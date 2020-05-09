«1418 дней мужества»: мы помним, мы гордимся...

Четыре года - долгих 1418 дней - продолжалась Великая Отечественная война. Рисунки современных школьников стали еще одним поводом вспомнить о людях, которые боролись за нашу свободу, приближая день победы.

По условиям акции «1418 дней мужества», ребятам надо было прочитать произведение о Великой Отечественной войне, выбрать из него несколько строк и включить их в памятную открытку. Участвовать в акции захотели многие. И к настоящему времени в детской библиотеке собралась целая коллекция памятных открыток, по которым можно проследить всю историю войны от первых дней до самой победы.

На открытке Евгении Мельниковой изображены танки, защищающие Москву. Для своей работы Женя выбрала фрагмент из книги Алексея Кирносова «Ни дня без победы!»: «Каким бы ни был человек сильным, ему плохо приходится, когда враги нападают на него впятером, да ещё внезапно. Прежде чем дать отпор, ему придётся отступить, собрать силы и продумать план борьбы. Так же плохо приходится и государству, когда на него нападают оравой, да ещё без объявления войны…».

О подвиге танкиста Зиновия Колобанова, подбившего двадцать два танка противника под Гатчиной, рассказал Миша Глуханов. В качестве литературного источника он выбрал известное стихотворение Александра Гитовича:

Все это было так:

В молчании суровом

Стоит тяжелый танк,

В леске замаскирован.

На открытке Виктории Соколовой мы видим девушку в военной форме, склонившуюся над письмом. Виктория вспомнила знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Поэт посвятил эти строки своей жене, но сколько солдат повторили их потом в письмах домой... Уже первые дни войны показали, что для многих прощание было последним; единственной надеждой и верой оставалось воспоминание о тех, кто ждет в тылу.

Тем, кто ждал, тоже было трудно и страшно. Лидия Никитина сделала свою открытку по мотивам рассказа Виктора Драгунского «Арбузный переулок». Автор вспоминает своё военное детство. Лида изобразила грузовик, полный арбузов. В рассказе Драгунского один из них падает и разбивается рядом с мальчишкой, которому очень хотелось есть. Водитель отдал ему арбуз, и это было счастье. Но после снова была война, а грузовик больше так и не приехал…

Иван Грошев нарисовал открытку по рассказу Льва Кассиля «Батарейный заяц». Известно, что животные помогали людям на войне - собаки, лошади, голуби, олени... Существует множество историй и о других, порой очень необычных армейских питомцах. Да, они не обладали выносливостью и силой лошадей, обучаемостью собак, но они помогали людям пережить тяжелые годы войны. Животные давали им частичку отдыха и покоя, напоминая о мирной жизни. Вот как это описано у Кассиля: «Командир сидел на камне. Заяц подскочил к нему, забрался на колени, уперся передними лапками в грудь Поночевного, дотянулся и стал усатой мордочкой тереться о подбородок командира».

Детская библиотека искренне благодарит всех своих читателей и их педагогов - участников акции «1418 дней мужества». Итоги акции будут подведены в ближайшее время, и все работы будут представлены на сайте детской библиотеки.

Также читатели библиотеки подготовили видеоролики, в которых звучат строки литературных произведений о войне.

Специально к священной для всех нас дате школьники написали сочинения, в которых они рассуждают о том, почему так важно сохранять память о минувшей войне, бережно передавая ее из поколения в поколение.

Из школьных сочинений:

«Я думаю, очень важно, что память о той далёкой и в то же время близкой каждому человеку войне не прерывалась, переходя «по наследству», из поколения в поколение. Потому что тот, кто знает какая она - война, никогда не возьмёт в руки оружие, чтобы нацелить его на человека, и не допустит, чтобы война повторилась».

Анастасия Пилюгина, школа №9, 5 «б».

«Те невосполнимые человеческие потери, разрушение городов, послевоенная разруха и голод - все это нельзя забыть. И чтобы это никогда не повторилось, надо бережно относиться к памяти тех событий, говорить об этом, писать, снимать правдивые фильмы. Оказывать уважение оставшимся в живых не только 9 Мая, но, по возможности, как можно чаще».

Анастасия Воронкова, школа №2, 15 лет.

«Мы будем помнить всегда, как пали солдаты в холодном бою, как враг лишал невинных людей жизни, как нагло вторгся он в наш дом и погубил души миллионов. Мы сохраним в нашей памяти события того страшного времени, чтобы никогда не совершить эту ошибку вновь. И в сердцах всех людей будет вечно гореть огонь благодарности и уважения к участникам Великой Отечественной войны, сохранивших для нас Родину».

Ольга Бобрикова, школа №9, 10 «а» класс.

«Очень грустно осознавать, что пройдет еще несколько лет - и никого из ветеранов не останется. Но это не значит, что они уйдут из нашей памяти вместе с событиями почти вековой давности. Их лица останутся на фотографиях в домашних альбомах, в газетных вырезках, хранимых их детьми для потомков; их имена и фамилии будут всегда у всех на виду, высеченные на мраморных плитах в парках и скверах.

Наш долг заключается в хранении и преумножении памяти о тех событиях. Хорошо бы было, если бы сегодняшнее и будущее поколения вспоминали о событиях и жертвах Великой Отечественной войны не по чьему-то приказу, не потому что им напомнили по телевизору или в социальных сетях, а по велению сердца, потому что в их жилах течет кровь народа-победителя».

Егор Федоров, школа №9, 5 «Б» класс.

«Что мы, ребята 10-12 лет, знаем о той страшной войне? Что значит для нас этот день, 9 Мая? Большинство детей не задумывается, просто рады празднику, выходному теплому дню, возможности выйти на улицы и, поддавшись всеобщей радости, пройти в строю «Бессмертного полка», или посмотреть красивый парад военной техники на Красной площади. Ведь мы видели

войну только по телевизору в хрониках военных лет или старых фильмах. Немного осталось ветеранов, которые могли бы нам рассказать о страшных военных днях. Несмотря на то, что война осталась далеко в прошлом, мы не должны забывать о ней. А наше отношение к Великому Дню Победы во многом зависит от традиций каждой конкретной семьи и от знаний о подвигах народа в войне, которые дала нам школа.

Великая Отечественная война шла долгие четыре года. Наши деды сражались за Родину, не жалея себя. Благодаря мужеству и отваге, им удалось выстоять в этой кровавой битве за свободу и светлое будущее своих детей и внуков. Иногда задумываюсь, а смогли бы мы, современные россияне, победить, встали бы так же грудью за свою Родину? Наши предки выполнили свой долг ценою жизни. Мы можем жить в своей стране, говорить на родном языке.

А наш долг перед Родиной и бойцами, победившими фашистов, - всегда помнить и чтить героев, сколько бы времени не прошло. Мы должны передать эту часть истории нашим потомкам без искажений. Наши будущие дети, внуки непременно будут знать, кому они обязаны чистым небом над головой».

Елизавета Киселева, школа №9, 5 «г» класс.

Материал подготовила зав. отделом Гатчинской детской библиотеки Н.С. Токарева