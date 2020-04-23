«Шито да крыто» поможет не заболеть

Студия «Шито да крыто» работает в Гатчине более пяти лет. Ее хозяева занимаются продажей тканей, товаров для творчества, изготовлением детских текстильных изделий, пошивом принадлежностей для детских кроватей и крестин, а также обучением шитью, проводят различные мастер-классы.

- Мы хорошо зарекомендовали себя, нас знают и любят нашу продукцию. За пять лет уже отследили первую смену поколений, когда молодые родители, которые приходили к нам еще подростками учиться шить или что-то покупать, приходят уже заказывать вещи для своих детей. Наши клиенты знают, что ткани у нас качественные, соответствуют ГОСТу и прослужат много лет, - рассказала Юлия.

После объявления пандемии коронавируса студия «Шито да крыто» продолжила свою работу, но перешла на дистанционное общение с покупателями. Заказы принимаются через интернет и по телефону, готовые изделия отправляют заказчику с помощью курьерской службы. Несколько раз в день помещение мастерской обрабатывается кварцевальной лампой, а все поверхности – обеззараживающей жидкостью.

- Я никогда не шила маски, но начала задумываться об этом, особенно, когда они пропали из всех аптек, а те, что остались, стоили неадекватных денег, - сказала Юлия.

Найдя на просторах интернета выкройки, она попробовала сшить пару масок для себя и своей семьи. Затем пришлось немного переделать выкройку, адаптировав ее под анатомическую форму лица. В результате, получилось сделать выкройки для мужской, женской, подростковой масок, а также три детских размера. Самый маленький подходит даже полугодовалым малышам. Маски решено было шить трехслойными с кармашком внутри, чтобы можно было вложить дополнительный фильтр.

В качестве фильтров рекомендуется использовать материал спанбонд или мельтблаун. Своим заказчикам студия «Шито да крыто» к каждой маске дает в подарок спанбонд для еще большей защиты. Ухаживать за многоразовой маской просто: в конце дня ее необходимо постирать, высушить и обработать паром при высокой температуре - с помощью утюга или парогенератора.

- Многоразовая маска защищает не хуже одноразовой. К тому же, это забота об экологии, когда не нужно ежедневно выбрасывать и утилизировать защитные изделия, - отметила Юлия.

После того, как руководители студии рассказали о своих масках в группе ВКонтакте, к ним начали поступать первые заказы. Сегодня среди клиентов – медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов, вынужденные ежедневно общаться с большим количеством человек, а также простые жители города. Цвет материала можно выбрать онлайн в группе ВКонтакте, оплатить заказ и забрать маски удобным для себя способом. Кстати, в ходе нашей встречи Юле поступил заказ на пошив сразу семи масок для большой семьи.

Юлия также рассказала, что внезапно столкнулась с резким скачком цен на составляющие элементы для пошива масок – резинки и ткани. Когда в первые дни карантина на оптовых складах закончилась резинка, стоимость которой составляла около 300 рублей за рулон в 500 м, у перекупщиков ее цена доходила до девяти тысяч рублей за рулон. В связи с этим цену на маски пришлось увеличить, чтобы не работать себе в убыток, несмотря на недовольство некоторых гатчинцев.

- Мы были неприятно удивлены новыми ценами на товары, которые раньше никогда не пользовались таким большим спросом, поэтому стоимость маски выросла. Мы хотим, чтобы жители Гатчины и Гатчинского района не болели и готовы помочь каждому обезопасить себя и своих близких. В сложившейся ситуации очень важна ответственность и дисциплинированность каждого, - сказала Юлия.

Адрес студии «Шито да крыто» в Гатчине: https://vk.com/shito_da_krito.