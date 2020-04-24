Споёмте, друзья! Споёмте онлайн!

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Музыкальная школа работает так же, как и все учебные заведения России – онлайн,
– заявил директор Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова
Андрей Церр. – Это, конечно, уникальный случай в практике. Сначала мы вообще не
верили, что можно так работать. Сейчас, по прошествии двух недель, видим:
можно! Можно организовать любую работу – было бы желание. Эффект, конечно, не
тот, но обучение продолжается.
- Какой был найден выход?
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Все руководители групповых предметов – сольфеджио, музыкальной литературы,
хора, оркестра, изобразительного искусства (наше художественное отделение) –
создали группы, куда вошли учащиеся этих классов. На каждую неделю в группах
передается информация, идет общение, обсуждаются нюансы.
Первая
неделя была самая сложная. Складывалось ощущение, что никто не понимает, как
можно самостоятельно делать дома то, что раньше делали в школе. И для нашей
системы контакт преподавателя с учащимся особенно важен, дети еще совершенно
несамостоятельны. Это было очень сложно, особенно для родителей. Была и паника,
и непонимание.
- В чем суть этого дистанционного
обучения?
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Вернуть детей из затянувшегося отдыха, дать им ощущение, что они продолжают
учиться, и учебный год еще не закончился. Потому что в начале дистанционного
обучения некоторые уехали на дачи – и растворились. Приходилось возвращать их в
учебный процесс. На сегодняшний день у нас стопроцентная «посещаемость»,
найдены все. И все осознали, что приходится учиться в таких условиях.
- Как учителя отреагировали на
«дистанционку»?
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Когда я в первый раз объявил, что вероятна возможность перехода на
дистанционное обучение, педагогический коллектив был в шоке. Кто-то хотел сразу
от всего отказаться. Но дети должны получать дальнейшие знания, мы обязаны
обеспечить всех детей занятостью. Поэтому процесс пошел. Молодежи, конечно,
проще. Молодые преподаватели более гибкие, лучше ориентируются в
интернет-пространстве, они придумывают задания, разнообразят их. Самые «продвинутые»
педагоги используют видео-уроки – занимаются по скайпу в реальном времени, по
школьному расписанию.
Нашему
маститому поколению сложнее. Очень непросто отойти от многолетней привычки
работать в тесном контакте с учеником.
- Как дети воспринимают уроки музыки
онлайн?
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Конечно, это не лучшее, что может быть. Никакой «онлайн» не заменит творческое
общение. Многие жалуются, что очень устают. Притом, что по нормам
Роспотребнадзора дистанционный урок длится всего 25 минут. И насытить
материалом этот сокращенный урок очень сложно.
Но
мы потихоньку движемся вперед. Самые способные дети продвигаются быстрее, они
бы могли и самостоятельно работать, но для остальных очень важен этот контакт
через интернет.
- Но как по Сети занимается хор?
Оркестр?
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Групповые формы музицирования – самое сложное. Все, что касается коллективного
исполнения, наиболее уязвимо. Мы пришли к выводу, что в период дистанционного
обучения будем заниматься накоплением подготовительного материала – изучением
новых произведений, текста. Детям отправляется мелодия, они пытаются дома ее
выучить, преподаватели консультируют. Потом ребята присылают видео: как они
самостоятельно исполняют это хоровое произведение. Концертмейстеры тоже
работают: они записывают и отправляют «минусовки» – ученики могут разучивать
партии под реальное звучание аккомпанемента, пусть и в электронном варианте.
Каждый участник хора пробует исполнять свою партию – первого или второго
сопрано.
Так
же занимаются оркестранты – и духовые, и народные, и камерные. Каждый
разучивает свою партию, потом отправляет запись преподавателю и в ответ
получает замечания или пожелания. Конечно, инструментов в оркестре много, сразу
проверить каждого из пятидесяти человек невозможно. Поэтому руководитель
просматривает записи постепенно – кто как освоил свою партию.
- А специальность – тоже онлайн?
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Да. Пианисты, например, занимаются по скайпу в реальном времени. У самых
«продвинутых» видеокамера направлена на клавиатуру, они играют и тут же
получают от педагога замечания. Самая распространенная форма – присылать
видеозапись задания, которое получили. В исключительных случаях, когда совсем
нет возможности записать, родители подтверждают, что ребенок задание выполняет.
Каждую неделю у нас отчетность: связь есть, задание передано, ребенок
занимается. Пока сбоев не было.
- Оценки ставят?
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Да, и оценки отчасти даже повысились. Педагоги с пониманием относятся к тому,
что дети трудятся самостоятельно.
Конечно,
мы бы очень хотели, чтобы этот изоляционный период завершился чуть раньше
окончания учебного года. Чтоб провести контрольные мероприятия и понять, чего
мы достигли. Потому что заочно это сделать очень сложно. Мы работаем по
полугодиям, в мае мы должны были бы завершить второй семестр. Каким будет
результат? Первая половина семестра – до весенних каникул – прошла нормально,
база была заложена. Теперь самое главное – не потерять то, что наработано.
Безусловно, движение вперед необходимо, но еще важнее не вернуться назад.
Держать ребят в тонусе.
- Андрей Иванович, помимо виртуальных
уроков, что нового в жизни музыкальной школы?
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Все концерты и конкурсы, естественно, отменены. 1 мая у нас должен был
состояться международный фестиваль «Серебряное озеро» – впервые за пять лет его
не будет. Кроме того, в этом году в школе минимум выпускников – в связи с переходом
на восьмилетнее обучение. В прошлом году у нас закончилось обучение по
предыдущей – семилетней – программе, последний набор был в 2012 г. И теперь
выпуск по основному курсу состоится только в следующем учебном году. Есть
пятилетний курс – тоже предпрофессиональный, но этих выпускников не так много.
Поэтому и прием на следующий учебный год в школе будет минимальный…