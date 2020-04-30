Месяц на «дистанционке»: опыт многодетной мамы

На сегодняшний день в семье Лии и Игоря Антиповых 20 (!) детей, из которых четырнадцать — приёмные. Одиннадцать из двадцати — школьники разных возрастов. Их мама, Лия Михайловна, вместе с детьми преодолевает трудности дистанционного обучения, заодно решая нерешаемые проблемы с техническим обеспечением.

Глава семейства, Игорь Борисович Антипов, весь день на работе. Мама занимается детьми и домашним хозяйством, которое у Антиповых немаленькое — свой дом, небольшое подворье, живность.

На дистанционный учебный день почти все младшие Антиповы собираются в одной комнате. Садятся за большой стол, обкладываются учебниками и начинают что-то сосредоточенно выводить в своих тетрадках. Сложнее всего самым маленьким — им трудно усидеть на месте. Пользуясь тем, что мама занята с корреспондентом, они то отвлекаются на большого серого попугая в клетке, то возятся с собакой, то подбираются к нам, прижимаясь к маме и с любопытством разглядывая гостей.

- У нас пятеро детей и раньше находились на домашнем обучении по медицинским показаниям, - говорит Лия Михайловна. - Из них четверо детей-инвалидов. Но чтобы детей лучше социализировать, я, по договоренности с учителями, приводила их время от времени в школу на какие-то уроки. Конечно, это были бесконечные поездки — по пятнадцать-двадцать раз в день туда и обратно. Везла всех на разные уроки. Иногда ребята оставались на дополнительные уроки с учительницей. И это не говоря уже о дополнительном образовании — практически все дети в нашей семье занимаются либо в Сиверской школе искусств, либо спортом, либо хореографией.

Горячая «дистанционка»

Как говорит Лия Михайловна, самоизоляцию она по-настоящему прочувствовала только тогда, когда началось дистанционное обучение.

- Сначала были каникулы, и всё было хорошо, - говорит она. - Я этих каникул ждала как никто — думала, отдохну хотя бы недельку. Потом каникулы продлились, было еще больше радости - кучу дел дома собирались переделать. А потом началось дистанционное обучение... Первую неделю у меня буквально волосы на голове шевелились. Это был просто какой-то ад!

Сразу вскрылись проблемы, которых прежде в семье Антиповых не замечали. Во-первых, в доме в принципе нет интернета — в частном секторе его не подключают. Работает только мобильный интернет, и в условиях «дистанционки» это стало огромной проблемой.

- У меня был пакет подключен — около пяти гигабайтов, - говорит Лия Михайловна. - И мне всегда этого хватало — что-то посмотреть или детям какую-то информацию найти. В первый же день дистанционного обучения я радостно подключила детям Zoom для видео-урока. А у меня после этого видео-урока — раз, и интернета больше не стало! Начала подключать дополнительные пакеты, а это же всё — деньги, и довольно-таки большие! За первую неделю у меня на интернет ушло почти три тысячи...

В итоге школьникам пришлось практически отказаться от видео-уроков. Презентации открывают только в крайнем случае - если без них действительно ничего не сделать. Лия Михайловна сразу же обложилась кучей справочников и учебников, чтобы хоть что-то объяснить детям, если нужная презентация не открывается. Ее личный учебный уголок с книжками и тетрадками — тут же, на краю кухонного стола...

Когда всё зависает...

- Иногда мы делали уроки по 12, 13, 14 часов в день! - говорит Лия Михайловна. - И не потому, что слишком много задают. С каждым ведь нужно позаниматься. И ещё проблема в том, что у нас маловато техники. По сути, на 11 школьников у нас один ноутбук, который разрывается от постоянной эксплуатации, один планшет, который постоянно зависает, и один телефон - мой. Нормальный интернет возможен только с моего телефона.

Еще один смартфон есть у девятиклассницы Ани. Она учится сама и умудряется при этом иногда помогать младшим. У других ребят — телефоны в основном обычные, кнопочные — в семье Антиповых не поддерживают всеобщую моду на дорогие гаджеты для детей, пока в этом нет необходимости. Младшие дети до сих пор не зарегистрированы в ВКонтакте — Лия Михайловна не дает на это разрешение, потому что не хочет, чтобы дети там зависали. Соответственно, вся связь с «дистанционкой» — только через ее телефон.

- Электронный дневник поначалу завис, - вспоминает Лия Михайловна первые дни «дистанционки». - Плюс выполненные задания нужно сфотографировать и отправить — кому-то на электронную почту, кому-то в WhatsApp, кому-то в личные сообщения, кому-то просто в беседу... В конце первой недели я, дошедшая уже до трясучки, позвонила директору школы и сказала, что у меня нет возможности учить детей по видео-урокам. Мне пошли навстречу, поговорили с учителями, чтобы меньше задавали, не требовали слишком жестко. Сказали: «Что можете, то делайте». И мне однозначно стало полегче.

День в самоизоляции

Из одиннадцати школьников в семье Антиповых, помимо нескольких детей с инвалидностью, девять — с ограниченными возможностями здоровья (общая задержка развития). То есть они должны обучаться по адаптированной программе. Как говорит Лия Михайловна, не все педагоги это сразу восприняли, только потом уже стали давать индивидуальные задания.

- Огромное спасибо нашим учителям! - говорит она. - Я могу им звонить по любому вопросу — они всегда идут навстречу, всё всегда объяснят, подскажут, подождут задания без вопросов. Помогли нам и с электронным дневником: теперь информация о всех наших детях — на одной странице, что очень удобно.

И все же нехватка техники продолжает сказываться.

- У меня, конечно, все уже почти получается, - признаётся Лия Михайловна. - Но было бы гораздо легче, если бы каждый из детей сам мог что-то посмотреть через интернет, сфотографировать, отправить. Тогда часам к трем-четырем дня мы бы точно справлялись. А так... Вот, например, вчера я последние уроки отправляла часов в двенадцать ночи... И еще к тому же дополнительное образование вдобавок к школе, которое никто не отменял. Вот, например, хореография: детям дают видео-задание. Они его должны отработать, записать своё видео и отослать педагогу. Значит, я должна отдать свой телефон ребенку часа на полтора. Остальные дети должны ждать...

- Конечно, тяжело, когда столько детей круглосуточно находятся в одном пространстве, - говорит моя собеседница. - Еще один серьезный минус дистанционного обучения — за месяц постоянной работы с компьютером и телефоном у меня сильно село зрение. С другой стороны, хорошо, что у нас есть участок — дети вышли, попрыгали на батуте, побегали, поиграли в прятки, выплеснули энергию.

На занятия с детьми и домашнее хозяйство у Лии Михайловны уходит часов двадцать в сутки. На сон, соответственно - часа четыре. Она встает рано утром, в полшестого, для того чтобы приготовить завтрак и сварить суп на обед, потому что днем у нее времени на это не будет. А ведь еще нужно живность покормить — всех этих козочек, кроликов и цыплят. На условный дневной отдых у Лии Михайловны отводится примерно полчаса — пока дети едят...

***

На столе лежит пакет с ракушками, привезенными Антиповыми еще в прошлом году из Крыма.

- Два года подряд мы вывозили наших детей в Крым, - говорит Лия Михайловна. - У одной нашей девочки — бронхиальная астма, да и у других детей в нашем климате много заболеваний. Мы по рекомендации врача выбирали те места, где детям лучше всего. За два года такого отдыха наши дети поправились, практически перестали болеть. Мы избавились от постоянных ОРЗ и бронхитов.

В этом году семье Антиповых, видимо, так и не получится добраться до Крыма. И в этом — еще одна большая печаль, связанная с так называемой самоизоляцией из-за пандемии коронавируса...

Юлия Лысанюк