должен содержать не меньше 75 слов.

Расскажите в комментариях к видеоролику историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта книга важна как память и занимает свое почетное место в семейной библиотеке.

Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с обязательными хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции.

Подробнее с условиями акции «Библионочь-2020» можно ознакомиться на сайте «Культура.рф» (https://biblionight.culture.ru/#marathon).

При выборе материала для участия в онлайн-марафоне #75словПобеды можное использовать ресурсы сайта Национальной электронной библиотеки (НЭБ), где собран большой архив произведений о войне: книги, плакаты, листовки, открытки, исследовательские материалы, а также воспоминания солдат, врачей и тружеников тыла (Библиотека Великой отечественной войны https://rusneb.ru/collections/1031_biblioteka_velikoy_otechestvennoy_voyny/).