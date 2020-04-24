Споёмте, друзья! Споёмте онлайн!

- Музыкальная школа работает так же, как и все учебные заведения России – онлайн, – заявил директор Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Андрей Церр. – Это, конечно, уникальный случай в практике. Сначала мы вообще не верили, что можно так работать. Сейчас, по прошествии двух недель, видим: можно! Можно организовать любую работу – было бы желание. Эффект, конечно, не тот, но обучение продолжается.

- Какой был найден выход?

- Все руководители групповых предметов – сольфеджио, музыкальной литературы, хора, оркестра, изобразительного искусства (наше художественное отделение) – создали группы, куда вошли учащиеся этих классов. На каждую неделю в группах передается информация, идет общение, обсуждаются нюансы.

Первая неделя была самая сложная. Складывалось ощущение, что никто не понимает, как можно самостоятельно делать дома то, что раньше делали в школе. И для нашей системы контакт преподавателя с учащимся особенно важен, дети еще совершенно несамостоятельны. Это было очень сложно, особенно для родителей. Была и паника, и непонимание.

- В чем суть этого дистанционного обучения?

- Вернуть детей из затянувшегося отдыха, дать им ощущение, что они продолжают учиться, и учебный год еще не закончился. Потому что в начале дистанционного обучения некоторые уехали на дачи – и растворились. Приходилось возвращать их в учебный процесс. На сегодняшний день у нас стопроцентная «посещаемость», найдены все. И все осознали, что приходится учиться в таких условиях.

- Как учителя отреагировали на «дистанционку»?

- Когда я в первый раз объявил, что вероятна возможность перехода на дистанционное обучение, педагогический коллектив был в шоке. Кто-то хотел сразу от всего отказаться. Но дети должны получать дальнейшие знания, мы обязаны обеспечить всех детей занятостью. Поэтому процесс пошел. Молодежи, конечно, проще. Молодые преподаватели более гибкие, лучше ориентируются в интернет-пространстве, они придумывают задания, разнообразят их. Самые «продвинутые» педагоги используют видео-уроки – занимаются по скайпу в реальном времени, по школьному расписанию.

Нашему маститому поколению сложнее. Очень непросто отойти от многолетней привычки работать в тесном контакте с учеником.

- Как дети воспринимают уроки музыки онлайн?

- Конечно, это не лучшее, что может быть. Никакой «онлайн» не заменит творческое общение. Многие жалуются, что очень устают. Притом, что по нормам Роспотребнадзора дистанционный урок длится всего 25 минут. И насытить материалом этот сокращенный урок очень сложно.

Но мы потихоньку движемся вперед. Самые способные дети продвигаются быстрее, они бы могли и самостоятельно работать, но для остальных очень важен этот контакт через интернет.

- Но как по Сети занимается хор? Оркестр?

- Групповые формы музицирования – самое сложное. Все, что касается коллективного исполнения, наиболее уязвимо. Мы пришли к выводу, что в период дистанционного обучения будем заниматься накоплением подготовительного материала – изучением новых произведений, текста. Детям отправляется мелодия, они пытаются дома ее выучить, преподаватели консультируют. Потом ребята присылают видео: как они самостоятельно исполняют это хоровое произведение. Концертмейстеры тоже работают: они записывают и отправляют «минусовки» – ученики могут разучивать партии под реальное звучание аккомпанемента, пусть и в электронном варианте. Каждый участник хора пробует исполнять свою партию – первого или второго сопрано.

Так же занимаются оркестранты – и духовые, и народные, и камерные. Каждый разучивает свою партию, потом отправляет запись преподавателю и в ответ получает замечания или пожелания. Конечно, инструментов в оркестре много, сразу проверить каждого из пятидесяти человек невозможно. Поэтому руководитель просматривает записи постепенно – кто как освоил свою партию.

- А специальность – тоже онлайн?

- Да. Пианисты, например, занимаются по скайпу в реальном времени. У самых «продвинутых» видеокамера направлена на клавиатуру, они играют и тут же получают от педагога замечания. Самая распространенная форма – присылать видеозапись задания, которое получили. В исключительных случаях, когда совсем нет возможности записать, родители подтверждают, что ребенок задание выполняет. Каждую неделю у нас отчетность: связь есть, задание передано, ребенок занимается. Пока сбоев не было.

- Оценки ставят?

- Да, и оценки отчасти даже повысились. Педагоги с пониманием относятся к тому, что дети трудятся самостоятельно.

Конечно, мы бы очень хотели, чтобы этот изоляционный период завершился чуть раньше окончания учебного года. Чтоб провести контрольные мероприятия и понять, чего мы достигли. Потому что заочно это сделать очень сложно. Мы работаем по полугодиям, в мае мы должны были бы завершить второй семестр. Каким будет результат? Первая половина семестра – до весенних каникул – прошла нормально, база была заложена. Теперь самое главное – не потерять то, что наработано. Безусловно, движение вперед необходимо, но еще важнее не вернуться назад. Держать ребят в тонусе.

- Андрей Иванович, помимо виртуальных уроков, что нового в жизни музыкальной школы?

- Все концерты и конкурсы, естественно, отменены. 1 мая у нас должен был состояться международный фестиваль «Серебряное озеро» – впервые за пять лет его не будет. Кроме того, в этом году в школе минимум выпускников – в связи с переходом на восьмилетнее обучение. В прошлом году у нас закончилось обучение по предыдущей – семилетней – программе, последний набор был в 2012 г. И теперь выпуск по основному курсу состоится только в следующем учебном году. Есть пятилетний курс – тоже предпрофессиональный, но этих выпускников не так много. Поэтому и прием на следующий учебный год в школе будет минимальный…