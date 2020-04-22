Библионочь-2020: Великой Победе посвящается

25 апреля в 16:00 на
официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры
и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский
онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной
корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в
тылу книг времен Великой Отечественной войны, а затем передадут эстафету
зрителям.
Присоединиться к
онлайн-марафону может каждый.
Правила участия в
марафоне #75словПобеды
Запишите на камеру
видеоролик, в котором вы читаете отрывок из книги, письмо героя или письмо с
фронта от вашего родственника на камеру. Длительность видеоролика не должна
быть больше 1 минуты, а текст должен содержать не меньше 75 слов.
Расскажите в комментариях
к видеоролику историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно
связано, почему эта книга важна как память и занимает свое почетное место в
семейной библиотеке.
Видеоролик можно выложить
в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с обязательными хэштегами
#библионочь2020 и #75словПобеды. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся
на странице акции.
Подробнее с условиями
акции «Библионочь-2020» можно ознакомиться на сайте «Культура.рф»
(https://biblionight.culture.ru/#marathon).
При выборе материала для
участия в онлайн-марафоне #75словПобеды можное использовать ресурсы сайта
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), где собран большой архив произведений
о войне: книги, плакаты, листовки, открытки, исследовательские материалы, а
также воспоминания солдат, врачей и тружеников тыла (Библиотека Великой
отечественной войны
https://rusneb.ru/collections/1031_biblioteka_velikoy_otechestvennoy_voyny/).