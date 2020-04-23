«Шито да крыто» поможет не заболеть

Студия «Шито да крыто»
работает в Гатчине более пяти лет. Ее хозяева занимаются продажей тканей,
товаров для творчества, изготовлением детских текстильных изделий, пошивом
принадлежностей для детских кроватей и крестин, а также обучением шитью,
проводят различные мастер-классы.
- Мы хорошо
зарекомендовали себя, нас знают и любят нашу продукцию. За пять лет уже
отследили первую смену поколений, когда молодые родители, которые приходили к
нам еще подростками учиться шить или что-то покупать, приходят уже заказывать
вещи для своих детей. Наши клиенты знают, что ткани у нас качественные,
соответствуют ГОСТу и прослужат много лет, - рассказала Юлия.
После объявления пандемии
коронавируса студия «Шито да крыто» продолжила свою работу, но перешла на
дистанционное общение с покупателями. Заказы принимаются через интернет и по
телефону, готовые изделия отправляют заказчику с помощью курьерской службы.
Несколько раз в день помещение мастерской обрабатывается кварцевальной лампой,
а все поверхности – обеззараживающей жидкостью.
- Я никогда не шила
маски, но начала задумываться об этом, особенно, когда они пропали из всех
аптек, а те, что остались, стоили неадекватных денег, - сказала Юлия.
Найдя на просторах
интернета выкройки, она попробовала сшить пару масок для себя и своей семьи.
Затем пришлось немного переделать выкройку, адаптировав ее под анатомическую
форму лица. В результате, получилось сделать выкройки для мужской, женской,
подростковой масок, а также три детских размера. Самый маленький подходит даже
полугодовалым малышам. Маски решено было шить трехслойными с кармашком внутри,
чтобы можно было вложить дополнительный фильтр.
В качестве фильтров
рекомендуется использовать материал спанбонд или мельтблаун. Своим заказчикам
студия «Шито да крыто» к каждой маске дает в подарок спанбонд для еще большей
защиты. Ухаживать за многоразовой маской просто: в конце дня ее необходимо
постирать, высушить и обработать паром при высокой температуре - с помощью
утюга или парогенератора.
- Многоразовая маска защищает
не хуже одноразовой. К тому же, это забота об экологии, когда не нужно
ежедневно выбрасывать и утилизировать защитные изделия, - отметила Юлия.
После того, как
руководители студии рассказали о своих масках в группе ВКонтакте, к ним начали
поступать первые заказы. Сегодня среди клиентов – медицинские работники и
сотрудники правоохранительных органов, вынужденные ежедневно общаться с большим
количеством человек, а также простые жители города. Цвет материала можно
выбрать онлайн в группе ВКонтакте, оплатить заказ и забрать маски удобным для
себя способом. Кстати, в ходе нашей встречи Юле поступил заказ на пошив сразу
семи масок для большой семьи.
Юлия также рассказала,
что внезапно столкнулась с резким скачком цен на составляющие элементы для
пошива масок – резинки и ткани. Когда в первые дни карантина на оптовых складах
закончилась резинка, стоимость которой составляла около 300 рублей за рулон в
500 м, у перекупщиков ее цена доходила до девяти тысяч рублей за рулон. В связи
с этим цену на маски пришлось увеличить, чтобы не работать себе в убыток,
несмотря на недовольство некоторых гатчинцев.
- Мы были неприятно
удивлены новыми ценами на товары, которые раньше никогда не пользовались таким
большим спросом, поэтому стоимость маски выросла. Мы хотим, чтобы жители
Гатчины и Гатчинского района не болели и готовы помочь каждому обезопасить себя
и своих близких. В сложившейся ситуации очень важна ответственность и
дисциплинированность каждого, - сказала Юлия.
Адрес студии «Шито да
крыто» в Гатчине: https://vk.com/shito_da_krito.